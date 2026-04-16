VIDEO: Chị gái nhanh trí ôm em nhỏ lao khỏi giường khi mưa đá ầm ầm dội xuống

Ngày 16-4, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại khoảnh khắc hai chị em nhỏ hoảng hốt chạy khỏi giường trong đêm, thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Bé gái hốt hoảng ôm em lao khỏi giường khi tiếng động ầm ầm do mưa đá gây ra. Nguồn: MXH

Theo hình ảnh từ camera, vào khoảng 1 giờ 43 phút ngày 16-4, một bé gái đã nhanh trí bế em nhỏ lao xuống khỏi giường, tìm nơi trú ẩn khi nghe thấy những tiếng động lớn phát ra từ mái nhà. Chỉ ít giây sau, mưa đá với cường độ mạnh trút xuống dồn dập, tạo ra những tiếng động lớn. Nhiều viên đá lớn đã làm thủng mái nhà, rơi thẳng vào bên trong phòng, tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích.

Hành động nhanh trí của bé gái được nhiều người đánh giá cao khi đã giúp hai chị em kịp thời tránh được tình huống nguy hiểm.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Bé gái bồng em tìm tới nơi an toàn trú ẩn khi nghe tiếng động lớn là học sinh lớp 8.

Theo báo cáo nhanh của UBND các xã Mường Khương, Bắc Hà, mưa đá, dông, lốc vào rạng sáng ngày 16-4, khiến 4 công nhân đang ngủ tại lán khu vực thôn Ngải Số, xã Bắc Hà bị thương. Hiện các nạn nhân đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà.

Mưa đá gây thiệt hại lớn cho người dân tại xã Bắc Hà. Ảnh: MXH

Ngoài ra, còn khiến 338 nhà dân, nhiều công trình ở xã Bắc Hà, Mường Khương bị hư hỏng, tốc mái, gần 500 ha cây trồng bị hư hỏng, tổng thiệt hại khoảng trên 30 tỉ đồng.

Kính xe ô tô bị vỡ do mưa đá gây ra. Ảnh: MXH

Hiện, các địa phương đang khẩn trương giúp người dân khắc phục thiệt hại do mưa đá gây ra.