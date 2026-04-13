Chồng đánh vợ dã man từ ngoài sân vào trong nhà: Đã rõ nguyên nhân

Hương Trà (T/H) |

Trong lúc tức giận, người vợ đã tự đăng tải camera an ninh ghi lại cảnh mình bị chồng hành hung lên mạng xã hội.

Ngày hôm nay (13/4), mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh dài hơn 1 phút ghi lại cảnh chồng hành hung vợ từ ngoài sân vào trong nhà. Theo nội dung đoạn clip sự việc xảy ra vào khoảng 7h55' sáng ngày 10/4. Clip ghép từ hai góc quay (ngoài sân và trong phòng khách), phản ánh toàn bộ diễn biến vụ việc.

Trong clip, người chồng liên tục có hành vi túm tóc, đánh đập, léo lê người vợ từ sân vào trong nhà. Vào phòng khách gã đàn ông tiếp tục đánh, đấm trong khi người phụ nữ gần như không còn khả năng chống cự, chỉ biết co người né tránh.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Đa số ý kiến bày tỏ sự bức xúc trước hành vi đầy bạo lực của người đàn ông. Đáng chú ý, toàn bộ sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của một đứa trẻ càng khiến dư luận phẫn nộ.

(Ảnh cắt từ clip)

Thông tin trên Dân Trí, lãnh đạo Công an phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngay sau khi nắm bắt thông tin lan truyền trên mạng, đơn vị đã mời hai vợ chồng liên quan lên làm việc để xác minh vụ việc.

Tại cơ quan công an, người vợ trình bày vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nội bộ gia đình. Người vợ cho biết bản thân không có thương tích và không đề nghị xử lý người chồng. Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội được người vợ đăng tải trong lúc bức xúc.

Sau khi làm rõ, lực lượng chức năng đã phối hợp với tổ dân phố nhắc nhở, giáo dục người chồng nhằm phòng ngừa tái diễn hành vi tương tự.

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

