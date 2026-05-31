Vì sao thỏa thuận máy bay Gripen giữa Ukraine-Thụy Điển là tin tốt cho Anh?

Máy bay chiến đấu Gripen E của Thụy Điển.

Theo thỏa thuận, Thụy Điển sẽ chuyển giao 16 máy bay chiến đấu Saab JAS 39 Gripen C/D đã qua sử dụng cho Không quân Ukraine, cũng như khả năng bán 20 máy bay Gripen E mới.

Phía Anh nhấn mạnh, thỏa thuận này không chỉ tăng cường khả năng quân sự cho Ukraine trước sự tấn công của Nga, mà còn là minh chứng cho niềm tin vào ngành công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới của Anh, vốn đang hỗ trợ hàng ngàn việc làm tốt trên khắp đất nước.

"Đây là một ví dụ về sự đoàn kết của Vương quốc Anh vì Ukraine: Chính phủ, quân đội và ngành công nghiệp của chúng ta", Bộ trưởng Quốc phòng Anh Luke Pollard nói.

Lý do vì ngành công nghiệp quốc phòng Anh thực sự tham gia sâu vào việc sản xuất các bộ phận cho máy bay chiến đấu Gripen của Thụy Điển, như Chính phủ Anh đã lưu ý, hơn 30% mỗi máy bay chiến đấu được sản xuất tại nước này.

Ít nhất 50 công ty Anh sẽ tham gia thực hiện hợp đồng và thỏa thuận giữa Thụy Điển và Ukraine sẽ duy trì hơn 5.000 việc làm kỹ thuật cao trong lĩnh vực quốc phòng tại Anh.

Đóng góp đáng kể nhất của Anh là việc sản xuất một trong những linh kiện quan trọng nhất của máy bay chiến đấu Thụy Điển, radar Raven ES-05 AESA, từ công ty Leonardo UK, được tích hợp trên Gripen E thế hệ mới nhất.

So với radar PS-05/A được trang bị trên Gripen C/D, radar Raven ES-05 AESA cung cấp tầm hoạt động xa hơn, khả năng chống nhiễu tốt hơn, độ nhạy cao hơn và phạm vi quan sát rộng hơn.

Nhưng radar không phải là đóng góp duy nhất của Leonardo UK cho máy bay Gripen.

Công ty này cũng cung cấp hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại thụ động Skyward-G, hệ thống mồi nhử chủ động BriteCloud, đóng vai trò định hình kiến trúc tác chiến điện tử tổng thể của máy bay và cung cấp hệ thống nhận dạng mục tiêu IFF Mode 5 của NATO.

Công ty APPH cung cấp và phát triển càng đáp chính, càng đáp mũi cũng như các bộ phận thủy lực.

Martin-Baker - nhà sản xuất ghế phóng hàng đầu thế giới cung cấp hệ thống Mk10 nổi tiếng, được điều chỉnh đặc biệt cho máy bay Gripen của Thụy Điển.

GKN Aerospace cung cấp dịch vụ bảo trì và sửa chữa động cơ RM16 của máy bay Gripen E - một phiên bản cải tiến của động cơ General Electric F414 .

Với một danh sách dài các công ty Anh tham gia sản xuất và hỗ trợ máy bay chiến đấu Gripen của Thụy Điển cho thấy Anh sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi của Ukraine sang thế hệ máy bay chiến đấu hiện đại nhất trong tương lai.