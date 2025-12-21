HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Video Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Venezuela bất ngờ xuất hiện

Hải Yến |

Một video cho thấy quân đội Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Venezuela đã được công bố, làm dấy lên chú ý về căng thẳng song phương.

Một video ghi lại cảnh quân đội Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu mang dầu của Venezuela đã xuất hiện và được Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Christy Noem công bố.

Theo nội dung video, trực thăng của Không quân Mỹ đã đổ bộ binh sĩ lên boong tàu. Bà Christy Noem cho biết lực lượng Tuần duyên Mỹ tham gia chiến dịch, với sự hỗ trợ từ Lầu Năm Góc.

Người đứng đầu Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng cho biết thêm rằng tàu chở dầu bị bắt giữ đang vận chuyển dầu thuộc diện bị trừng phạt. Theo bà, nguồn tiền thu được từ việc bán số dầu này được sử dụng để tài trợ cho hoạt động buôn bán ma túy.

Trước đó, truyền thông cho rằng thông qua những hành động như vậy, Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đang phát đi các tín hiệu tới Tổng thống Venezuela ông Nicolas Maduro. Khả năng xảy ra chiến tranh giữa 2 nước vẫn chưa bị loại trừ.

Cũng trước đó, ông Donald Trump đã tránh né trả lời câu hỏi liên quan đến khả năng lật đổ ông Nicolas Maduro.


Theo TVzvezda
