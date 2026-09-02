Một ngày kỷ niệm bỗng chốc trở nên kinh hoàng khi những người dân và quan chức phấn khích rơi xuống dòng sông bên dưới sau khi cây cầu treo bên dưới họ bất ngờ sập xuống.

Một ngày kỷ niệm bỗng chốc trở nên kinh hoàng khi những người dân và quan chức phấn khích tại Indonesia rơi xuống dòng sông bên dưới sau khi cây cầu treo bên dưới họ bất ngờ sập xuống.

Đám đông người dân đã theo dõi buổi lễ cắt băng khánh thành cây cầu treo Pongpet mới mở tại huyện Pangandaran, Tây Java, vào ngày 30 tháng 8.

Khi hàng chục dân làng đi qua cây cầu bằng gỗ, dài 60 mét và treo lơ lửng cách dòng sông bên dưới 3m, một sợi dây bất ngờ đứt, khiến cầu sụp xuống dưới sức nặng của những người đang ăn mừng.

Khoảng 50 người rơi xuống sông vì cầu treo sập

Một số người chứng kiến đã hét lên. Nhiều dân làng cố gắng bám vào cấu trúc đang sụp đổ để thoát khỏi việc rơi xuống dòng sông bên dưới.

Quân đội Indonesia báo cáo không có trường hợp tử vong nào, nhưng một số người dân đã bị thương nhẹ và xây xát từ vụ việc kinh hoàng này, bao gồm cả quyền Chủ tịch huyện Pangandaran Citra Pitriyami và Giám đốc Sở Công trình Công cộng Ling Ling Nugraha Senjaya.

Cây cầu sập vào ngày khánh thành

Vụ việc xảy ra sau khi hơn 50 người cùng lúc đi qua, vượt quá sức chứa quy định, khiến sợi dây cáp ở bên trái cầu bị tuột khỏi mối nối chính và làm cầu bị nghiêng, một phát ngôn viên cho biết.

Cấu trúc chính của cầu vẫn giữ nguyên vị trí, trong khi phần gặp sự cố là sợi dây cáp bên trái bị tuột khỏi hệ thống mối nối chính. Cây cầu treo đã phải đóng cửa để sửa chữa khẩn cấp trong khi các quan chức điều tra độ bền và tính toàn vẹn kết cấu của nó.

Nguồn: Mothership