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VIDEO: Sạt lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc, cả ngôi nhà bị dòng nước đánh sập

Chi Chi
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Một người đã thiệt mạng và ba người khác đang mất tích vì lũ.

Một người đã thiệt mạng và ba người khác đang mất tích tính đến 2 giờ 30 phút chiều thứ Sáu (14/8) sau một vụ sạt lở đất do mưa lớn đột ngột gây ra tại làng Tanlongqiao, thị trấn Heping, huyện Changxing, tỉnh Chiết Giang, theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin.

Cảnh lũ quét ở Chiết Giang

Vụ sạt lở đất xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng thứ Sáu tại làng Tanlongqiao. Theo báo cáo, nguyên nhân ban đầu được xác định là do lũ quét dẫn đến việc sập một ngôi nhà.

Lũ quét đột ngột khiến 1 người thiệt mạng

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp và điều động nhân sự từ các cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp, tài nguyên thiên nhiên, cứu hỏa, an ninh công cộng và y tế đến hiện trường để tiến hành các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và cung cấp dịch vụ điều trị y tế, theo báo cáo cho biết.

Nguồn: China Daily

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