Hành khách đã vội vã sơ tán khỏi một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới vào Chủ nhật (1 tháng 3) sau một cuộc tấn công được báo cáo là do Iran thực hiện. Tehran đã nhắm mục tiêu vào các trung tâm trung chuyển tại các quốc gia vùng Vịnh thân Mỹ, vốn thường được coi là những điểm đến sang trọng và an toàn.

Những thước phim đầy kịch tính cho thấy dòng người tháo chạy qua một lối đi ngập trong khói, vương vãi đồ đạc và mảnh vỡ tại Sân bay Quốc tế Dubai, nơi các quan chức xác nhận có 4 nhân viên bị thương.

Các cuộc tấn công cuối tuần đã gây ra sự hỗn loạn du lịch trên toàn thế giới khi các hãng hàng không hủy chuyến bay qua các trung tâm then chốt ở Trung Đông – những nơi vốn đã trở thành mục tiêu trả đũa của Iran vì cho phép đặt các căn cứ quân sự của Mỹ.

Các nhóm phóng viên CNN đã ghi nhận các vụ nổ tại nhiều thủ đô và thành phố lớn vào Chủ nhật, bao gồm Dubai, Abu Dhabi, Doha và Manama của Bahrain. Một hành lang không phận rộng lớn trên bầu trời Trung Đông đã bị đóng cửa vào cuối tuần này trong khi các quốc gia lân cận cũng hạn chế các chuyến bay.

Các video trên mạng xã hội cho thấy bên trong Sân bay Quốc tế Dubai ngập tràn khói khi hàng chục nhân viên hàng không bình tĩnh sơ tán khỏi tòa nhà.

Tấn công vào Dubai

Dubai là trung tâm thương mại và du lịch lớn nhất Trung Đông. Sân bay của thành phố này là một trong những nơi bận rộn nhất thế giới, đóng vai trò là căn cứ chính của hãng hàng không Emirates. Hãng hàng không quốc tế hàng đầu này đã tạm dừng tất cả các chuyến bay đi và đến Dubai cho đến 3 giờ chiều giờ địa phương vào thứ Hai.

Các sân bay của UAE đã khẳng định vị thế là những nút giao quan trọng cho các chuyến bay nối chuyến trên toàn thế giới. Năm ngoái, các trung tâm của Dubai và Abu Dhabi đã phục vụ tổng cộng 127,7 triệu lượt hành khách, theo số liệu chính thức.

Sau sự cố đầu tiên tại Sân bay Quốc tế Dubai sáng sớm Chủ nhật, video do CNN xác minh cho thấy một hành khách với chiếc áo dính đầy máu đang áp khăn giấy vào đầu trong khi những người khác hối hả trên băng chuyền bộ hành, giữa tiếng hét lớn: "Về nhà đi, đừng ở lại đây".

Một cột khói dày đặc bốc lên gần Sân bay Quốc tế Dubai sau sự cố lớn thứ hai xảy ra tại thành phố này vào ngày 1 tháng 3 năm 2026.

Phía Sân bay Dubai trả lời CNN rằng một sảnh chờ tại sân bay đã bị "hư hại nhẹ" và các đội ứng phó khẩn cấp đã được "triển khai ngay lập tức" trong cuộc sơ tán hôm Chủ nhật. 4 nhân viên đã bị thương.

Hành khách tại sân bay cho biết họ đã được phát phiếu giảm giá khách sạn cho một chuyến chờ đợi có thể kéo dài tại Dubai. Vận động viên cầu lông Ấn Độ từng hai lần giành huy chương Olympic PV Sindhu cũng nằm trong số những người bị kẹt trong sự hỗn loạn tại sân bay khi cô đang trên đường tham dự Giải vô địch cầu lông Toàn Anh tại Anh.

"Huấn luyện viên của tôi đã phải nhanh chóng chạy khỏi khu vực đó vì ông ấy ở gần nơi có khói và mảnh vỡ nhất. Đó là một khoảnh khắc cực kỳ căng thẳng và đáng sợ đối với tất cả chúng tôi," cô chia sẻ trên mạng xã hội X.

Tại khu vực Palm Jumeirah sang trọng của Dubai – biểu tượng toàn cầu cho sự giàu có và bình yên của tiểu vương quốc – một vụ nổ đã đánh trúng khách sạn Fairmont, khiến nó bốc cháy ngay sau khi các video (được CNN xác minh) cho thấy khoảnh khắc một thiết bị bay không người lái dường như đã lao xuống đất.

Will Bailey, du khách đến từ Anh, đang thư giãn tại một câu lạc bộ bãi biển gần đó thì chứng kiến các tên lửa bị đánh chặn trên đầu. "Chúa ơi, ngay phía trên câu lạc bộ bãi biển. Theo nghĩa đen là trực tiếp trên đầu chúng tôi... tiếng nổ rất lớn," anh nói trong một video bên hồ bơi đăng trên Instagram với cột khói phía sau.

Tại những nơi khác ở UAE, một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái tại Sân bay Quốc tế Zayed của Abu Dhabi – một cửa ngõ quốc tế quan trọng khác – đã khiến một người thiệt mạng và 7 người bị thương, sân bay cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội.

