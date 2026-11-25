Xe tăng Object 477 hay còn gọi là "Nota" từng nhận kỳ vọng lớn lao, nhưng phương tiện trên vẫn còn vô số lỗi kỹ thuật.

Cách đây 46 năm, xe tăng Object 477 được phát triển tại Kharkiv, với mục tiêu trở thành phương tiện chiến đấu chủ lực của lực lượng thiết giáp Liên Xô vào đầu những năm 1990.

Trong một thời gian dài, giới truyền thông biết rất ít về dự án phát triển bí mật này. Nhiều tin đồn, suy đoán và hình ảnh chất lượng kém thỉnh thoảng xuất hiện trên báo chí, nhưng không có nhiều dữ liệu liên quan.

Cỗ chiến xa này được trang bị khẩu pháo chính 152mm mạnh mẽ và hệ thống nạp đạn tự động mới, cũng như khoang chiến đấu được thiết kế lại đáng kể. Ngoài ra, gần như không có bất cứ thông tin nào khác về Object 477 được cung cấp.

Gần đây, kênh telegram "Clad in Armor" đã đăng tải một vài bức ảnh từ năm 1989 về một trong những nguyên mẫu được chế tạo đặc biệt dành cho thử nghiệm bắn đạn thật.

Bức ảnh này cho thấy hình dáng của chiếc xe tăng. Nó có tháp pháo thấp với vũ khí gắn bên ngoài, nhưng không giống như T-14 Armata, kíp lái vẫn ở bên trong, mặc dù nằm sâu bên trong thân.

Xe tăng bí mật Object 477 của Liên Xô.

Dựa trên các tài liệu khác được đăng tải trên cùng kênh, chiếc xe tăng này mắc phải rất nhiều thiếu sót, và cũng giống như một sản phẩm khác của cùng phòng thiết kế - T-64, việc hoàn thiện nó sẽ tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc.

Ví dụ, các nhà phân tích phát hiện ra động cơ 6TDAM, do một số lỗi thiết kế, chỉ sản sinh ra không quá 85% công suất dự kiến. Ngoài ra, còn có vấn đề với hệ thống cung cấp nhiên liệu, thường xuyên xảy ra hiện tượng rò rỉ chất làm mát và dầu.

Một điều thú vị là Object 477 đã được thử nghiệm với động cơ turbine khí 1.500 mã lực, cho thấy "trái tim" này có vẻ ưu việt hơn so với động cơ diesel Kharkiv. Tuy vậy, thiết bị cũng tỏ ra có nhược điểm, cho nên các nhà thiết kế thậm chí còn đề xuất một vài phương án thay thế.

Sau sự sụp đổ của Liên Xô, Ukraine đã cố gắng tự mình hoàn thiện dự án đầy triển vọng này, dẫn đến việc tạo ra một phiên bản khổng lồ nặng 63 tấn mà không có tiềm năng phát triển thêm. Dự án cuối cùng đã bị bỏ dở và các nguyên mẫu vẫn bị rỉ sét tại một kho chứa gần Kharkiv trong một thời gian dài.

Theo Rossiyskaya Gazeta