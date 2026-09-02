HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

VIDEO: Cây cầu sập ngay trong ngày khánh thành, hơn 50 người rơi xuống sông

Chi Chi
|

Một ngày kỷ niệm bỗng chốc trở nên kinh hoàng khi những người dân và quan chức phấn khích rơi xuống dòng sông bên dưới sau khi cây cầu treo bên dưới họ bất ngờ sập xuống.

Một ngày kỷ niệm bỗng chốc trở nên kinh hoàng khi những người dân và quan chức phấn khích tại Indonesia rơi xuống dòng sông bên dưới sau khi cây cầu treo bên dưới họ bất ngờ sập xuống.

Đám đông người dân đã theo dõi buổi lễ cắt băng khánh thành cây cầu treo Pongpet mới mở tại huyện Pangandaran, Tây Java, vào ngày 30 tháng 8.

Khi hàng chục dân làng đi qua cây cầu bằng gỗ, dài 60 mét và treo lơ lửng cách dòng sông bên dưới 3m, một sợi dây bất ngờ đứt, khiến cầu sụp xuống dưới sức nặng của những người đang ăn mừng.

Khoảng 50 người rơi xuống sông vì cầu treo sập

Một số người chứng kiến đã hét lên. Nhiều dân làng cố gắng bám vào cấu trúc đang sụp đổ để thoát khỏi việc rơi xuống dòng sông bên dưới.

Quân đội Indonesia báo cáo không có trường hợp tử vong nào, nhưng một số người dân đã bị thương nhẹ và xây xát từ vụ việc kinh hoàng này, bao gồm cả quyền Chủ tịch huyện Pangandaran Citra Pitriyami và Giám đốc Sở Công trình Công cộng Ling Ling Nugraha Senjaya.

Cây cầu sập ngay trong ngày khánh thành, hơn 50 người rơi xuống sông - Ảnh 1.

Cây cầu sập vào ngày khánh thành

Vụ việc xảy ra sau khi hơn 50 người cùng lúc đi qua, vượt quá sức chứa quy định, khiến sợi dây cáp ở bên trái cầu bị tuột khỏi mối nối chính và làm cầu bị nghiêng, một phát ngôn viên cho biết.

Cấu trúc chính của cầu vẫn giữ nguyên vị trí, trong khi phần gặp sự cố là sợi dây cáp bên trái bị tuột khỏi hệ thống mối nối chính. Cây cầu treo đã phải đóng cửa để sửa chữa khẩn cấp trong khi các quan chức điều tra độ bền và tính toàn vẹn kết cấu của nó.

Nguồn: Mothership

Bắt giữ 2 người đàn ông mang theo 468 quả trứng lạ khi đang chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh ở sân bay
Tags

Tây Java

cầu sập

cầu treo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

01:20
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại