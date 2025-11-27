Video cho thấy toàn bộ tòa nhà Hong Kong (Trung Quốc) chìm trong biển lửa chỉ trong vòng 10 phút: Quá nhanh, quá kinh hoàng

Chiều 26/11, một người dân đã quay lại được cảnh lửa bốc lên từ giàn giáo bên ngoài 1 trong các tòa nhà bị cháy, sau đó ngọn lửa nhanh chóng lan lên dọc theo lưới bảo vệ và giàn giáo.

Toàn bộ tòa nhà chìm trong biển lửa chỉ trong vòng 10 phút và không thể kiểm soát được. Sau khi sự việc xảy ra, ngọn lửa đã dần được dập tắt ở các tòa nhà thuộc Hoành Phúc Uyển, chỉ còn một số căn hộ bên trong vẫn còn lửa bốc lên. Chính quyền Đặc khu Hồng Kông đã mở nhiều trung tâm trú ẩn để bố trí cho các hộ dân.

Ngọn lửa lan dọc theo lưới bảo vệ và giàn giáo bên ngoài, rồi lan rộng ra toàn bộ tòa nhà. Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút.

Nhiều thanh tre của giàn giáo bốc cháy đã rơi xuống từ trên cao, tại hiện trường, nhiều người liên tục la hét "chạy đi, chạy đi".

Dựa trên hình ảnh do người dân cung cấp, ban đầu ngọn lửa chỉ mới bốc lên từ giàn giáo và vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, ngọn lửa đã cháy lan lên theo giàn giáo, tạo thành một cột lửa. Sau đó, ngọn lửa cháy lan sang hai bên theo giàn giáo, dần dần biến thành một đám cháy lớn và trở nên khó kiểm soát.

Một cư dân của Wang Fuk tiết lộ rằng họ đã nhiều lần phát hiện công nhân xây dựng hút thuốc trong giàn giáo tre và đã phản ánh với bên sửa chữa nhưng không nhận được sự xử lý tích cực và thỏa đáng.

Những tòa nhà đen kịt vào chiều 27/11

Chuyên gia cho biết ngọn lửa lan lên tầng 32 có thể chỉ trong 5 phút

Một chuyên gia xây dựng cho biết ngọn lửa đã bốc cao 32 tầng chỉ trong vòng 5 phút tại tòa nhà Wang Fuk Court ở Hồng Kông, khiến cư dân phải đối mặt với cuộc chiến dữ dội trong thời gian sơ tán là 20 phút.

Xinyan Huang, phó giáo sư tại Khoa Kỹ thuật Năng lượng và Môi trường Xây dựng thuộc Đại học Bách khoa Hong Kong, cho biết: "Thời gian để mọi người sơ tán khỏi tòa nhà 32 tầng về cơ bản là rất chậm".

“Phải mất ít nhất mười, hai mươi phút. Nhưng ngọn lửa đã lan lên đỉnh chỉ trong năm phút hoặc ít hơn.”

Khi được hỏi về cuộc điều tra vụ cháy, Huang cho rằng câu hỏi quan trọng không phải là nguyên nhân gây ra vụ cháy mà là tốc độ lan rộng nhanh chóng của nó.

“Nhìn chung, tôi nghĩ nguyên nhân vụ cháy không quá nghiêm trọng vì tòa nhà được thiết kế để xử lý các sự cố cháy ngẫu nhiên, nhưng nó lại không được thiết kế để xử lý đám cháy lan ra bên ngoài tòa nhà nhanh như vậy và cuối cùng lan trở lại bên trong tòa nhà”, ông nói với Rosemary Church của CNN. “Đây không phải là điều được xem xét trong quy định phòng cháy chữa cháy của tòa nhà.”

Ông Huang cho biết tre " chắc chắn là vật liệu dễ cháy " có khả năng bắt lửa vào mùa khô hiện tại của Hong Kong, với các cột tre thẳng đứng khiến lửa dễ lan lên trên.

“Và vụ cháy này rất giống với vụ cháy mặt tiền khác có lớp ốp dễ cháy. Một khi đã bùng phát, lính cứu hỏa không có thời gian để ngăn chặn đám cháy lan rộng.”

Ông so sánh vụ hỏa hoạn Grenfell ở London, vụ hỏa hoạn chết chóc nhất ở Anh kể từ Thế chiến thứ II, khiến 72 người thiệt mạng do đây là tòa nhà chung cư 24 tầng được bao phủ bằng vật liệu dễ cháy.

Nguồn: CNN, ETtoday



Thanh Huyền