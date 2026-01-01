Video hé lộ khoảnh khắc loạt drone bị bắn hạ khi áp sát nơi ở ông Putin

Video cho thấy khoảnh khắc lực lượng phòng không Nga tiêu diệt mục tiêu trên không tại khu vực Novgorod.

Theo thông tin từ phía Nga, 91 drone đã được sử dụng trong cuộc tấn công nhằm vào khu vực Novgorod. Tuy nhiên, không chiếc nào có thể tiếp cận mục tiêu hoặc gây ra thiệt hại.

Toàn bộ các phương tiện bay không người lái của đối phương đã bị vô hiệu hóa trong quá trình tác chiến được mô tả là “phối hợp nhịp nhàng và chuyên nghiệp” của quân đội Nga.

Thiếu tướng ông Alexander Romanenkov, Chỉ huy lực lượng tên lửa phòng không thuộc Lực lượng Hàng không – Vũ trụ Nga, cho biết cuộc tấn công đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ông khẳng định đây là một chiến dịch có chủ đích, được tính toán nhiều lớp và nhắm trực tiếp vào nơi ở của Tổng thống Nga.

Phía Nga cũng bác bỏ các tuyên bố của Tổng thống Ukraine Zelensky, cho rằng thông tin về cuộc tấn công là “giả mạo”. Theo nhận định của Nga, những phát biểu này có thể xuất phát từ việc không nắm được tình hình thực tế hoặc là hành vi cố tình xuyên tạc sự thật.





Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã cung cấp nhiều bằng chứng “không thể chối cãi” về tính xác thực của vụ việc, gồm các mảnh vỡ drone bị bắn hạ, lời khai của nhân chứng tại hiện trường, cũng như bản đồ đường bay của các drone thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine trong quá trình tiếp cận mục tiêu.

Một trong các đoạn video được công bố cho thấy một drone bay về phía nơi ở của Tổng thống Nga đã bị bắn rơi tại khu vực Novgorod. Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiếc drone này mang theo đầu đạn nổ mạnh nặng 6 kg.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố lời kể của một cư dân địa phương – nhân chứng trực tiếp của trận đánh trên không. Người này cho biết đã nghe thấy tiếng động cơ drone phát ra từ phía hồ Valdai trong thời điểm diễn ra hoạt động phòng không.

Cuộc tấn công được phía Nga xác định xảy ra ngày 29/12. Lực lượng phòng không đã bắn hạ toàn bộ 91 drone tại khu vực Novgorod, không để xảy ra thiệt hại về người hay cơ sở hạ tầng.

Sau sự việc, hành động của Kiev đã vấp phải sự lên án từ một số lãnh đạo thế giới. Trong đó, có Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông nói rằng mình đã biết về vụ tấn công thông qua cuộc điện đàm trực tiếp với ông Vladimir Putin.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng, liên quan đến vụ việc này, Moscow sẽ có lập trường cứng rắn hơn trong các cuộc đàm phán về Ukraine.







