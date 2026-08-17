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VIDEO: Lũ quét đột ngột ở Chiang Mai, du khách bị cuốn trôi

PV
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Những du khách khác đang ở trên bờ đã hét lên hốt hoảng để kêu cứu.

Ngày 15 tháng 8, một trận lũ quét bất ngờ đã cuốn trôi một du khách trong lúc nhiều người đang bơi tại Thác Mae Sa, huyện Mae Rim, Chiang Mai (Thái Lan) khiến các nhân viên kiểm lâm và du khách xung quanh phải khẩn trương ứng cứu.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15:00 tại Thác Mae Sa, thuộc sự quản lý của Vườn quốc gia Doi Suthep-Pui, tỉnh Chiang Mai.

Một du khách đã quay lại khoảnh khắc kịch tính này và sau đó đăng tải lên Facebook dưới tài khoản "Arttie Martin". Bài đăng mô tả lại việc người này chuẩn bị cởi giày bước ra giữa dòng thác để chụp ảnh cùng một du khách nước ngoài thì nghe thấy tiếng còi của nhân viên kiểm lâm.

Video ghi lại vụ việc

"Ranh giới giữa sống và chết trong tích tắc. Tôi đang tính cởi giày đi ra giữa dòng theo sau anh khách người nước ngoài để chụp ảnh thác nước thì nghe thấy cán bộ thổi còi. Những gì xảy ra tiếp theo đúng như mọi người thấy trong clip. Nó diễn ra quá nhanh," bài đăng chia sẻ.

Các nhân viên kiểm lâm tại hiện trường đã lập tức lao đến hỗ trợ những du khách bị kẹt trong dòng nước xiết. Một nam du khách cũng tham gia nỗ lực cứu hộ để giúp đỡ một người phụ nữ đang bị cuốn trôi.

Hầu hết những người có mặt tại khu vực lúc đó là du khách nước ngoài. Khi các nạn nhân bị dòng nước xối xả cuốn xuống hạ lưu, những du khách khác đang ở trên bờ đã hét lên hốt hoảng để kêu cứu.

Lũ quét đột ngột ở Chiang Mai, du khách bị cuốn trôi - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng cùng các du khách nước ngoài đã giải cứu thành công những người bị cuốn vào dòng chảy. Sau đó, họ đã kiểm tra lại toàn bộ khu vực để xác định xem còn ai mất tích hay không.

Cơ quan quản lý sau đó đã cắm cờ đỏ và giăng dây quanh khu vực Thác Mae Sa, đồng thời cấm du khách xuống nước do điều kiện nguy hiểm.

Vườn quốc gia Doi Suthep-Pui sau đó báo cáo rằng một du khách đã bị dòng nước cuốn trôi, bị đau và chóng mặt. Các quan chức đã phối hợp với Chính quyền Tự viện Mae Rim để đưa du khách này đến bệnh viện kiểm tra y tế và điều trị.

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