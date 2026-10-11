Vì sao Tây Ninh bất ngờ dẫn đầu phía Nam về tăng trưởng kinh tế?

Từng tăng trưởng bình quân chưa đến 7% mỗi năm, Tây Ninh vươn lên dẫn đầu phía Nam với GRDP tăng 10,3% sau 9 tháng năm 2026, điều gì tạo nên sức bật này?

Sau 9 tháng năm 2026, GRDP của Tây Ninh tăng 10,3%, đứng thứ 10/34 tỉnh, thành phố và dẫn đầu khu vực phía Nam về tốc độ tăng trưởng. Trong khi đó, TP.HCM tăng 9,06%, Đồng Nai tăng 10,01%.

Kết quả này càng đáng chú ý khi giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng bình quân của địa bàn hai tỉnh Long An và Tây Ninh trước hợp nhất chỉ đạt 6,73%/năm. Riêng Long An cũ tăng 6,55%, Tây Ninh cũ tăng 7,01%.

Hai vùng kinh tế bổ sung lợi thế cho nhau

Trao đổi với PV Báo Điện tử VTC News , Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết cho biết, tỉnh xác định tăng trưởng hai con số là mục tiêu trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030.

Để thực hiện mục tiêu này, địa phương tập trung khai thác những lợi thế sau hợp nhất, phát huy nền tảng công nghiệp, mở rộng không gian phát triển và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết.

Một trong những thay đổi lớn nhất của Tây Ninh là sự kết nối giữa hai vùng kinh tế có những thế mạnh khác nhau.

Trước hợp nhất, Long An đã hình thành nền tảng công nghiệp khá lớn nhờ vị trí tiếp giáp TP.HCM, với nhiều khu công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất và hoạt động xuất khẩu. Trong khi đó, Tây Ninh có thế mạnh về kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp, công nghiệp chế biến và du lịch.

Khi trở thành một tỉnh, hai địa bàn có thêm điều kiện kết nối các khu vực sản xuất, hệ thống giao thông, thị trường tiêu thụ và cửa khẩu giao thương với Campuchia.

Chẳng hạn, các doanh nghiệp sản xuất tại khu vực Long An cũ có thêm cơ hội khai thác mạng lưới giao thương qua biên giới. Ngược lại, các khu vực công nghiệp của Tây Ninh cũ có điều kiện kết nối sâu hơn với hệ thống sản xuất, logistics và thị trường gắn với TP.HCM.

Lợi thế ấy tạo ra dư địa phát triển mới, nhưng không có nghĩa việc hợp nhất tự động làm tốc độ tăng trưởng GRDP tăng lên. Để lý giải mức tăng 10,3%, cần nhìn vào những gì đang diễn ra trong các nhà máy.

Theo số liệu của tỉnh, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 14% trong 9 tháng, đóng góp 7,13 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng GRDP chung.

Nói cách khác, cứ 10,3 điểm phần trăm tăng trưởng của nền kinh tế Tây Ninh thì hơn 7 điểm đến từ công nghiệp - xây dựng.

Riêng ngành công nghiệp tăng 14,47%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,02%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,32%.

Một số ngành sản xuất ghi nhận mức tăng cao như thiết bị điện tăng 24,44%, dệt tăng 20,39%, sản xuất kim loại tăng 20,11%, sản phẩm cao su và plastic tăng 18,66%.

Điều này cho thấy động lực tăng trưởng của Tây Ninh không chỉ nằm ở những dự án vừa được công bố hay cấp phép, mà trước hết đến từ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp hiện hữu.

Đáng chú ý, công nghiệp - xây dựng hiện chiếm 51,76% cơ cấu kinh tế của tỉnh. Với tỷ trọng lớn như vậy, sự gia tăng sản xuất công nghiệp có tác động đáng kể đến tốc độ tăng trưởng chung.

Cùng với nền tảng sản xuất, Tây Ninh đang có một lực lượng doanh nghiệp khá lớn. Toàn tỉnh hiện có khoảng 37.700 doanh nghiệp và 2.152 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 27 tỷ USD.

Riêng 9 tháng đầu năm, tỉnh thu hút 113 dự án FDI mới với tổng vốn đăng ký khoảng 838 triệu USD và 142 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 85.000 tỷ đồng. Hơn 5.200 doanh nghiệp được thành lập mới, tổng vốn đăng ký khoảng 36.000 tỷ đồng.

Dù vốn đăng ký chưa thể chuyển ngay thành sản lượng, sự gia tăng dự án và doanh nghiệp cho thấy Tây Ninh còn dư địa mở rộng năng lực sản xuất trong thời gian tới.

