"New York" và "Old York" hiện khác xa nhau.

Nhắc đến New York, người ta lập tức nghĩ ngay đến những tòa nhà chọc trời rực rỡ ánh đèn, tượng Nữ thần Tự do hay trung tâm tài chính sầm uất bậc nhất thế giới. Cái tên này quen thuộc đến mức ít ai dừng lại tự hỏi rằng tại sao nó lại mang chữ "New" có nghĩa là "mới" ở phía trước. Nếu đã có một New York phồn hoa ở nước Mỹ, thì một thành phố "Old York" cổ kính chắc chắn phải tồn tại ở đâu đó trên bản đồ thế giới.

"Old York" thực chất là một thành phố cổ kính ở nước Anh

York là thành phố cổ kính

Khác hẳn với sự hối hả và hiện đại của người anh em bên kia bờ Đại Tây Dương, York của nước Anh mang vẻ đẹp trầm mặc với lịch sử kéo dài gần hai thiên niên kỷ. Được người La Mã thành lập vào năm 71 sau Công nguyên với tên gọi Eboracum, thành phố này từng là kinh đô phía Bắc của Đế chế La Mã, rồi trở thành thủ phủ của người Viking với tên gọi Jorvik trước khi mang tên York như ngày nay.

Ngày nay, du khách đến York vẫn có thể dạo bước trên những bức tường thành trung cổ còn nguyên vẹn, chiêm ngưỡng nhà thờ York Minster đồ sộ và lạc lối trong những con phố lát đá cuội hẹp như bước ra từ thế giới phù thủy.

Hành trình đổi tên từ "New Amsterdam" thành "New York"

Điều thú vị là trước khi mang tên New York, thành phố sầm uất nhất nước Mỹ ngày nay từng có một cái tên khác mang đậm dấu ấn Hà Lan. Vào đầu thế kỷ 17, những nhà thám hiểm và thương nhân người Hà Lan là những người đầu tiên đặt chân đến đảo Manhattan và thiết lập một trạm giao thương tại đây. Năm 1624, họ chính thức đặt tên cho khu định cư này là New Amsterdam, lấy theo tên thủ đô Amsterdam của quê hương họ.

Trong suốt bốn thập kỷ, New Amsterdam phát triển mạnh mẽ nhờ buôn bán lông thú và cảng biển sầm uất, để lại những dấu ấn văn hóa và địa danh vẫn còn tồn tại ở New York ngày nay như khu Brooklyn hay phố Wall. Tuy nhiên, vị trí chiến lược của vùng đất này nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của Đế quốc Anh, vốn đang cạnh tranh gay gắt quyền bá chủ hàng hải với Hà Lan.

Bước ngoặt lịch sử xảy ra vào năm 1664, khi một hạm đội tàu chiến của Anh tiến vào cảng New Amsterdam. Nhận thấy không đủ lực lượng để chống trả, thống đốc người Hà Lan Peter Stuyvesant buộc phải đầu hàng mà không tốn một viên đạn nào. Ngay sau khi tiếp quản vùng đất béo bở này, Vua Charles II của Anh đã trao quyền cai quản thuộc địa mới cho em trai mình là James, Công tước xứ York. Để vinh danh vị công tước này, người Anh lập tức xóa bỏ cái tên New Amsterdam và đổi tên thành phố thành New York.

Trải qua hơn ba thế kỷ, từ một tiền đồn thuộc địa nhỏ bé mang tên người anh em ở lục địa già, New York của nước Mỹ đã vươn mình trở thành siêu đô thị toàn cầu, vượt xa thành phố York nguyên bản cả về quy mô lẫn tầm ảnh hưởng kinh tế.

Dù vậy, mối liên kết lịch sử giữa hai vùng đất vẫn luôn được trân trọng. Nhiều địa danh quen thuộc tại New York như quận Queens hay đường phố mang tên những nhân vật hoàng gia Anh vẫn lặng lẽ kể lại câu chuyện về cuộc chuyển giao quyền lực năm 1664, nơi một "York mới" đã ra đời từ di sản của "York cũ".