"2 phút" của người mẹ đưa con đi cắt tóc, khiến chủ tiệm kinh ngạc: Sự tử tế hút hơn 1,2 triệu lượt xem

Những ngày qua, một đoạn camera an ninh ở tiệm cắt tóc được lan toả trên mạng xã hội và khiến người xem phải "dừng lại" theo dõi nhiều lần. Hành động hơn 2 phút của người phụ nữ đưa con tới cắt tóc khiến người ta không khỏi tò mò, khó hiểu. Chẳng là, thời điểm đó trong tiệm cắt tóc, cả chủ và nhân viên đều đang rất tất bật phục vụ khách thì một bà mẹ đưa con tới sử dụng dịch vụ.

Nhìn khung cảnh xung quanh với tóc cắt vương vãi khắp sàn, dụng cụ làm việc cũng để ngổn ngang, người phụ nữ ấy không chần chừ tìm kiếm chổi và bắt đầu quét dọn. Chỉ trong hơn 2 phút, số tóc vương ra sàn đã được quét sạch, không gian trong tiệm cũng được chị tạm sắp xếp lại gọn gàng, thuận mắt hơn trước.

Theo dõi đoạn clip, nhiều người bất ngờ, thích thú và cũng có bình luận cho rằng hẳn người phụ nữ vốn rất sạch sẽ, ngăn nắp nên nhìn khung cảnh bừa bộn là "không chịu nổi", phải xắn tay áo quét dọn ngay.

Đoạn clip gây chú ý trên mạng xã hội thời gian qua.

Được biết, chủ tiệm cắt tóc trong clip trên là anh Nguyễn Công Tuấn (SN 2002, quê Quy Nhơn, Gia Lai). Thông tin trên Dân Trí, anh Tuấn cho hay sự việc diễn ra hoàn toàn tự nhiên. Người phụ nữ trong đoạn clip là khách quen, đã gắn bó với tiệm nhiều năm. Ngày hôm đó, người phụ nữ ghé tiệm như thường lệ. Khi thấy tiệm đông khách nên chị đã tự xăn tay áo, phụ dọn dẹp giúp khiến những người có mặt vô cùng bất ngờ.

Cảm thấy áy náy khi thấy khách phải tự quét sàn, anh Tuấn đã cố gắng can ngăn nhưng người phụ nữ vẫn cặm cụi quét dọn trong vui vẻ, thoái mái. Anh cho biết thời điểm ghi lại đoạn clip là vào khoảng 14h, khi tiệm đang trong giờ cao điểm.

Trước đó, anh đã tranh thủ dọn dẹp cửa tiệm nhưng chỉ trong thời gian ngắn, sàn lại đầy tóc vì khách ra vào liên tục. Chia sẻ này của anh cũng đồng thời giải đáp nhiều ý kiến cho rằng, tiệm của anh cố tình để tóc vương vãi trên sàn nhằm “xin vía” đông khách. "Mỗi ngày tiệm phục vụ khoảng 10-20 khách là bình thường, cuối tuần còn đông hơn nên không có lý do gì tôi phải làm như vậy. Ngược lại, nếu không giữ được tiệm sạch sẽ, tôi còn có thể khiến khách bị khó chịu, không tiếp tục ủng hộ”, anh Tuấn chia sẻ trên Dân Trí.

Cũng theo chia sẻ của anh Tuấn, thì đây không phải lần đầu anh gặp tình huống diễn ra như trong clip trên, nhưng vẫn luôn bất ngờ, cảm kích. Trước đây anh cũng được một số khách quen hoặc tài xế giao hàng chia sẻ, chủ động quét nhà, xếp khăn giúp anh khi tiệm đông khách.

Chính những điều giản dị như vậy lại có sức lan tỏa mạnh mẽ, bởi nó khiến người ta nhận ra rằng lòng tốt không cần chờ đợi hoàn cảnh, mà có thể bắt đầu từ những việc nhỏ rất đỗi bình thường. Đôi khi, hạnh phúc không phải là điều gì quá xa xôi, khó định nghĩa, mà được tạo nên từ chính cách con người đối đãi tử tế với nhau mỗi ngày. Hiện đoạn clip ngắn đã hút hơn 1,2 triệu lượt xem trên mạng xã hội.