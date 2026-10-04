Vì sao phà Sewol chìm khiến 304 người thiệt mạng?

Vào buổi sáng ngày 16 tháng 4 năm 2014, chiếc phà Sewol trọng tải 6.825 tấn khởi hành từ cảng Incheon để hướng tới đảo Jeju (Hàn Quốc). Trên chuyến hải trình định mệnh này, phà chở theo tổng cộng 476 người, trong đó phần lớn là các học sinh và giáo viên trường trung học phổ thông Danwon đang trên đường đi dã ngoại, cùng khoảng 2.215 tấn hàng hóa các loại.

Khi phà di chuyển qua vùng biển ngoài khơi huyện Jindo thuộc tỉnh Nam Jeolla, một biến cố kinh hoàng đã xảy ra. Phà đột ngột thực hiện một cú bẻ lái gấp khiến thân tàu nghiêng mạnh sang một bên. Chỉ trong một thời gian ngắn, lượng hàng hóa khổng lồ không được chằng buộc chắc chắn trên khoang đã bị xô lệch hoàn toàn về phía hạ lưu, làm mất sạch khả năng tự cân bằng của tàu.

Nước biển nhanh chóng tràn ồ ạt qua các cửa hầm và khoang hành khách khiến phà chìm dần xuống đáy biển lạnh lẽo, cướp đi sinh mạng của 304 người gồm cả những nạn nhân thiệt mạng và mất tích.

Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến thảm họa

Bản báo cáo công bố từ chi nhánh Mokpo trực thuộc Cơ quan An toàn Hàng hải Hàn Quốc năm 2025 đã khẳng định thảm họa hoàn toàn xuất phát từ các vấn đề cấu trúc nội tại của tàu thay vì các tác động ngoại cảnh.

Quá trình cơi nới và cải tạo trước đó đã làm tăng kích thước và nâng cao trọng tâm thân phà, khiến khả năng tự phục hồi thăng bằng suy giảm nghiêm trọng. Thêm vào đó, hệ thống lái gặp sự cố kỹ thuật đã gây ra cú bẻ lái đột ngột thay vì lỗi thao tác chủ quan từ người điều khiển. Tình trạng nhồi nhét lượng hàng hóa vượt gấp đôi mức cho phép cùng sự lỏng lẻo trong khâu cố định hàng đã biến con tàu thành một khối mất kiểm soát ngay khi đổi hướng.

Sự tắc trách và cái giá phải trả

Con số thương vong lớn đến đau lòng không chỉ do tai nạn vật lý mà còn bị khoét sâu bởi sự vô trách nhiệm của những người cầm lái. Thuyền trưởng Lee Joon-seok cùng các sĩ quan và kỹ sư trưởng đã hèn nhát tẩu thoát khỏi tàu đầu tiên mà không hề triển khai bất kỳ biện pháp cứu hộ hay hướng dẫn thoát hiểm nào cho hành khách. Lệnh phát loa yêu cầu mọi người đứng yên tại chỗ đã gián tiếp tước đi thời gian sinh tồn quý giá của các nạn nhân bên trong khoang.

Trước những tội ác do sự cẩu thả và hành vi bỏ mặc người khác đến chết, tòa án đã tuyên án tù chung thân đối với thuyền trưởng Lee trong khi nhiều thủy thủ đoàn khác cũng nhận các hình phạt tù giam thích đáng. Cơ quan chức năng đồng thời tước hoặc đình chỉ giấy phép hành nghề của các nhân sự liên quan, yêu cầu công ty vận tải Cheonghaejin Marine phải chấn chỉnh triệt để các sai phạm hệ thống.

Cuộc khủng hoảng lòng tin và những vết thương chưa lành trong xã hội Hàn Quốc

Thảm kịch chìm phà Sewol không chỉ đơn thuần là một tai nạn hàng hải mà đã biến thành một chấn thương tâm lý tập thể sâu sắc của toàn xã hội Hàn Quốc. Sự chậm trễ, lúng túng và thiếu hiệu quả của lực lượng cứu hộ trong những giờ phút đầu tiên đã làm bùng lên làn sóng phẫn nộ dữ dội từ phía gia đình nạn nhân và công chúng đối với năng lực quản lý của chính phủ lúc bấy giờ. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao giữa thời đại công nghệ hiện đại, hàng trăm đứa trẻ vẫn phải chịu cảnh kẹt lại trong thân tàu chìm dần mà không nhận được sự ứng cứu kịp thời từ nhà nước.

304 người đã thiệt mạng trong thảm kịch này

Sự kiện đau lòng này cũng phơi bày những góc khuất về vấn nạn tham nhũng hệ thống, sự buông lỏng quản lý từ các cơ quan đăng kiểm và mối quan hệ mập mờ giữa doanh nghiệp tư nhân với cơ quan quản lý nhà nước. Những cuộc điều tra sau đó đã lật tẩy hàng loạt hành vi gian dối trong khâu kiểm định an toàn, cho phép những con tàu quá tải và cải tạo cẩu thả vẫn hiên ngang ra khơi. Phong trào ruy băng vàng biểu tượng cho hy vọng và sự tưởng nhớ đã trở thành một dấu ấn vĩnh viễn nhắc nhở thế hệ sau về cái giá đắt của sự cẩu thả, tham nhũng và vô trách nhiệm.