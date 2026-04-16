Tin không khí lạnh mới nhất: Ngày mai, miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to

Duy Anh |

Do tác động của không khí lạnh yếu, đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa, trời chuyển mát.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (16/4), bộ phận không khí lạnh cường độ yếu tiếp tục di chuyển xuống nước ta.

Từ đêm nay đến ngày 17/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, ở khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 17/4, Bắc Bộ trời chuyển mát.

Ngoài ra, chiều tối và tối 16/4, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc sẽ đón mưa dông từ đêm nay do tác động của không khí lạnh cuối mùa . Ảnh: Lao động

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 16 và ngày 17/4

Thời tiết Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng). Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 20-33 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

