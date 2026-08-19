Vì sao thu phí quản lý tài khoản giao thông 6.600 đồng/tháng?

Từ ngày 1/8, người dùng ePass và VETC phải trả 6.600 đồng/tháng cho mỗi ví giao thông cá nhân. Khoản phí mới đang khiến nhiều chủ xe băn khoăn về tính hợp lý, nhất là khi họ phải duy trì tiền trong tài khoản để thanh toán nhưng không được hưởng lãi.

Vừa bị giữ tiền, vừa phải trả phí

Từ ngày 1/8, người dùng ví điện tử giao thông VETC và ePass bắt đầu phải trả phí duy trì tài khoản hằng tháng, thay cho việc sử dụng "miễn phí" như trước. Thông báo về khoản phí này được cả Công ty TNHH Thu phí tự động VETC và Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC) phát đi từ cuối tháng 7.

Cụ thể, khách hàng cá nhân của cả hai nền tảng cùng chịu mức phí 6.600 đồng/tháng cho mỗi ví, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Với khách hàng doanh nghiệp, mức phí là 66.000 đồng/tháng.

Việc thu phí diễn ra trong bối cảnh ví giao thông cá nhân đã có những thay đổi đáng kể theo quy định mới. Theo Nghị định 119, từ ngày 1/10/2025, tài khoản giao thông phải được tách khỏi tài khoản thu phí và liên kết với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Người dùng VETC có thể liên kết tài khoản giao thông với ví điện tử VETC, trong khi khách hàng ePass có thể liên kết với Viettel Money trong hệ sinh thái Viettel.

Tuy nhiên, với nhiều chủ xe, điều đáng quan tâm không chỉ là số tiền 6.600 đồng mỗi tháng mà còn là việc họ phải duy trì một khoản tiền trong tài khoản giao thông nhưng không nhận được lãi.

Anh Nguyễn Văn Phúc (phường Thanh Xuân, Hà Nội) chủ một chiếc Ford, cho biết tài khoản trên ví VETC của anh thường xuyên có số dư do phải nạp tiền trước để sử dụng khi đi qua các tuyến cao tốc.

Người dân đi cao tốc bức xúc ePass, VETC thu phí quản lý 6.600 đồng/tháng.

“Tài khoản của tôi ở VETC thừa nhiều tiền, đáng ra phải được trả lãi thì đằng này lại mất thêm phí. Nếu vẫn cứ thu phí, thời gian tới tôi tính không đi cao tốc có thu phí không dừng ETC”, anh Phúc nói.

Trong thông báo cáo chí ngày 18/8, VETC cho biết, khi khách hàng nạp tiền từ tài khoản ngân hàng vào ví điện tử VETC hoặc Viettel Money, ngân hàng sẽ thu phí đối với đơn vị cung ứng ví. Khoản phí này khách hàng không trực tiếp nhìn thấy; số tiền nạp 100.000 đồng vẫn được ghi nhận đủ 100.000 đồng trong ví. Phần phí phát sinh chủ yếu liên quan đến chi phí kết nối, vận hành giao dịch và duy trì hạ tầng kỹ thuật.

Theo VETC, khi xây dựng phương án thu phí không dừng trước đây, mô hình tài khoản giao thông chưa bao gồm ví điện tử. Sau khi Nghị định 119 yêu cầu tách bạch tài khoản giao thông và tài khoản thanh toán, các nhà cung cấp phải bổ sung ví điện tử, kéo theo chi phí vận hành.

Trong giai đoạn đầu, VETC và ePass tự cân đối, nhưng khi quy mô người dùng tăng, việc tiếp tục bù chi phí không còn phù hợp về tài chính. Do đó, hai đơn vị xây dựng phương án thu phí và được cơ quan chức năng chấp thuận, với điều kiện phải thông báo đầy đủ cho khách hàng.

Một điểm khác được VETC lưu ý là số dư trong ví điện tử không phát sinh lãi. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tiền trong ví được quản lý tại tài khoản đảm bảo thanh toán và tổ chức cung ứng ví điện tử không được trả lãi trên số dư này. Phí quản lý là khoản thu để duy trì vận hành, không tính theo số dư.

Với khách hàng doanh nghiệp, mức phí 66.000 đồng/tháng do một tài khoản doanh nghiệp có thể quản lý nhiều phương tiện. Dù doanh nghiệp quản lý 10 hay 1.000 xe, mức phí vẫn áp dụng theo tài khoản.

VETC cho biết sẽ công khai mức phí, phạm vi áp dụng và phương thức thu; đồng thời cho phép khách hàng đóng ví, nhận lại số dư mà không thu phí đóng ví, duy trì kênh tra soát, khiếu nại và hoàn phí nếu thu sai.

Không phải ngân hàng nào cũng thu phí

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Thân Văn Thanh - nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - cho rằng, cần làm rõ cơ sở pháp lý của khoản phí duy trì ví điện tử giao thông, nhất là trong trường hợp người dùng đã phải để tiền trong ví nhưng không được hưởng lãi suất.

Theo ông Thanh, hiện nay không phải tất cả ngân hàng đều thu phí duy trì tài khoản thanh toán. Một số ngân hàng miễn khoản phí này, trong khi một số đơn vị vẫn thu nhưng mức phí tương đối thấp.

Ví giao thông có những đặc điểm khác với tài khoản ngân hàng thông thường. Người sử dụng phải duy trì tiền trong tài khoản để phục vụ thanh toán, trong khi khoản tiền này có thể không được sử dụng ngay.