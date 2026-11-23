Hàng nghìn cây được trồng tại Hawaii (Mỹ) nhưng TP.HCM và nhiều địa phương ở Việt Nam cấm hoặc hạn chế trồng trên đường phố.

Lọ nồi (Hydnocarpus anthelmintica), còn gọi là đại phong tử hay chùm bao lớn, là cây thân gỗ có quả tròn, bên trong chứa hàng chục hạt dùng để ép dầu. Loại dầu này gắn với lịch sử điều trị bệnh phong và cuộc tìm kiếm hạt giống từ Đông Nam Á đến Hawaii từ hơn một thế kỷ trước.

Trong danh mục 28 loài cây cấm trồng trên vỉa hè và dải phân cách đường phố tại TP.HCM có một cái tên ít người biết: lọ nồi. Quyết định 52/2013/QĐ-UBND do UBND TP.HCM ban hành ngày 25/11/2013 ghi loài cây này ở vị trí thứ 17. Phần chú thích nêu rõ lý do là "Quả to, rụng gây nguy hiểm".

Quả đại phong tử bổ ra để lộ phần cùi sáng màu và các hạt có vỏ cứng. Dầu từ hạt từng được sử dụng trong điều trị bệnh phong, nhưng dược liệu có độc tính - Ảnh: Rainforest Wish.

Quyết định của TP.HCM cấm các tổ chức, cá nhân trồng mới loài cây thuộc danh mục trên đường phố. Với những cây đã có, cơ quan quản lý cây xanh đô thị phải lập kế hoạch thay thế dần. Quy định vì thế phân biệt rõ giữa việc lựa chọn cây trồng mới với xử lý cây đang sinh trưởng.

Không chỉ TP.HCM, Quyết định 70/2024/QĐ-UBND ngày 16/12/2024 của UBND tỉnh Cao Bằng cũng đưa lọ nồi vào phụ lục III về cây cấm trồng trên đường phố và khu vực công cộng đô thị. Trước đó, Quyết định 04/2023/QĐ-UBND của tỉnh Bắc Kạn xếp đại phong tử ở vị trí thứ 7 trong danh mục cây cấm, với cùng lý do quả to, rụng gây nguy hiểm.

Ở nhóm hạn chế trồng, loài cây này xuất hiện trong Quyết định 3263/QĐ-UBND năm 2016 của Cần Thơ, Quyết định 36/2016/QĐ-UBND của Gia Lai và Quyết định 13/2020/QĐ-UBND của Ninh Bình. Các văn bản được ban hành tại những địa bàn hành chính trước đợt sắp xếp năm 2025. Cách phân loại khác nhau nhưng đều lưu ý đến nguy cơ từ quả rơi; "hạn chế trồng" cũng không đồng nghĩa với "cấm trồng".

Một tư liệu khác khiến câu chuyện thêm bất ngờ là báo cáo số 1057 do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ xuất bản ngày 24/4/1922. Tác giả Joseph F. Rock ghi lại cuộc khảo sát tại Thái Lan, Myanmar, Assam và Bengal để tìm các loài cây cho dầu phục vụ nghiên cứu. Trong báo cáo, cây lọ nồi được gọi là Hydnocarpus anthelmintica, còn người Thái gọi là maikrabao hoặc lukrabao.

Những quả đại phong tử (Hydnocarpus anthelmintica) mọc trên cành - Ảnh: suckhoeviet

Năm 1919, Rock bắt gặp cây này trong khuôn viên một cơ sở điều trị ở Bangkok. Ông thu được khoảng 12 quả rồi gửi hạt về Honolulu, nơi chúng nhanh chóng nảy mầm. Trở lại Thai Lan năm 1920, nhà thực vật học phát hiện cây được trồng cả hai bên một con phố phía sau khu đồi có chùa ở Bangkok. Nhiều cây mọc trên nền đất cứng, ít được chăm sóc nhưng vẫn sai quả.

Những hạt thu từ đường phố Bangkok tiếp tục được gửi đến Honolulu, Singapore và Washington. Theo ghi chép của Rock, hạt nảy mầm tốt ở Hawaii và Singapore, trong khi phần lớn không phát triển tại Washington. Ông cho biết vào thời điểm viết báo cáo đã có vài nghìn cây cùng loài sinh trưởng ở Hawaii. Tư liệu còn lưu ảnh cây mọc ven kênh ở miền đông Thai Lan do Rock chụp ngày 20/11/1920.

Bản khảo sát ghi một chi tiết về giá trị thương mại: hạt được xuất sang Trung Quốc dưới tên ta-fung-chi. Rock tìm thấy chúng tại các hiệu thuốc ở Hong Kong với giá 20 USD cho 100 pound, tương đương khoảng 45 kg, theo mặt bằng giá lúc bấy giờ. Ở vùng Korat, một số cây lại bị đốn làm củi. Cùng một loài cây đã có lúc là hàng dược liệu được tìm mua, có lúc chỉ là nguồn gỗ đốt.

Ngày 26/2/2026, tại Honolulu, bang Hawaii, Hội Hóa học Hoa Kỳ (ACS) công nhận phương pháp Ball là một Dấu mốc lịch sử hóa học quốc gia. Công trình mang tên nữ nhà hóa học Alice Augusta Ball, người tìm ra cách cải tiến dầu chaulmoogra để điều trị bệnh phong năm 1915. Thành tựu này mở ra cơ hội chữa trị cho nhiều bệnh nhân trong thời kỳ chưa có thuốc kháng sinh đặc hiệu.

Nhà hóa học Alice Augusta Ball (1892-1916), người nghiên cứu phương pháp xử lý dầu chaulmoogra để sử dụng trong điều trị bệnh phong. Công trình của bà được Hội Hóa học Hoa Kỳ chính thức vinh danh ngày 26/2/2026. Ảnh tư liệu: Đại học Hawaii/Wikimedia Commons

Trong khuôn viên Đại học Hawaii ở Manoa hiện có một cây chaulmoogra gắn với tên tuổi Alice Ball. Vườn cây của nhà trường giới thiệu đây là cây do vua Prajadhipok, tức Rama VII của Thái Lan, tặng để tưởng nhớ bà. Dưới gốc cây, tấm bảng ghi công nữ nhà khoa học được dựng vào khoảng năm 2000. Nơi này trở thành địa điểm tổ chức những hoạt động tưởng niệm bà.

Alice Ball sinh năm 1892 tại Seattle, Mỹ. Năm 1915, bà nhận bằng thạc sĩ hóa học tại Hawaii và nghiên cứu cách chuyển các axit béo trong dầu hạt thành dạng có thể dùng qua đường tiêm. Trước đó, việc bôi trực tiếp loại dầu này có hiệu quả thất thường và dễ gây kích ứng. Phương pháp mới được sử dụng trong nhiều năm, trước khi thuốc điều trị bệnh phong hiện đại xuất hiện.

Nhưng câu chuyện có một khúc quanh. Ball qua đời ngày 31/12/1916, khi mới 24 tuổi, trước khi kịp công bố đầy đủ thành quả. Công lao của bà có thời gian không được ghi nhận đúng mức, dù phương pháp tiếp tục được áp dụng. Năm 1922, bác sĩ Harry T. Hollmann công bố tài liệu nêu rõ đóng góp của bà, góp phần lưu giữ tên tuổi nữ nhà hóa học cho các thế hệ sau.

Tại Việt Nam, cây còn được gọi là chùm bao lớn. Bộ môn Dược liệu thuộc Đại học Y Dược TP.HCM mô tả đây là cây gỗ cao 10-30 m, quả tròn màu nâu nhạt, vỏ thô nhám, bên trong có khoảng 30-40 hạt. Dầu ép từ hạt được sử dụng trong lịch sử chữa bệnh phong và một số bệnh ngoài da. Tuy nhiên, chính tài liệu này cũng lưu ý dầu có độc tính cao.

Cây chaulmoogra thuộc bộ sưu tập thực vật của Vườn bách thú và thực vật Hong Kong - Ảnh: Hong Kong Zoological and Botanical Gardens

Tại Hong Kong, vườn bách thú và thực vật địa phương đang giới thiệu một cây chaulmoogra hơn 100 tuổi gần đường Albany. Cây cao khoảng 12 m, tán rộng 11 m và đường kính thân hơn 76 cm. Đây là một cá thể khác với cây lưu niệm tại Đại học Hawaii. Việc bảo tồn cây lâu năm trong vườn thực vật khác với việc lựa chọn loài trồng trên vỉa hè đông người.

Một điểm thú vị khác nằm ở Singapore. Cơ quan quản lý công viên nước này đánh giá Hydnocarpus castaneus phù hợp trồng ven đường, trong công viên và vườn. Kew, cơ sở dữ liệu thực vật của Vườn thực vật Hoàng gia Anh, hiện xem tên Hydnocarpus anthelminthicus là đồng nghĩa của Hydnocarpus castaneus. Khi đối chiếu hai nguồn, cần lưu ý sự khác biệt về cách ghi tên khoa học trong các tài liệu, thay vì coi mọi đánh giá quản lý cây xanh là hoàn toàn tương đương.

Về y học, những chế phẩm dầu chaulmoogra đã thuộc về một giai đoạn lịch sử. Tổ chức Y tế thế giới hiện khuyến cáo chữa bệnh phong bằng phác đồ phối hợp ba thuốc, gồm dapsone, rifampicin và clofazimine. Cơ quan Quản lý bệnh viện Hong Kong cảnh báo hạt đại phong tử có độc, có thể gây nôn, chóng mặt và những biến chứng nghiêm trọng nếu ngộ độc nặng. Người dân không nên tự ép dầu, uống hay bôi dược liệu này để chữa bệnh.

Từ những hạt giống được đưa sang Hawaii, công trình của một nhà khoa học trẻ đến cây cổ thụ trong vườn thực vật, lọ nồi có nhiều câu chuyện hơn vẻ ngoài của một loài cây bóng mát. Giá trị lịch sử và dược liệu vẫn hiện hữu, trong khi yêu cầu bảo đảm an toàn đô thị ngày nay tiếp tục đặt ra câu hỏi: cây nào thích hợp được bảo tồn, và cây nào nên đứng xa nơi người qua lại?