HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vì sao thỏa thuận máy bay Gripen giữa Ukraine-Thụy Điển là tin tốt cho Anh?

Hoàng Vân
|

Ngày 28/5, Chính phủ Anh đã ra thông cáo báo chí hoan nghênh thỏa thuận giữa Ukraine và Thụy Điển liên quan đến máy bay chiến đấu Gripen.

- Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu Gripen E của Thụy Điển.

Theo thỏa thuận, Thụy Điển sẽ chuyển giao 16 máy bay chiến đấu Saab JAS 39 Gripen C/D đã qua sử dụng cho Không quân Ukraine, cũng như khả năng bán 20 máy bay Gripen E mới.

Phía Anh nhấn mạnh, thỏa thuận này không chỉ tăng cường khả năng quân sự cho Ukraine trước sự tấn công của Nga, mà còn là minh chứng cho niềm tin vào ngành công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới của Anh, vốn đang hỗ trợ hàng ngàn việc làm tốt trên khắp đất nước.

"Đây là một ví dụ về sự đoàn kết của Vương quốc Anh vì Ukraine: Chính phủ, quân đội và ngành công nghiệp của chúng ta", Bộ trưởng Quốc phòng Anh Luke Pollard nói.

Lý do vì ngành công nghiệp quốc phòng Anh thực sự tham gia sâu vào việc sản xuất các bộ phận cho máy bay chiến đấu Gripen của Thụy Điển, như Chính phủ Anh đã lưu ý, hơn 30% mỗi máy bay chiến đấu được sản xuất tại nước này.

Ít nhất 50 công ty Anh sẽ tham gia thực hiện hợp đồng và thỏa thuận giữa Thụy Điển và Ukraine sẽ duy trì hơn 5.000 việc làm kỹ thuật cao trong lĩnh vực quốc phòng tại Anh.

Đóng góp đáng kể nhất của Anh là việc sản xuất một trong những linh kiện quan trọng nhất của máy bay chiến đấu Thụy Điển, radar Raven ES-05 AESA, từ công ty Leonardo UK, được tích hợp trên Gripen E thế hệ mới nhất.

So với radar PS-05/A được trang bị trên Gripen C/D, radar Raven ES-05 AESA cung cấp tầm hoạt động xa hơn, khả năng chống nhiễu tốt hơn, độ nhạy cao hơn và phạm vi quan sát rộng hơn.

Nhưng radar không phải là đóng góp duy nhất của Leonardo UK cho máy bay Gripen.

Công ty này cũng cung cấp hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại thụ động Skyward-G, hệ thống mồi nhử chủ động BriteCloud, đóng vai trò định hình kiến trúc tác chiến điện tử tổng thể của máy bay và cung cấp hệ thống nhận dạng mục tiêu IFF Mode 5 của NATO.

Công ty APPH cung cấp và phát triển càng đáp chính, càng đáp mũi cũng như các bộ phận thủy lực.

Martin-Baker - nhà sản xuất ghế phóng hàng đầu thế giới cung cấp hệ thống Mk10 nổi tiếng, được điều chỉnh đặc biệt cho máy bay Gripen của Thụy Điển.

GKN Aerospace cung cấp dịch vụ bảo trì và sửa chữa động cơ RM16 của máy bay Gripen E - một phiên bản cải tiến của động cơ General Electric F414 .

Với một danh sách dài các công ty Anh tham gia sản xuất và hỗ trợ máy bay chiến đấu Gripen của Thụy Điển cho thấy Anh sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi của Ukraine sang thế hệ máy bay chiến đấu hiện đại nhất trong tương lai.

Theo Defense Express
Một nhà máy hóa dầu đối mặt với nguy cơ đóng cửa vĩnh viễn: Chuyên gia Nga vào cuộc, tạo ra "siêu phẩm"
Tags

Ukraine

Anh

máy bay Gripen

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

01:17
Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

00:40
Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

00:46
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

01:03
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại