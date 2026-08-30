HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vị vua lên ngôi khi mới 3 tuổi đột ngột qua đời ở tuổi 34, vẫn kịp để lại người kế vị dù chưa từng kết hôn

Phạm Trang
|

Quốc vương Toro của Uganda, Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, qua đời ở tuổi 34 sau gần 31 năm trị vì. Ông từng được biết đến là vị quân chủ đương nhiệm trẻ nhất thế giới khi lên ngôi năm 3 tuổi.

Mới đây, Thủ tướng Vương quốc Toro, ông Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, thông báo tin Quốc vương Oyo qua đời vào đêm 28/8.

Theo Reuters, ông cho biết Quốc vương qua đời vào khoảng 22h ngày 28/8 theo giờ địa phương, đồng thời bày tỏ "nỗi đau buồn sâu sắc và sự nặng trĩu trong lòng".

Không lâu trước khi thông tin được xác nhận, Bộ trưởng Uganda Balaam Barugahara cho biết Quốc vương Oyo đang ở Mỹ để điều trị.

Vị vua lên ngôi khi mới 3 tuổi đột ngột qua đời ở tuổi 34, vẫn kịp để lại người kế vị dù chưa từng kết hôn - Ảnh 1.

Ảnh: AFP

Quốc vương Oyo sinh năm 1992. Sau khi cha ông, Quốc vương Rukirabasaija Patrick David Matthew Kaboyo Olimi III, qua đời, Oyo kế vị vào ngày 12/9/1995 khi mới 3 tuổi. Việc một đứa trẻ lên ngôi khiến Oyo nhận được sự chú ý lớn trên toàn thế giới. Ông trở thành vị quân chủ đương nhiệm trẻ nhất thế giới vào thời điểm đó.

Khi trưởng thành, Quốc vương Oyo dần tham gia các hoạt động công cộng và trở thành một biểu tượng quan trọng của văn hóa truyền thống Toro. Vương quốc Toro nằm ở phía Tây Uganda, gần biên giới với Cộng hòa Dân chủ Congo.

Dù Uganda hiện là một nước cộng hòa với người đứng đầu nhà nước được bầu thông qua hệ thống chính trị hiện đại, quốc gia này vẫn duy trì một số vương quốc kế thừa truyền thống từ thời kỳ trước thuộc địa. Các vị quân chủ truyền thống không nắm quyền lực chính trị thực tế trong hệ thống hiện nay, nhưng vẫn có vai trò biểu tượng và có ảnh hưởng đáng kể trong các vấn đề văn hóa, xã hội và cộng đồng địa phương.

Vị vua lên ngôi khi mới 3 tuổi đột ngột qua đời ở tuổi 34, vẫn kịp để lại người kế vị dù chưa từng kết hôn - Ảnh 2.

Vị vua chỉ mới ba tuổi khi lên ngôi vào năm 1995 (Ảnh: Kho lưu trữ hoàng gia Vương quốc Toro)

Thủ tướng Vương quốc Toro cho biết dù Quốc vương Oyo chưa kết hôn, ông đã để lại người kế vị, qua đó bảo đảm sự kế thừa của hoàng gia và việc chuyển giao ngai vàng sẽ không bị ảnh hưởng.

Trong sinh nhật Quốc vương Oyo hồi tháng 4, Thủ tướng Toro từng mô tả ông là người "không có khoảng cách với nhân dân", là "một phần của thế hệ này". Theo ông, Quốc vương lớn lên, học tập và đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo ngay trong xã hội Toro.

Vị Thủ tướng khi đó nhận định tuổi trẻ của Quốc vương không phải là một hạn chế, mà mang đến sức sống, những góc nhìn mới và động lực để mở ra một tương lai khác cho Vương quốc Toro.

Từ khi lên ngôi năm 3 tuổi cho đến khi qua đời ở tuổi 34, phần lớn cuộc đời của Quốc vương Oyo gắn liền với ngai vàng. Sự ra đi đột ngột của ông khiến Uganda tiếc thương, đồng thời một lần nữa thu hút sự chú ý quốc tế đối với vị quân chủ có hành trình trị vì đặc biệt này.

Nguồn: ETtoday

Để nhờ ô tô ở nhà người quen, khi quay lại chủ xe tá hỏa phát hiện 1 người đàn ông bất tỉnh trong xe
Tags

Uganda

vương quốc

kế vị

quân chủ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

01:20
BMW ra mắt SUV điện gần Việt Nam: Bản cao nhất đi gần 920 km/sạc

BMW ra mắt SUV điện gần Việt Nam: Bản cao nhất đi gần 920 km/sạc

02:00
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SUV điện lớn nhất của Hyundai ra mắt, cạnh tranh BMW X7

SUV điện lớn nhất của Hyundai ra mắt, cạnh tranh BMW X7

01:41
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại