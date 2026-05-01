Video: Con trai rơi xuống đường ray, người cha bất chấp tính mạng ôm chặt che chắn

Chi Chi |

Khoảnh khắc tình cha chiến thắng tử thần khiến mọi người bàng hoàng và xúc động.

Mới đây, video ghi lại cảnh hai cha con may mắn thoát chết kỳ diệu sau khi bị ngã xuống đường ray tại một nhà ga ở Bangladesh lúc đoàn tàu đang chuyển bánh đã gây chú ý. Người cha đã kịp thời dùng thân mình che chắn cho đứa con nhỏ khi có tới 8 toa tàu chạy thẳng qua phía trên họ.

Gia đình này đã di chuyển từ Brahmanbaria đến Bhairab trên chuyến tàu liên tỉnh Titas. Theo tờ Daily Sun của Bangladesh, chuyến tàu đã đến ga chậm hơn lịch trình khoảng một tiếng rưỡi. Khi tàu bắt đầu di chuyển trở lại, người cha cố gắng xuống tàu cùng đứa con trên tay, nhưng đứa trẻ không may bị trượt khỏi tay và rơi xuống khe hở hẹp giữa tàu và mép sân ga.

Người cha lập tức nhảy xuống theo. Anh ôm chặt đứa trẻ vào lòng, ép sát người vào tường sân ga và nằm im khi tám toa tàu đang chạy ngang qua ngay phía trên họ. Cả hai cha con đều thoát chết mà không gặp chấn thương nghiêm trọng nào.

Ông Falu Mia, nhân viên soát vé trên chuyến tàu Titas, cho biết gia đình này đã cố gắng xuống tàu khi nó đang bắt đầu chuyển bánh. Ông xác nhận rằng người cha đã phản ứng ngay lập tức, ôm chặt lấy đứa trẻ và ép sát vào bức tường cạnh đường ray, điều này đã giúp cả hai sống sót khi đoàn tàu đi qua nhà ga.

Hai cha con đều không bị thương sau khoảnh khắc thót tim

Trong lúc sự việc diễn ra, các hành khách khác trên tàu đã hỗ trợ người mẹ xuống tàu an toàn.

Những người chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó không kịp can thiệp. Ngay khi đoàn tàu đi qua, những người đứng gần đó đã vội vã chạy đến và vỗ tay tán thưởng người cha vì phản xạ nhanh nhạy và đầy bản năng của anh.

Đoạn video về vụ việc kể từ đó đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, với nhiều người xem ca ngợi lòng dũng cảm và sự bình tĩnh của người cha trước áp lực. Nhiều người đã gọi anh là một người hùng.

Nguồn: NDTV

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

