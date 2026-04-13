VIDEO: Cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố

Nguyễn Hưởng |

Nữ tài xế điều khiển ô tô trên phố Doãn Kế Thiện (Hà Nội) bất ngờ tông vào nhiều phương tiện, sau đó có biểu hiện lạ trên ghế lái.

Khoảng 19 giờ 58 phút ngày 13-4, tại phố Doãn Kế Thiện (phường Phú Diễn, TP Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Nữ tài xế có biểu hiện bất thường sau khi gây tai nạn. Ảnh cắt từ cip

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một nữ tài xế (chưa xác định danh tính) điều khiển ô tô mang BKS 30L-221.xx di chuyển trên đường Doãn Kế Thiện, hướng về phố Trần Vỹ. Khi đến trước số nhà 52 phố Doãn Kế Thiện, xe này bất ngờ tông vào xe máy mang BKS 18D1-741.xx do một nam thanh niên điều khiển (chưa xác định danh tính) và xe máy BKS 29X3-075.xx do một phụ nữ điều khiển.

Chưa dừng lại, ô tô 30L-221.xx tiếp tục tông vào đuôi xe tải mang BKS 29H-746.xx, rồi lao sang làn đường ngược chiều, va chạm với ô tô mang BKS 30E-393.xx.

Người dân chứng kiến cho biết sau khi va chạm xảy ra, nữ tài xế ngồi trên ghế lái có biểu hiện lạ và mất khoảng 15 phút mới xuống được xe. Một người điều khiển xe máy được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Chiếc xế hộp tông vào người đi đường. Ảnh: GIf

Sau khi xảy ra vụ việc, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng bảo vệ, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Lực lượng chức năng cũng đưa nữ tài xế đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, nồng độ cồn và chất ma túy.

Tại hiện trường, một chiếc ô tô bị ô tô BKS 30L-221.xx tông trúng phần đầu, 2 xe máy còn lại nằm đổ giữa đường.

Đáng chú ý, theo hình ảnh clip đăng tải trên mạng xã hội, sau khi gây ra vụ tai nạn liên hoàn, nữ tài xế ngồi trên ghế lái và có biểu hiện lạ.

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

