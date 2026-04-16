Thông báo tới hàng chục triệu người dân đang sử dụng VNeID

Duy Anh |

Bộ Công an đã triển khai việc tố giác tin báo về tội phạm qua ứng dụng VNeID giúp các đơn vị tiếp nhận thông tin nhanh chóng, chủ động trong phòng, chống tội phạm tại địa phương.

Hiện nay, ứng dụng định danh điện tử VNeID là ứng dụng quản lý công dân trên nền tảng kỹ thuật số với các chức năng như khai báo y tế, thông tin bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, tố giác tội phạm... Công dân có thể thực hiện các chức năng trên ở mọi lúc, mọi nơi không cần đến trực tiếp cơ quan Công an.

Trên ứng dụng này, Bộ Công an đã triển khai việc tố giác tin báo về tội phạm. Khi người dân gửi phiếu tin báo về tội phạm qua ứng dụng VNeID, thông tin sẽ được chuyển trực tiếp đến phần mềm Tố giác tin báo về tội phạm của Công an cấp xã.

Lực lượng Công an xã hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản định danh điện tử và các bước thực hiện tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID (Ảnh: Bộ Công an).

Hướng dẫn tố giác tội phạm trên VNeID

Bước 1: Đăng nhập và tạo yêu cầu

- Đầu tiên, bạn truy cập và đăng nhập vào ứng dụng VNeID.

- Tại màn hình chính, bạn chọn 'Dịch vụ khác', sau đó ấn chọn 'Kiến nghị, phản ánh về ANTT'.

- Nhấn nút 'Tạo mới yêu cầu' để bắt đầu tạo phản ánh.

Bước 2: Nhập thông tin kiến nghị, phản ánh về An ninh trật tự

- Tại phần 'Thông tin người kiến nghị', hệ thống sẽ tự động lấy thông tin cá nhân của bạn trên VNeID.

+ Trường hợp bạn muốn kiến nghị ẩn danh, bạn chọn 'Ẩn danh'. Tuy nhiên, kiến nghị phản ánh của bạn có thể bị từ chối tiếp nhận nếu không có thông tin làm căn cứ xác minh, giải quyết.

+ Trường hợp bạn đại diện cơ quan, tổ chức để kiến nghị, bạn nhấn ô vuông 'Là đại diện cơ quan, tổ chức' và nhập thông tin tên đơn vị và mã số thuế.

- Tại phần 'Thông tin vụ việc', bạn ấn chọn các thông tin theo vụ việc muốn tố giác.

- Tại phần 'Địa điểm xảy ra', bạn điền đầy đủ địa chỉ, hình ảnh, tóm tắt diễn biến sự việc, hậu quả xảy ra. Trường hợp bạn không nhớ địa điểm xảy ra vụ việc, bạn ấn chọn ô vuông 'Không nhớ địa điểm xảy ra vụ việc' và cần thêm hình ảnh và tóm tắt sự việc.

- Sau khi hoàn tất, bạn nhấn 'Tiếp tục'.

Bước 3: Khai báo thông tin người bị kiến nghị, người bị hại

- Bạn thêm các thông tin của người bị kiến nghị và người bị hại (nếu có). Sau đó nhấn 'Tiếp tục'.

Bước 4: Gửi yêu cầu

- Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin vừa khai báo. Nếu các thông tin đã đúng, bạn ấn vào ô vuông 'Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung chính báo ở trên.'. Sau đó nhấn 'Gửi yêu cầu'.

Sau khi gửi yêu cầu thành công, bạn sẽ nhận được thông báo về việc tiếp nhận. Bạn có thể theo dõi quá trình xử lý vụ việc thông qua ứng dụng VNeID. Nếu gặp khó khăn khi thực hiện trên VNeID, người dân có thể liên hệ Tổng đài duy nhất hướng dẫn về VNeID của Bộ Công an là 1900.0368.

Các bước gửi tin nhắn được hướng dẫn thực hiện tố giác tội phạm trên VNeID (Ảnh: Công an Nghệ An).

Tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật có bị phạt không?

Việc gửi thông tin tố giác trên VNeID sẽ giúp các đơn vị tiếp nhận nhanh chóng giải quyết, chủ động trong phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, người nào cố ý tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố sai sự thật thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Điều 9 Pháp lệnh số 02/2022/UBTVQH15, hành vi tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật có thể bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 1 - 5 triệu đồng đối với hành vi cố ý tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật.

Phạt tiền từ 5 - 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Cố ý tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, người có thẩm quyền; Lôi kéo, xúi giục, lừa dối, mua chuộc, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực buộc người khác tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật.

Phạt tiền từ 15 - 30 triệu đồng đối với luật sư thực hiện hành vi tố giác sai sự thật.

Ngoài ra, người thực hiện hành vi này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