Lĩnh vực dịch vụ tăng 8,49%, đóng góp 2,32 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung của Tây Ninh.

Không chỉ công nghiệp, thương mại và dịch vụ cũng có những đóng góp tích cực. Xuất khẩu tăng 19%, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 20,66%. Khu vực dịch vụ tăng 8,49%, đóng góp 2,32 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung.

Du lịch đón khoảng 7,45 triệu lượt khách, tăng 18,8%, doanh thu đạt khoảng 6.740 tỷ đồng, tăng 52,8%.

Những con số trên cho thấy bức tranh kinh tế Tây Ninh đã khác với hình dung thông thường về một địa phương chủ yếu dựa vào nông nghiệp, du lịch và kinh tế cửa khẩu.

Nền tảng công nghiệp tích lũy nhiều năm đang tạo ra kết quả tăng trưởng thực tế, trong khi không gian phát triển sau hợp nhất mở thêm cơ hội kết nối sản xuất, thương mại và thu hút đầu tư.

Lợi thế mới có đủ để giữ đà tăng trưởng?

Tăng trưởng 10,3% sau 9 tháng là kết quả đáng chú ý, nhưng để duy trì tốc độ này trong nhiều năm, Tây Ninh còn không ít việc phải làm.

Tỉnh đặt mục tiêu GRDP tăng bình quân 10-10,5%/năm trong giai đoạn 2026-2030, cao hơn đáng kể so với mức 6,73% của giai đoạn trước. Điều đó đòi hỏi địa phương không chỉ khai thác lợi thế sau hợp nhất mà còn phải tạo thêm động lực tăng trưởng mới.

Thách thức trước mắt là hạ tầng chưa theo kịp nhu cầu phát triển công nghiệp. Một số dự án giao thông trọng điểm còn vướng giải phóng mặt bằng, trong khi quỹ đất công nghiệp tại một số khu vực bắt đầu hạn chế.

Đây là những điểm nghẽn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đón dòng vốn đầu tư mới, bởi doanh nghiệp cần mặt bằng và hạ tầng kết nối thuận lợi để sớm đưa nhà máy vào hoạt động.

Áp lực còn đến từ tiến độ đầu tư công. Đến ngày 25/9, Tây Ninh giải ngân khoảng 18.858 tỷ đồng, tương đương 51,71% kế hoạch vốn tỉnh đã phân bổ. Nếu không được đẩy nhanh, nhiều công trình hạ tầng sẽ khó sớm phát huy hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết cho rằng, bên cạnh các động lực về công nghiệp, đầu tư, hạ tầng và dịch vụ, yếu tố quan trọng để duy trì tăng trưởng hai con số là quyết tâm chính trị và sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

“Mục tiêu tăng trưởng hai con số không phải nhiệm vụ riêng của một ngành hay một cấp, mà cần sự vào cuộc đồng bộ của toàn tỉnh. Khi nhận thức thống nhất, hành động quyết liệt, trách nhiệm được xác định rõ và những khó khăn của người dân, doanh nghiệp được tháo gỡ kịp thời, các nguồn lực phát triển sẽ được khơi thông và chuyển hóa thành kết quả tăng trưởng thực chất”, Bí thư Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh.

Theo ông, đây là nền tảng để Tây Ninh duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn 2026-2030.

Cùng với việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, định hướng của tỉnh là đẩy nhanh các dự án hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển công nghiệp theo chiều sâu và nâng chất lượng nguồn nhân lực.

Công nghiệp đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng của Tây Ninh 9 tháng đầu năm 2026.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày 1/10, Bí thư Nguyễn Văn Quyết cũng yêu cầu các cấp, ngành hành động quyết liệt hơn trong những tháng cuối năm, tập trung xử lý dứt điểm từng công việc.

“3 tháng còn lại của năm 2026 không còn nhiều, khối lượng công việc rất lớn. Vì vậy, tinh thần chung phải quyết liệt hơn, khẩn trương hơn, làm việc nào dứt điểm việc đó”, ông nói.

Sau 9 tháng năm 2026, Tây Ninh đã có một kết quả tăng trưởng đáng chú ý. Nhưng lợi thế của một không gian kinh tế rộng lớn hơn chỉ thực sự phát huy khi các dự án được triển khai, nhà máy đi vào hoạt động và những điểm nghẽn được giải quyết.

Đó cũng là bài toán quyết định Tây Ninh có thể duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong những năm tới hay không.