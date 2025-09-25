Theo thông tin mới nhất về siêu bão Ragasa trên BBC News (Anh), người dân Đài Loan (Trung Quốc) đang phải vật lộn với sự tàn phá bất ngờ do siêu bão Ragasa gây ra, dù cho khu vực này không nằm trên đường đi trực tiếp của cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2025 tính cho đến nay.

Cụ thể vào ngày 24/9, mưa lớn từ siêu bão Ragasa đã khiến hồ chắn Matai'an tại huyện Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc) vỡ bờ, khiến 3/4 lượng nước trong hồ - khoảng 68,25 triệu tấn nước - đổ ụp xuống cộng đồng ở hạ lưu cách đó khoảng 11km. Sự việc khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương. 46 người vẫn mất tích.

Ông Chen Wen Shan, Giáo sư danh dự về địa chất tại Đại học Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc), cho biết sức mạnh của nước do hồ vỡ có thể sánh ngang với sóng thần.

"Động năng thậm chí có thể lớn hơn cả sóng thần. Tốc độ dòng chảy có thể vượt quá 100km/giờ. Mặc dù năng lượng giảm dần khi xuống đến đồng bằng, nhưng nó vẫn mạnh mẽ và nhanh chóng - vượt xa khả năng chịu đựng của một bờ kè sông thông thường".

Hồ chắn Matai'an chứa khoảng 91 triệu tấn nước, đủ để lấp đầy 36.000 bể bơi tiêu chuẩn Olympic.

Xem video: