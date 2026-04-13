Vì sao Vingroup kiên quyết sử dụng công nghệ Đức từ Siemens cho đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh?

Sự kiện khởi công tại Quảng Ninh ngày 12/4 với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ và các Bộ, ngành đã cụ thể hóa dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn do khối tư nhân thực hiện.

Với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed tập trung vào mục tiêu thiết lập tiêu chuẩn vận tải mới tại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Việc lựa chọn tập đoàn Siemens (Đức) làm đối tác chiến lược thay vì các nhà cung cấp quốc tế khác phản ánh những tính toán về hiệu quả vận hành và khả năng tiếp nhận chuyển giao công nghệ hạ tầng hàng đầu thế giới trong dài hạn.

Nền tảng kỹ thuật được lựa chọn là dòng tàu Velaro Novo, thế hệ tàu cao tốc mới nhất do Siemens Mobility phát triển với biên độ an toàn vận hành ở mức 350 km/h.

Theo dữ liệu từ nhà sản xuất, dòng tàu Velaro đã tích lũy hơn 3 tỷ km trải nghiệm thực tế tại nhiều thị trường lớn như Đức, Pháp và Trung Quốc, duy trì tỷ lệ đúng giờ trên 99%. Thiết kế của Velaro Novo ứng dụng cấu trúc "ống rỗng" giúp giảm 15% trọng lượng toa xe so với các thế hệ cũ.

Cải tiến này kết hợp với hệ thống quản lý năng lượng thông minh cho phép tiết kiệm tới 30% điện năng tiêu thụ, đảm bảo tính kinh tế cho một dự án có vòng đời khai thác hàng chục năm.

Một số thông số kỹ thuật Velaro Novo của Siemens Mobility. Nguồn: Siemens Mobility

Từ tiền lệ BMW đến bài học "nội địa hóa" của Trung Quốc﻿

Lộ trình hợp tác này gợi nhắc chiến lược chuyển giao công nghệ từ BMW cho VinFast vào năm 2018. Thời điểm đó, doanh nghiệp đã mua bản quyền sở hữu trí tuệ nền tảng khung gầm của dòng BMW 5 Series và X5, đồng thời tự sản xuất động cơ N20 tại nhà máy Hải Phòng.

Để phù hợp với điều kiện nội địa, đơn vị này đã phối hợp với các đối tác kỹ thuật tinh chỉnh lại cấu trúc động cơ, loại bỏ các hệ thống biến thiên van phức tạp nhằm tăng độ bền và giảm chi phí bảo trì dưới tác động của khí hậu nóng ẩm.

Việc đầu tư vào xưởng gia công thân máy và trục khuỷu dưới sự giám sát của chuyên gia Đức giúp doanh nghiệp rút ngắn đáng kể chu kỳ phát triển sản phẩm mà vẫn đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu.

Kinh nghiệm từ các quốc gia sở hữu mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới cũng cho thấy tầm quan trọng của việc tiếp biến công nghệ từ phương Tây. Cách đây hơn hai thập kỷ, Trung Quốc đã thực hiện chiến lược bắt buộc chuyển giao công nghệ đối với các tập đoàn hàng đầu như Siemens để đổi lấy quyền tiếp cận thị trường.

Thông qua việc tích hợp ưu điểm từ nhiều nguồn kỹ thuật và đào tạo đội ngũ kỹ sư trong nước, quốc gia này đã dần nội địa hóa tới 84% tiêu chuẩn kỹ thuật trên các dòng tàu hiện đại nhất hiện nay. Từ việc học hỏi các bí quyết lõi của Đức, các nhà vận hành đã tiến tới tự chủ hoàn toàn trong thiết kế, thi công và quản lý hệ thống hạ tầng quy mô lớn.

Về hạ tầng quản trị, tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh của Vinspeed tích hợp hệ thống tín hiệu ETCS cấp độ 2 và công nghệ vận hành tàu tự động ATO để kiểm soát an toàn ở tốc độ cao.

Hệ thống TrainIT tích hợp cho phép số hóa toàn diện dữ liệu từ cảm biến thời gian thực, hỗ trợ các kỹ sư dự báo chính xác các kỳ bảo trì định kỳ. Tuyến đường dài 120,2 km này dự kiến hoàn thành vào năm 2028 với 96% lộ trình đi trên cầu cạn để tối ưu hóa tốc độ.

Việc chấp nhận đầu tư lớn cho những tiêu chuẩn kỹ thuật từ Đức được xem là giải pháp để đảm bảo tính an toàn bền vững, đồng thời khẳng định năng lực của doanh nghiệp Việt Nam trong việc làm chủ các công nghệ hạ tầng giao thông tiên tiến nhất toàn cầu.﻿