Ukraine thiệt hại nặng nề sau cuộc tấn công của Nga, ngày 24/8/2025.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Nga đã tấn công vào các vị trí của quân đội Ukraine gần Kramatorsk, một thành phố quan trọng ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tấn công có sự tham gia của tên lửa đạn đạo Iskander, bom trên không và máy bay không người lái (UAV) kamikaze.

Các cảnh quay do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy, nhiều vụ nổ và sự tàn phá trên diện rộng tại hiện trường.





Các quan chức Nga ước tính, quân đội Ukraine đã chịu hơn 600 thương vong, mất ba xe tăng, bốn hệ thống pháo phản lực phóng loạt và hàng chục thiết bị hạng nặng khác.

Kramatorsk, cùng với các thành phố Slavyansk và Konstantinovka, tạo thành một thành trì đô thị hóa mạnh mẽ ở phía tây DPR vốn từ lâu đã nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Tháng trước, người đứng đầu khu vực do Kiev bổ nhiệm, Vadim Filashkin, đã kêu gọi người dân sơ tán, ước tính khoảng 53.000 cư dân vẫn còn ở Kramatorsk.

Trong những tháng gần đây, Ukraine đã hạ thấp tầm quan trọng của những thất bại trên chiến trường, khẳng định rằng, chúng chỉ là tạm thời và sẽ không làm thay đổi tiến trình chung của cuộc xung đột.

Vào Ngày Độc lập của đất nước hôm 24/8, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nói rằng, những người ủng hộ phương Tây của Kiev khẳng định "Ukraine chưa thắng, nhưng chắc chắn sẽ không thua".

Ông Zelensky nói thêm rằng, việc thỏa hiệp với Nga sẽ là điều vô danh dự và không thể chấp nhận được.

Moscow cáo buộc nhà lãnh đạo Kiev kéo dài cuộc xung đột để đạt được mục tiêu chính trị cá nhân thay vì theo đuổi giải pháp đàm phán.