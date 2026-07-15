Nữ tài xế điều khiển xe bán tải cố vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, đối diện mức phạt từ 18 đến 20 triệu đồng.

Ngày 15/7, theo tin từ Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà H.T.T. (SN 1975, trú xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi điều khiển ô tô vượt đường ngang khi đèn tín hiệu đã bật đỏ.

Video tài xế xe bán tải vượt đèn tín hiệu để băng qua đường sắt

Theo cơ quan công an, bà H.T.T. là người điều khiển ô tô bán tải BKS 37C-269.xx trong vụ việc được phản ánh trên mạng xã hội. Sau khi được mời đến trụ sở Trạm CSGT Diễn Châu làm việc, nữ tài xế thừa nhận hành vi vi phạm và chấp hành việc xử lý theo quy định.



Trước đó, hơn 8h ngày 13/7, tại nút giao giữa đường sắt và Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hùng Châu, hệ thống đèn tín hiệu cảnh báo đã bật đỏ, rào chắn tự động đang hạ xuống nhưng nữ tài xế vẫn điều khiển xe bán tải cố băng qua đường ray.

Trạm CSGT Diễn Châu mời bà H.T.T đến làm việc. (Ảnh: CSGT Nghệ An)

Phát hiện sự việc, hai nhân viên gác chắn đường sắt kịp thời chạy ra ngăn cản, yêu cầu tài xế dừng phương tiện và lùi xe khỏi khu vực nguy hiểm. Sau ít phút, chiếc xe mới lùi lại.

Toàn bộ diễn biến được người dân ghi lại, đăng tải trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của dư luận.

Căn cứ kết quả xác minh, Trạm CSGT Diễn Châu lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà H.T.T. về hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng. Hành vi này vi phạm quy định tại khoản 9 Điều 13 Nghị định số 81/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo quy định, nữ tài xế có thể bị phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong 2 tháng.