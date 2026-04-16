Hình ảnh Đại úy công an băng mình qua lửa, cởi áo che cho bé 18 tháng tuổi gây xúc động mạnh

Duy Anh |

Trong lúc tham gia cháy và cứu hộ, cứu nạn, Đại úy Kiệt đã phát hiện, kịp thời giải cứu một sinh linh bé bỏng ngay trên lằn ranh sinh tử.

Theo đó, vào rạng sáng ngày 12/4, Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt – Cán bộ Tổ Phòng, chống tội phạm, Công an phường Tân Thới Hiệp, TP HCM cùng nhiều cán bộ chiến sĩ khác của đơn vị được điều động khẩn trương tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong đám cháy tại căn nhà số 53E/1 Nguyễn Thị Thơi trên địa bàn.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Bộ Công an).

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nguy hiểm: ngọn lửa phát triển mạnh, bức xạ nhiệt tăng cao, khói khí độc tỏa ra dày đặc, khả năng quan sát bị hạn chế, cấu kiện công trình ngôi nhà bị cháy đột ngột đổ sụp, thậm chí bản thân cũng gặp sự cố bất ngờ bị ngã từ trên cao xuống… nhưng với tinh thần trách nhiệm cao và mệnh lệnh từ trái tim không ngừng thôi thúc, Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt đã dùng mọi biện pháp, cố gắng tiếp cận từ nhiều hướng để có thể tiến sâu vào bên trong ngôi nhà bị cháy nhằm giải cứu các nạn nhân.

Trong đám cháy, Đại úy Kiệt đã phát hiện kịp thời giải cứu một sinh linh bé bỏng ngay trên lằn ranh sinh tử.

Trong quá trình giải cứu cháu bé, Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt đã cởi áo của mình để khoác che chắn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cháu trong suốt trình di chuyển.

Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt đã cởi áo của mình để khoác cho em bé (Ảnh: Bộ Công an).

Song song đó, cùng chung tinh thần chiến đấu quả cảm, cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 12 cũng đã nhanh chóng khống chế, dập tắt đám cháy trong thời gian rất ngắn; kịp thời cứu được 5 nạn nhân từ trong khu vực nguy hiểm và hỗ trợ, hướng dẫn nhiều người khác thoát nạn an toàn; ngăn chặn cháy lan, bảo vệ an toàn cho khu dân cư xung quanh.

Hành động xả thân, quên mình của cán bộ chiến sĩ Công an phường Tân Thới Hiệp cùng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 12 tại vụ cháy vừa qua thêm một lần nữa trở thành minh chứng sống động, đầy thuyết phục cho tinh thần sẵn sàng tận hiến vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của người dân.

