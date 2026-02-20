Vị tỷ phú 'bắt' con trai làm công nhân, quyên nửa tài sản làm từ thiện

Tào Đức Vượng là một trong những tỷ phú nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn ở Trung Quốc. Ông sinh năm 1946 tại tỉnh Phúc Kiến, trong một gia đình trung lưu. Khi ông 8 tuổi, gia đình lâm vào khó khăn vì kinh tế khủng hoảng, phải rời thành phố về sống ở nông thôn. Vì túng thiếu, ông bỏ học từ rất sớm và bắt đầu bán thuốc lá vụn, trái cây để sinh sống.

Ông từng kéo xe, bán hàng rong để mưu sinh, đối mặt với cảnh nghèo khổ từ khi còn rất trẻ. Thế nhưng nhờ nỗ lực, Tào Đức Vượng trở thành tỷ phú và để lại nhiều bài học hay cho các thế hệ doanh nhân sau.

Bắt đầu bằng việc hồi sinh một nhà máy thua lỗ

Trong những năm 1970, Tào Đức Vượng bước vào ngành sản xuất kính tại một xưởng thủy tinh nhỏ ở tỉnh Phúc Kiến. Ban đầu, đây là một nhà máy thua lỗ. Ông làm việc chăm chỉ và nhanh chóng hiểu được từng công đoạn sản xuất, sau đó nhận trọng trách quản lý nhà máy và hứa sẽ làm nó có lãi. Chỉ sau một năm tiếp quản, doanh số và lợi nhuận của xưởng tăng mạnh.

Tào Đức Vượng được mệnh danh "vua thủy tinh" của Trung Quốc. (Ảnh: Sina)

Năm 1987, cùng với một số cổ đông, ông thành lập Tập đoàn Fuyao Glass, chuyên sản xuất kính ô tô và kính công nghiệp. Dưới sự dẫn dắt của ông, tập đoàn phát triển nhanh chóng và trở thành một trong những nhà sản xuất kính ô tô lớn nhất thế giới, cung cấp sản phẩm cho nhiều hãng xe hàng đầu thế giới.

Fuyao Glass được niêm yết trên sàn chứng khoán Thượng Hải vào năm 1993. Công ty mở rộng hoạt động ra nhiều quốc gia, bao gồm cả Mỹ. Có kinh nghiệm, Tào Đức Vượng thu mua, phục hồi các nhà máy cũ của General Motors và tạo ra hàng nghìn việc làm cho lao động địa phương.

Trong nhiều năm, doanh nghiệp của ông liên tiếp tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, góp phần tăng vị thế thương hiệu Trung Quốc trên bản đồ ngành sản xuất kính ô tô thế giới.

Tào Đức Vượng được coi là một trong những doanh nhân hàng đầu của Trung Quốc. Nhiều hãng truyền thông lớn trên thế giới đưa tin về ông và công ty Fuyao Glass. Trong đó, bộ phim tài liệu nổi tiếng American Factory (Nhà máy Mỹ) do Barack và Michelle Obama sản xuất đã theo chân Tào Đức Vượng khi mở nhà máy tại Ohio, Mỹ.

Giàu có đi đôi với trách nhiệm

Không giống nhiều tỷ phú chỉ biết tích lũy tài sản , Tào Đức Vượng rất quan tâm đến hoạt động từ thiện. Từ năm 1983 đến nay, ông quyên góp phần lớn tài sản của mình cho các hoạt động xã hội. Tổng số tiền ông đóng góp vào các quỹ từ thiện, hỗ trợ giáo dục, giảm nghèo, cứu trợ thiên tai… lên tới khoảng 1,8 tỷ USD, tương đương gần 50% tổng tài sản cá nhân.

Tào Đức Vượng cho đi một nửa tài sản của mình để làm từ thiện. (Ảnh: Sina)

Ông từng nói rằng mục tiêu của từ thiện không chỉ là đưa tiền cho người nghèo, mà là xây dựng xã hội hòa hợp và cân bằng hơn. Ý tưởng này cũng được thể hiện qua việc thành lập quỹ Heren, dùng cổ phần công ty để đảm bảo nguồn quỹ bền vững hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện.

Ông cũng đầu tư vào giáo dục, bao gồm mở các cơ sở đào tạo và tài trợ học bổng nhằm giúp học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận giáo dục tốt hơn.

Một trong những câu chuyện được nhiều người chú ý là cách Tào Đức Vượng giáo dục con trai lớn, Tào Huy. Khi Tào Huy đến tuổi lao động, ông không đẩy con vào vị trí lãnh đạo ngay lập tức trong công ty gia đình mà yêu cầu bắt đầu từ vị trí thấp nhất trong xưởng sản xuất của Fuyao Glass.

Tào Huy chấp nhận làm công nhân như người bình thường, chịu cả ba ca làm việc mỗi ngày và ăn ở cùng các công nhân khác, không được ưu đãi đặc biệt vì là con ông chủ. Qua công việc thực tế, anh học cách vận hành máy móc, hiểu quy trình sản xuất và cảm nhận nỗi vất vả của người lao động.

Nhờ quá trình trải nghiệm đó, Tào Huy mới được tuyển vào làm tại trụ sở tập đoàn với vị trí thực tập, dần dần thăng tiến lên các vị trí cao hơn và cuối cùng trở thành tổng giám đốc của chi nhánh Fuyao Glass tại Bắc Mỹ, một trong những thị trường quan trọng của tập đoàn.

Cách giáo dục này được nhiều người đánh giá là khác biệt và nghiêm khắc, nhất là trong bối cảnh nhiều phú nhị đại Trung Quốc ngồi mát ăn bát vàng Chính sự nghiêm khắc đó của Tào Đức Vượng đã giúp con trai ông hiểu được giá trị lao động và trách nhiệm thực sự trong nghề. Đó cũng là bài học về sự khiêm tốn, tự lực và trải nghiệm thực tế.

Tào Đức Vượng là hình tượng doanh nhân thành công kinh doanh có trách nhiệm xã hội. Ông không chỉ xây dựng một đế chế sản xuất kính ô tô toàn cầu mà còn chọn cách sống giản dị và chia sẻ nhiều nhất có thể với cộng đồng. Việc ông cho đi gần một nửa tài sản cho từ thiện và giáo dục được xem là minh chứng cho quan điểm sống đó.