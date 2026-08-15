Cụ ông 76 tuổi đi dạo rồi mất tích, hơn 14 giờ sau cảnh tượng khi được tìm thấy khiến con gái bật khóc

Đội cứu hộ tại Hàng Châu (Trung Quốc) tìm kiếm cụ ông suốt đêm mưa, trước khi một tín hiệu bất ngờ xuất hiện vào sáng hôm sau.

Đội cứu hộ tìm kiếm xuyên đêm trong mưa

Đội cứu hộ tại Hàng Châu, Trung Quốc, đã trải qua một đêm căng thẳng sau khi cụ ông 76 tuổi rời nhà đi dạo rồi bất ngờ mất tích. Khoảng 15h ngày 6/8, ông Chen đang ở nhà cùng vợ và trông cháu tại thị trấn Tân Đăng. Nhân lúc rảnh, ông ra ngoài đi dạo một mình như thường lệ.

Gần hai giờ trôi qua nhưng ông vẫn chưa trở về.

Đội cứu hộ tại Hàng Châu, Trung Quốc, đã trải qua một đêm căng thẳng sau khi cụ ông 76 tuổi rời nhà đi dạo rồi bất ngờ mất tích. (Ảnh: QQ News)

Con gái và vợ ông gần như cùng lúc nhận được cảnh báo từ chiếc vòng tay có chức năng định vị mà gia đình chuẩn bị cho ông. Thiết bị cho thấy ông đã rời khỏi khu dân cư và vẫn đang di chuyển.

Hai mẹ con lập tức đi tìm nhưng không thấy. Đến khoảng 19h, gia đình trình báo cảnh sát.

Cảnh sát kiểm tra camera dọc các tuyến đường gần nhà. Những hình ảnh cuối cùng ghi lại cảnh ông Chen vẫn đi bộ một mình, sau đó hoàn toàn biến mất khỏi hệ thống camera.

Dựa vào thói quen đi lại của ông và địa hình xung quanh, lực lượng chức năng nhận định cụ ông có thể đã tiến về phía vùng đồi núi. (Ảnh: QQ News)

Dựa vào thói quen đi lại của ông và địa hình xung quanh, lực lượng chức năng nhận định cụ ông có thể đã tiến về phía vùng đồi núi.

Điều khiến mọi người lo lắng hơn là trời bắt đầu tối, trong khi thời tiết xấu đang tiến tới.

Khoảng 21h, cảnh sát Tân Đăng phối hợp cùng Đội Tìm kiếm và Cứu hộ Sói Hoang triển khai lực lượng vào núi. Hơn 30 người, gồm cảnh sát, thành viên cứu hộ và người thân, tham gia cuộc tìm kiếm.

Các thành viên được chia thành nhiều nhóm, mang theo đèn pin và rà soát những đường mòn, sườn núi cùng các khu vực cây cối rậm rạp.

Không lâu sau, mưa lớn bắt đầu trút xuống.

Hơn 30 người, gồm cảnh sát, thành viên cứu hộ và người thân, tham gia cuộc tìm kiếm. (Ảnh: QQ News)

Đường núi vốn gồ ghề trở nên trơn trượt, quần áo nhiều thành viên nhanh chóng ướt sũng. Tuy nhiên, đội cứu hộ vẫn vừa di chuyển vừa liên tục gọi tên cụ ông.

Hơn bốn giờ trôi qua nhưng không có phản hồi.

Khoảng 3h sáng, một đợt mưa lớn khác ập đến. Tầm nhìn giảm mạnh và nguy cơ trượt ngã tăng cao, buộc lực lượng tìm kiếm phải tạm dừng để đánh giá lại các manh mối.

Cuộc tìm kiếm lúc này gần như rơi vào bế tắc.

Sáng hôm sau, chiếc vòng bất ngờ phát tín hiệu

Khoảng 6h30, sau một đêm gần như thức trắng, con gái ông Chen cùng mẹ vừa trở về nhà thì chiếc vòng định vị bất ngờ gửi tín hiệu mới.

Lần này, vị trí xuất hiện trên một ngọn núi cách nhà khoảng 3 km.

