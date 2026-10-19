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Vì sao tên lửa Kh-32 rất khó bị đánh chặn?

Bạch Dương
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Sở hữu vận tốc 5.400km/h và đường bay phức tạp, tên lửa Kh-32 tỏ ra là mục tiêu quá khó để đánh chặn.

- Ảnh 1.

Những chiếc máy bay ném bom siêu âm mang tên lửa hành trình tầm xa Tu-22M3 Backfire nổi tiếng của Nga đang được sử dụng để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Ukraine bằng đạn dẫn đường tốc độ cao Kh-32.

Xét đến việc ngay cả khi người Mỹ cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine hệ thống phòng không Patriot MIM-104. Tổ hợp này trên thực tế vẫn không có khả năng đánh chặn các tên lửa như vậy.

Thực tế chiến trường đã cho thấy điều này, các tên lửa đánh chặn dành cho Patriot hoàn toàn không thể với tới mục tiêu. Điều này đã được thừa nhận nhiều lần, ngay cả bởi các đại diện của Bộ chỉ huy Ukraine.

- Ảnh 2.

Tên lửa Kh-32 là bản nâng cấp từ Kh-22 nổi tiếng.

Theo dữ liệu công khai được đăng tải trực tuyến, tên lửa Kh-32 có chiều dài lên đến 12m, sải cánh rộng 3m và đường kính lên tới 1m.

Động cơ nhiên liệu lỏng cung cấp lực đẩy mạnh mẽ, giúp tên lửa đạt tốc độ tối đa 5.400km/h và độ cao 40km, vượt xa tầm bắn của hệ thống Patriot. Cự ly tác chiến lớn nhất được công bố của Kh-32 là 1.000km.

Một đầu đạn nặng nửa tấn có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho bất kỳ vật thể nào dưới mặt đất, kể cả những mục tiêu được bảo vệ tốt.

Lực lượng vũ trang Nga hiện đang sở hữu một loạt vũ khí có khả năng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó nhiều loại được phát triển trước Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, chẳng hạn như Kh-32 đã đề cập ở trên, trong khi những loại khác (như Dan-T) được chế tạo khẩn cấp theo yêu cầu chiến trường.

Xét đến việc ngành công nghiệp quân sự, các kỹ sư và nhà thiết kế Nga đang làm việc ngày đêm, chính quyền Ukraine sẽ phải đối mặt với hàng loạt những bất ngờ khác.

Theo vestnik-rm
Tags

tên lửa Kh-32

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