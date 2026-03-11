HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Video Lancet xóa sổ xe tăng T-72 và T-64 tại hướng Dobropillia

Hải Yến |

 Những hình ảnh từ hiện trường hé lộ diễn biến bất ngờ, cho thấy UAV cảm tử Lancet của Nga phá hủy xe tăng T-72 và T-64 của Ukraine.

UAV cảm tử Lancet phá hủy xe tăng T - 72 và T - 64 tại Dobropillia năm 2026 - Ảnh 1.

Theo thông tin từ kênh truyền hình Zvezda, các UAV cảm tử Lancet của Nga đã thực hiện thành công đòn tấn công vào 2 xe tăng Ukraine, gồm T-72 và T-64, tại khu vực hướng Dobropillia.

Hình ảnh khách quan được ghi lại từ hệ thống kiểm soát chiến trường đã xác nhận việc phá hủy các phương tiện này với hình ảnh xe tăng bốc cháy dữ dội. Ngoài xe tăng, sinh lực của đối phương cũng bị Nga loại khỏi vòng chiến đấu.

Việc phá hủy hai xe tăng T-72 và T-64 của Ukraine tại hướng Dobropillia được đánh giá là một thành công quan trọng của lực lượng Nga trong việc làm suy yếu khả năng cơ giới của đối phương.

Các xe tăng này vốn được coi là phương tiện chủ lực trong đội hình chiến đấu của Ukraine, việc mất đi chúng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh phòng thủ cũng như khả năng phản công tại khu vực này.


Theo TVzvezda
Ukraine

Nga