Gia đình lập tức báo cảnh sát.

Các thành viên được chia thành nhiều nhóm, mang theo đèn pin và rà soát những đường mòn, sườn núi cùng các khu vực cây cối rậm rạp. (Ảnh: QQ News)

Lực lượng chức năng nhanh chóng tới khu vực được xác định. Tại chân núi, cảnh sát Mao Yuandong phát hiện một số cành cây bị gãy và lớp cỏ có dấu hiệu bị giẫm lên.

Những dấu vết nhỏ khiến mọi người tin rằng cụ ông có thể đã đi qua đây.

Cả nhóm tiếp tục leo lên.

Khi tiến sâu hơn vào núi, cảnh sát bất ngờ nhìn thấy từ xa một người mặc áo trắng, tóc bạc, nằm cạnh một đống rơm.

Mọi người lập tức chạy tới.

Người nằm đó chính là ông Chen.

Khoảng 6h30, sau một đêm gần như thức trắng, con gái ông Chen cùng mẹ vừa trở về nhà thì chiếc vòng định vị bất ngờ gửi tín hiệu mới. (Ảnh: QQ News)

Sau hơn 14 giờ mất tích, cụ ông nằm co người cạnh đống rơm, hai tay ôm bụng và dường như đã kiệt sức đến mức ngủ thiếp đi. Quần áo ông lấm đầy bùn đất, một chiếc giày cũng đã biến mất.

Các thành viên đội cứu hộ đánh thức ông, đưa nước và kiểm tra tình trạng sức khỏe.

May mắn, ông vẫn tỉnh táo và không gặp chấn thương nghiêm trọng.

Điều đáng chú ý là chiếc vòng định vị từng phát tín hiệu giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm lúc này lại không còn trên tay ông. Nguồn tin không cho biết thiết bị đã rơi ở đâu.

Cảnh tượng khiến con gái bật khóc

Khi nhìn thấy cha trong bộ dạng lấm lem nhưng vẫn an toàn, con gái ông Chen không kìm được nước mắt.

Sau một hồi im lặng, cô nói với cha: "Bố ơi, con xin lỗi, con đã không chăm sóc bố tốt".

Trái ngược với sự xúc động của con gái, cụ ông vẫn khá bình thản. Ông liên tục cảm ơn cảnh sát và các thành viên đội cứu hộ đã tìm mình suốt đêm mưa.

Theo gia đình, khoảng hai năm trước, trí nhớ của ông Chen bắt đầu suy giảm. Ông thường quên nơi cất đồ, không nhớ những chuyện vừa xảy ra và đôi khi dễ cáu gắt.

Sau khi được đưa tới bệnh viện kiểm tra, ông được chẩn đoán mắc Alzheimer.

Đây cũng không phải lần đầu cụ ông đi lạc.

Khi nhìn thấy cha trong bộ dạng lấm lem nhưng vẫn an toàn, con gái ông Chen không kìm được nước mắt. (Ảnh: QQ News)

Tháng 5, ông từng mất phương hướng khi ra ngoài và được người qua đường phát hiện rồi báo cảnh sát. Khoảng hai tháng trước vụ việc lần này, ông tiếp tục đi lạc sau khi đi dạo và cuối cùng được tìm thấy cách nhà khoảng 12 km.

Sau lần đó, con gái mua cho cha chiếc vòng định vị với hy vọng có thể nhanh chóng xác định vị trí nếu sự việc tái diễn.

Không ai ngờ chỉ hai tháng sau, thiết bị lại trở thành manh mối quan trọng trong cuộc tìm kiếm xuyên đêm.

Ngày 12/8, khi thời tiết ổn định hơn, gia đình ông Chen quay lại đồn cảnh sát Tân Đăng để cảm ơn những người đã giúp đỡ. Cụ ông mang theo một giỏ dưa hấu, còn gia đình chuẩn bị bảng cảm ơn gửi tới lực lượng tham gia tìm kiếm.

Sau hơn 14 giờ căng thẳng, cuộc tìm kiếm cuối cùng khép lại bằng một kết quả may mắn.

Theo Hangzhou Daily, Tencent News, Sina.