Cách đây 42 năm, 2 chiếc xe tăng đã được đưa vào biên chế Quân đội Liên Xô, chúng từ lâu đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh chiến đấu.

Xe tăng T-80U.

Chúng ta đang nói về xe tăng T-72B và T-80U. So với phiên bản tiền nhiệm T-72A, T-72B được trang bị giáp trước mạnh hơn đáng kể, với sự gia cố bằng giáp phản ứng nổ (ERA) Kontakt-1.

Một tính năng mới nữa là hệ thống tên lửa dẫn đường 9K120 Svir được phóng qua nòng pháo 125mm: chúng có thể bắn trúng mục tiêu ở tầm bắn từ 100 đến 4.000m. Một phiên bản đơn giản và ít tốn kém hơn là T-72B1 cũng có sẵn, biến thể này không bao gồm hệ thống vũ khí dẫn đường.

Động cơ 780 mã lực đã được thay thế bằng loại 840 mã lực mạnh mẽ hơn, cho phép xe tăng vốn đã "nâng trọng lượng" lên 44,5 tấn duy trì tốc độ tối đa trên đường nhựa ở mức 60 km/h. Theo nhiều ước tính khác nhau, hơn 5.700 xe tăng T-72B và T-72B1 đã được sản xuất.

Năm 1989, Quân đội Liên Xô được trang bị các phiên bản có hệ thống giáp phản ứng nổ tích hợp loại Kontakt-5, có khả năng chống lại cả đạn xuyên lõm và đạn xuyên động năng dưới cỡ.

Các xe tăng T-72 biến thể "B" là loại chiến xa chủ lực trong lực lượng Lục quân Nga suốt những năm 1990 cho đến đầu thập niên 2010, khi chúng bắt đầu được chuyển đổi thành T-72B3.

Những cỗ chiến xa này đã tham gia vào tất cả các cuộc xung đột ở Liên Xô cũ. Chúng cũng chiến đấu trong khuôn khổ Chiến dịch quân sự đặc biệt hiện nay.

Xe tăng T-72B1 trên thao trường.

Không giống như các loại xe tăng cùng thời, T-80U chưa bao giờ được sản xuất hàng loạt với số lượng lớn. Theo thống kê của trang Rossiyskaya Gazeta, chỉ có 450 chiếc đã xuất xưởng.

So với T-80BV, T-80U đã được thiết kế lại hoàn toàn. Giáp chính cũng được gia cố bằng những khối ERA Kontakt-5. Hệ thống vũ khí dẫn đường có thể tấn công mục tiêu ở tầm bắn 5.000m.

50 chiếc T-80U đầu tiên được trang bị động cơ turbine khí 1.100 mã lực, trong khi số còn lại có động cơ 1.250 mã lực. Tốc độ tối đa trên đường của chúng có thể đạt 80 km/h.

Phiên bản đặc biệt này được đặt biệt danh là "xe tăng bay" vì khả năng thực hiện một cú nhảy. Bên cạnh Quân đội Nga, T-80U còn được cung cấp cho Cộng hòa Síp và Hàn Quốc. Chúng hiện cũng đang tham chiến trong khu vực Chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo Rossiyskaya Gazeta