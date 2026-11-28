Chính các kỹ sư Lockheed cũng thừa nhận hậu quả của một vụ tai nạn nghiêm trọng có thể biến thành thảm họa khôn lường, và hiện chưa có lời giải rõ ràng nào cho bài toán khắc phục sự cố.

Tháng 9 năm 1969, các kỹ sư tại tập đoàn Lockheed của Mỹ đã hoàn tất loạt tính toán cho CL-1201, một ý tưởng máy bay chạy bằng năng lượng hạt nhân chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hàng không.

Với sải cánh vượt quá 340 mét và trọng lượng hơn 5.000 tấn, cỗ máy này được kỳ vọng có thể bay lơ lửng trên bầu trời suốt hơn một tháng nhờ lò phản ứng hạt nhân.

Các chuyên gia NASA sau đó từng xác nhận rằng thiết kế này hoàn toàn khả thi về mặt vật lý lẫn khí động học, thế nhưng giấc mơ về một "pháo đài bay nguyên tử" vẫn mãi nằm yên trên bản vẽ lưu trữ.

Nguồn: Science.

Khi đặt lên bàn cân so sánh, quy mô của CL-1201 khiến bất kỳ cỗ máy bay nào từng xuất hiện cũng trở nên nhỏ bé.

Trọng lượng cất cánh của nó vượt mốc 5.375 tấn, tức nặng gấp 15 lần một chiếc Boeing 747 chở đầy tải. Thân máy bay dài 170,7 mét, cao 46,6 mét và sở hữu diện tích cánh lên tới 11.630 mét vuông, lớn hơn tổng kích thước của bốn chiếc Airbus A380 xếp cạnh nhau hay gấp hơn ba lần sải cánh của huyền thoại Hughes H-4 Hercules.

Phần đuôi máy bay vươn cao tương đương một tòa nhà 15 tầng, diện tích nâng rộng xấp xỉ một sân bóng đá rưỡi, còn dáng cánh gợi nhớ đến mẫu oanh tạc cơ Handley Page Victor của Anh.

Sức mạnh nguyên tử và tham vọng trên không trung

Trái tim của CL-1201 là lò phản ứng có công suất nhiệt 1.830 megawatt, ngang ngửa một nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn. Khác với động cơ phản lực cánh quạt truyền thống đốt dầu hỏa, hệ thống trên CL-1201 dùng bộ trao đổi nhiệt để làm nóng không khí, giúp máy bay đạt tốc độ hành trình tới 925 km/h mà không cần nhiên liệu thông thường.

Tuy nhiên, lò phản ứng hạt nhân không đủ sức cung cấp lực đẩy tức thời cho pha cất cánh, buộc máy bay phải nhờ thêm các động cơ chạy bằng dầu hỏa.

Khi hạ cánh, một hệ thống đệm khí sẽ hỗ trợ để cỗ máy khổng lồ có thể đáp xuống cả những bề mặt chưa được chuẩn bị trước. Điểm ấn tượng nhất nằm ở khả năng tải trọng có thể chạm ngưỡng 40% trọng lượng cất cánh, tương đương 2.000 tấn tải trọng tịnh.

Các kỹ sư Lockheed phác thảo hai kịch bản sử dụng đầy táo bạo cho cỗ máy này. Một là vận chuyển quân đội cùng khí tài hạng nặng đi khắp thế giới với tầm hoạt động gần như vô tận. Hai là biến nó thành một tàu sân bay trên không thực thụ, đủ sức mang theo tới 22 máy bay chiến đấu hộ tống và tác chiến.

Rào cản an toàn và dấu chấm lặng của lịch sử

Để trấn an nỗi lo phóng xạ, nhóm thiết kế vạch ra phương án chế tạo thùng chứa lò phản ứng bọc thép dày dặn, đủ sức chịu va chạm xuống mặt đất ở vận tốc trên 305 mét mỗi giây.

Hệ thống này được tính toán để giữ chặt vật liệu phóng xạ ngay cả khi lõi lò phản ứng vỡ nát, sao cho mức phóng xạ cách đống đổ nát 9 mét không vượt quá ngưỡng nền tự nhiên.

Dù vậy, chính các kỹ sư Lockheed cũng thừa nhận hậu quả của một vụ tai nạn nghiêm trọng có thể biến thành thảm họa khôn lường, và hiện chưa có lời giải rõ ràng nào cho bài toán khắc phục sự cố.

Giới nghiên cứu chỉ ra rằng chi phí đội lên quá cao, kích thước cồng kềnh dễ bị tổn thương trước hỏa lực và những lo ngại an toàn hạt nhân đã khiến dự án chững lại.

Chuyên gia NASA từng nhấn mạnh rằng định luật vật lý không bác bỏ khả năng bay của máy bay hạt nhân cận âm, nhưng ý đồ cho nó hoạt động phía trên các khu vực đông dân cư lại làm dấy lên hoài nghi lớn, dù dự án chưa bao giờ bị tuyên bố hủy bỏ chính thức.

Niềm say mê đưa lò phản ứng hạt nhân lên trời thực ra đã nhen nhóm từ những ngày đầu Chiến tranh Lạnh.

Quân đội Mỹ từng đổ vào chương trình hàng không hạt nhân khoảng 1 tỷ USD theo thời giá thập niên 1950 trong suốt 15 năm theo đuổi động cơ nguyên tử cho máy bay.

Năm 1961, các thử nghiệm trên mặt đất ghi nhận bước tiến với động cơ phản lực hạt nhân Tory-IIA, song chỉ vận hành được trong vài giây ngắn ngủi.

Liên Xô cũng triển khai các nghiên cứu song song, nhưng cả hai phía đều chưa thể vượt qua ranh giới của những phòng thí nghiệm bay.

Những chiếc oanh tạc cơ thử nghiệm như NB-36H của Mỹ hay Tu-95LAL của Liên Xô chỉ cất cánh với lò phản ứng bật lên nhằm kiểm tra hệ thống an toàn, trong khi cánh quạt và tuabin phản lực vẫn vận hành nhờ nhiên liệu truyền thống.

Tham khảo: Science