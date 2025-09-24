Đại dương và biển có ảnh hưởng lớn đến thời tiết của các khối lục địa. Một phần lớn năng lượng Mặt trời chiếu xuống bề mặt biển được tiêu hao trong quá trình bốc hơi. Nước bốc hơi từ biển/đại dương được đưa lên khí quyển và ngưng tụ, tạo thành mây, từ đó tạo ra mưa, hoặc bão mà chúng ta gọi là xoáy thuận nhiệt đới.

Xoáy thuận nhiệt đới là hệ thống áp thấp lõi ấm liên quan đến dòng khối lượng xoáy vào ở tầng đáy và dòng khối lượng xoáy ra ở tầng đỉnh. Chúng luôn hình thành trên các đại dương, nơi nhiệt độ bề mặt nước biển và nhiệt độ không khí đều lớn hơn 26°C.

Xoáy thuận nhiệt đới chỉ có thể hình thành trên các đại dương có điều kiện phù hợp, và Nam Đại Tây Dương và Đông Nam Thái Bình Dương là hai khu vực hiếm khi hoặc không có xoáy thuận nhiệt đới.

Lý do chính là:

Nhiệt độ nước biển: Xoáy thuận nhiệt đới cần nước biển ấm (thường trên 26,5°C) để cung cấp năng lượng. Ở Nam Đại Tây Dương và Đông Nam Thái Bình Dương, nhiệt độ nước biển thường lạnh hơn do các dòng hải lưu lạnh như dòng Humboldt (ở Đông Nam Thái Bình Dương) và dòng Benguela (ở Nam Đại Tây Dương).

Lực Coriolis: Lực Coriolis, cần thiết để tạo xoáy, rất yếu gần xích đạo. Đông Nam Thái Bình Dương có nhiều khu vực gần xích đạo, làm giảm khả năng hình thành xoáy thuận.

Độ ổn định khí quyển và gió cắt: Hai khu vực này thường có gió cắt dọc (wind shear) mạnh, làm gián đoạn sự phát triển của xoáy thuận nhiệt đới. Ngoài ra, khí quyển ở đây thường ổn định hơn, không thuận lợi cho sự đối lưu mạnh.

Vị trí địa lý: Nam Đại Tây Dương bị bao quanh bởi các lục địa, làm hạn chế không gian để xoáy thuận phát triển. Đông Nam Thái Bình Dương cũng chịu ảnh hưởng của các yếu tố địa lý tương tự.

Vì thế, các khu vực như Bắc Đại Tây Dương, Tây Bắc Thái Bình Dương, và Ấn Độ Dương là nơi xoáy thuận nhiệt đới thường hình thành, trong khi Nam Đại Tây Dương và Đông Nam Thái Bình Dương gần như không ghi nhận hiện tượng này.