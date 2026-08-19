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VIDEO: Người phụ nữ nhảy xuống từ tầng 11 tòa nhà chung cư đang bốc cháy

Chi Chi
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Thang cứu hộ chỉ lên tới tầng 9, nên cô bắt buộc phải nhảy.

Đoạn video đã ghi lại khoảnh khắc một phụ nữ ở Berlin thoát chết trong gang tấc khi nhảy từ cửa sổ tầng 11 xuống giỏ cứu hộ của xe thang, trong lúc ngọn lửa đang thiêu rụi tòa nhà cao tầng.

Theo tờ US Sun, người phụ nữ được nhìn thấy đang đu người lơ lửng hôm thứ Sáu (14/8) giữa lúc khói và lửa cuồn cuộn bốc ra từ cửa sổ ngay bên cạnh. Một lính chữa cháy đã thúc giục cô nhảy xuống xe cứu hộ ở phía dưới hai tầng.

Thang cứu hộ chỉ lên tới tầng 9, nên cô bắt buộc phải nhảy.

Khói và lửa ngày càng áp sát khi cô thực hiện "cú nhảy sinh tử", lao mình về phía người lính chữa cháy đang dang rộng vòng tay đón lấy.

Cô đã đáp xuống an toàn bên trong giỏ cứu hộ trước khi được đưa xuống mặt đất. Theo các báo cáo, có 13 người bị thương nhẹ trong đám cháy. Lực lượng cứu hộ đã khống chế được ngọn lửa trong chưa đầy ba giờ.

Nguồn: NYPost

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