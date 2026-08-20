Video: ĐT Việt Nam tổ chức sinh nhật ấm áp cho Đình Bắc, toàn đội đoàn kết ngay trước giờ quyết đấu Malaysia

Trước giờ bước vào trận đấu quan trọng với Malaysia, Đình Bắc đón sinh nhật tuổi 22 trong không khí ấm áp cùng các đồng đội ở ĐT Việt Nam.

Đình Bắc đón sinh nhật ấm áp cùng ĐT Việt Nam (Video: VFF)

Trong bữa cơm trưa của ĐT Việt Nam tại khách sạn ngày 19/8, cầu thủ Nguyễn Đình Bắc bất ngờ nhận được món quà đặc biệt từ các đồng đội. Thủ môn Lê Giang Patrik xuất hiện với chiếc bánh kem trên tay, tiến về phía tiền đạo trẻ trong sự reo hò của toàn đội.

Ngay khi chiếc bánh được mang đến, các thành viên ĐT Việt Nam cùng hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật. Đình Bắc không giấu được niềm vui khi đón tuổi 22 bên những người đồng đội đang cùng anh hướng tới trận đấu quan trọng. Cầu thủ quê Nghệ An nhắm mắt ước và thổi nến trong tiếng vỗ tay giòn giã của các đàn anh.

ĐT Việt Nam tổ chức sinh nhật ấm áp cho Đình Bắc (Ảnh: VFF)

Không khí tại phòng ăn nhanh chóng trở nên rộn ràng và đầy tiếng cười. Khoảnh khắc đời thường này mang đến sự ấm áp cho Đình Bắc trước khi anh cùng toàn đội bước vào màn so tài với Malaysia. Sinh nhật năm nay của Đình Bắc càng đặc biệt khi diễn ra đúng thời điểm ĐT Việt Nam đang tập trung cao độ cho trận đấu bán kết lượt về Asean Cup 2026. Chỉ vài tiếng sau bữa cơm trưa, toàn đội sẽ bước vào cuộc quyết đấu với Malaysia, với mục tiêu giành vé vào chung kết giải đấu.

ĐT Việt Nam hướng tới chiến thắng trước Malaysia để vào chung kết Asean Cup 2026 (Ảnh: VFF)

Ở tuổi 22, Đình Bắc đang là một trong những gương mặt trẻ nhận được nhiều sự chú ý của bóng đá Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 2004 gây ấn tượng bởi tốc độ, khả năng tạo đột biến và tinh thần thi đấu giàu năng lượng. Sau màn chúc mừng sinh nhật, Đình Bắc và các đồng đội sẽ trở lại với sự tập trung cao nhất cho trận đấu với Malaysia. Một chiến thắng và tấm vé vào chung kết Asean Cup 2026 sẽ là món quà ý nghĩa nhất mà cầu thủ 22 tuổi cùng ĐT Việt Nam hướng tới trong ngày đặc biệt này.