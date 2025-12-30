Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video ghi lại việc lực lượng Nga đánh trúng và vô hiệu hóa một xe tăng Leopard 1A5 của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại khu vực làng Sergeevka, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR).

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, vị trí ngụy trang của chiếc xe tăng do Đức sản xuất đã bị phát hiện trong một dải rừng trong quá trình trinh sát phối hợp.

Hoạt động trinh sát này do các kíp điều khiển drone thuộc Trung tâm Thử nghiệm Rubicon về Công nghệ Không người lái Tiên tiến, phối hợp với các đơn vị quân đội hệ thống không người lái của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới độc lập số 15 thực hiện.





Sau khi xác định được mục tiêu, lực lượng Nga đã tiến hành một loạt đòn tấn công bằng drone FPV nhằm vào nơi ẩn nấp của phương tiện chiến đấu. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các drone đã đánh trúng chiếc Leopard 1A5 tại khu vực tiếp giáp giữa tháp pháo và thân xe.

Kết quả của loạt đòn tấn công này là chiếc xe tăng Leopard 1A5 đã bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video phá hủy một xe tăng M1A1 Abrams do Mỹ sản xuất, đang được biên chế trong Lực lượng Vũ trang Ukraine. Vụ việc này xảy ra tại khu vực phía tây Krasnoarmeysk, thuộc DPR.

Theo các thông tin do Bộ Quốc phòng Nga công bố, cả 2 đoạn video đều nhằm minh họa hiệu quả tác chiến của các đơn vị sử dụng phương tiện không người lái trong việc phát hiện và tiêu diệt khí tài bọc thép của Ukraine trên chiến trường.



