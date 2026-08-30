Vị vua lên ngôi khi mới 3 tuổi đột ngột qua đời ở tuổi 34, vẫn kịp để lại người kế vị dù chưa từng kết hôn

Quốc vương Toro của Uganda, Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, qua đời ở tuổi 34 sau gần 31 năm trị vì. Ông từng được biết đến là vị quân chủ đương nhiệm trẻ nhất thế giới khi lên ngôi năm 3 tuổi.

Mới đây, Thủ tướng Vương quốc Toro, ông Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, thông báo tin Quốc vương Oyo qua đời vào đêm 28/8.

Theo Reuters, ông cho biết Quốc vương qua đời vào khoảng 22h ngày 28/8 theo giờ địa phương, đồng thời bày tỏ "nỗi đau buồn sâu sắc và sự nặng trĩu trong lòng".

Không lâu trước khi thông tin được xác nhận, Bộ trưởng Uganda Balaam Barugahara cho biết Quốc vương Oyo đang ở Mỹ để điều trị.

Ảnh: AFP

Quốc vương Oyo sinh năm 1992. Sau khi cha ông, Quốc vương Rukirabasaija Patrick David Matthew Kaboyo Olimi III, qua đời, Oyo kế vị vào ngày 12/9/1995 khi mới 3 tuổi. Việc một đứa trẻ lên ngôi khiến Oyo nhận được sự chú ý lớn trên toàn thế giới. Ông trở thành vị quân chủ đương nhiệm trẻ nhất thế giới vào thời điểm đó.

Khi trưởng thành, Quốc vương Oyo dần tham gia các hoạt động công cộng và trở thành một biểu tượng quan trọng của văn hóa truyền thống Toro. Vương quốc Toro nằm ở phía Tây Uganda, gần biên giới với Cộng hòa Dân chủ Congo.

Dù Uganda hiện là một nước cộng hòa với người đứng đầu nhà nước được bầu thông qua hệ thống chính trị hiện đại, quốc gia này vẫn duy trì một số vương quốc kế thừa truyền thống từ thời kỳ trước thuộc địa. Các vị quân chủ truyền thống không nắm quyền lực chính trị thực tế trong hệ thống hiện nay, nhưng vẫn có vai trò biểu tượng và có ảnh hưởng đáng kể trong các vấn đề văn hóa, xã hội và cộng đồng địa phương.

Vị vua chỉ mới ba tuổi khi lên ngôi vào năm 1995 (Ảnh: Kho lưu trữ hoàng gia Vương quốc Toro)

Thủ tướng Vương quốc Toro cho biết dù Quốc vương Oyo chưa kết hôn, ông đã để lại người kế vị, qua đó bảo đảm sự kế thừa của hoàng gia và việc chuyển giao ngai vàng sẽ không bị ảnh hưởng.

Trong sinh nhật Quốc vương Oyo hồi tháng 4, Thủ tướng Toro từng mô tả ông là người "không có khoảng cách với nhân dân", là "một phần của thế hệ này". Theo ông, Quốc vương lớn lên, học tập và đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo ngay trong xã hội Toro.

Vị Thủ tướng khi đó nhận định tuổi trẻ của Quốc vương không phải là một hạn chế, mà mang đến sức sống, những góc nhìn mới và động lực để mở ra một tương lai khác cho Vương quốc Toro.

Từ khi lên ngôi năm 3 tuổi cho đến khi qua đời ở tuổi 34, phần lớn cuộc đời của Quốc vương Oyo gắn liền với ngai vàng. Sự ra đi đột ngột của ông khiến Uganda tiếc thương, đồng thời một lần nữa thu hút sự chú ý quốc tế đối với vị quân chủ có hành trình trị vì đặc biệt này.

Nguồn: ETtoday