Một nhà máy hóa dầu đối mặt với nguy cơ đóng cửa vĩnh viễn: Chuyên gia Nga vào cuộc, tạo ra "siêu phẩm"

Trang The First Technical vừa tiết lộ thông tin, các kỹ sư Nga đã chế tạo thành công bộ linh kiện thay thế hoàn hảo cho hệ thống tuabin năng lượng phức tạp do tập đoàn Siemens (Đức) sản xuất.



Cuộc giải cứu tổ hợp lọc hóa dầu

Một tổ hợp lọc hóa dầu quy mô lớn tại Nga vừa suýt phải đối mặt với kịch bản tồi tệ nhất: Dừng khẩn cấp tổ máy phát điện do trục trặc kỹ thuật. Trong ngành công nghiệp năng lượng và hóa dầu, việc một bộ năng lượng ngừng hoạt động đột ngột không chỉ gây thiệt hại hàng triệu USD mỗi ngày mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hệ thống diện rộng.

Linh kiện gặp sự cố nằm sâu bên trong cụm tuabin hơi nước Siemens mã hiệu K-4,5-1,2 – một thiết bị vốn phụ thuộc hoàn toàn vào chuỗi cung ứng linh kiện chính hãng từ châu Âu. Trong bối cảnh các kênh nhập khẩu chính ngạch bị đóng băng, công ty kỹ thuật Kronstadt của Nga đã được lựa chọn để thực hiện một chiến dịch "giải cứu" công nghệ mang tính quyết định.

Kronstadt đã bàn giao thành công bộ cánh hướng dòng thay thế có thông số kỹ thuật tương đương hoàn toàn với sản phẩm nguyên bản của Đức. Sự xuất hiện kịp thời của gói linh kiện này đã giúp nhà máy lọc hóa dầu tháo gỡ thế bế tắc, đưa tổ máy vận hành ổn định trở lại mà không cần chờ đợi nguồn cung từ nước ngoài.

Giải mã công nghệ

Điểm mấu chốt tạo nên sự khác biệt trong dự án này không nằm ở việc "sao chép ngược" thông thường bằng cách đo đạc linh kiện cũ. Bộ cánh hướng dòng này được chế tạo nghiêm ngặt dựa trên tài liệu thiết kế cấu trúc gốc của chính tập đoàn Siemens.

Năng lực cốt lõi này có được nhờ việc Nga tận dụng hiệu quả các hạ tầng công nghiệp để lại. Nhà máy đối tác chịu trách nhiệm gia công cơ khí cho Kronstadt trước đây vốn là một đơn vị thành viên nằm trong cơ cấu tổ chức của Siemens tại Nga. Cơ sở này đã có hàng chục năm kinh nghiệm sản xuất, bảo dưỡng các thiết bị tuabin theo tiêu chuẩn Đức, sở hữu cả đội ngũ kỹ sư lành nghề lẫn kho dữ liệu kỹ thuật nguyên bản.

Về mặt vật liệu, để đáp ứng môi trường làm việc khắc nghiệt bên trong dòng hơi nước áp suất cao, các kỹ sư Nga đã lựa chọn thép martensite chống ăn mòn mã hiệu 20X13Sh . Đây là hợp kim đặc chủng có cấu trúc tinh thể bền vững, sở hữu những đặc tính cơ lý vượt trội:

- Khả năng giữ vững độ bền cơ học ở mức nhiệt độ làm việc cực cao.

- Chống chịu mài mòn dòng chảy và hiện tượng xâm thực bề mặt (cavitation).

- Chống oxy hóa tốt trong môi trường hơi nước bão hòa liên tục.

Hội đồng kỹ thuật của đơn vị vận hành nhà máy sau khi tiến hành đo đạc, kiểm tra bằng các thiết bị dò quét chuyên dụng đã xác nhận: Toàn bộ cấu trúc hình học, chất lượng xử lý bề mặt và các thông số chịu tải của bộ cánh hướng dòng nội địa hóa đều khớp chính xác 100% so với tiêu chuẩn khắt khe của Siemens.

Tham vọng định hình lại chuỗi cung ứng năng lượng

Thành công của bộ cánh hướng dòng cho model K-4,5-1,2 không phải là một hiện tượng đơn lẻ. Đại diện truyền thông của Kronstadt khẳng định, doanh nghiệp này đã hoàn thiện năng lực sản xuất quy mô lớn đối với các cụm chi tiết chí mạng thuộc hệ thống tuabin tăng áp của cả Siemens và Dresser Rand.

Hệ sinh thái linh kiện thay thế của Nga hiện đã bao phủ từ các dòng tuabin hơi nước SST, tuabin khí SGT, cho đến các cấu kiện siêu trường siêu trọng như trục rotor và cánh chịu tải trực tiếp.

Sự dịch chuyển này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng. Thay vì chỉ sửa chữa chắp vá, ngành cơ khí chế tạo Nga đang dần tiến tới năng lực khép kín chuỗi cung ứng cho các thiết bị phương Tây hiện hữu.

Việc làm chủ công nghệ sản xuất linh kiện thay thế theo bản vẽ gốc cho thấy nước Nga đang dần làm chủ các công nghệ mới. Không dừng lại ở việc duy trì hoạt động cho các nhà máy cũ, đây là nền tảng để các kỹ sư nội địa tích lũy kinh nghiệm, hướng tới mục tiêu tự chủ thiết kế hoàn toàn các thế hệ tuabin công nghiệp công suất lớn trong tương lai gần.



