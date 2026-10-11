HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vì sao ông Trump khuyên Ukraine nên bầu tổng thống mới?

Hoàng Vân
|

Ngày 10/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên ngoài Nhà Trắng, Ukraine nên bầu tổng thống mới.

Trump khuyên Ukraine bầu Tổng thống mới: Thay đổi lãnh đạo trong bối cảnh khủng hoảng - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Tôi nghĩ đã đến lúc Ukraine cần một tổng thống mới. Tổng thống Zelensky lẽ ra có thể giải quyết cuộc chiến này nhiều lần rồi. Rất nhiều lần, nhưng ông ấy lại chọn không làm vậy”, ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cáo buộc ông Zelensky phớt lờ những cảnh báo về việc tấn công các cơ sở lọc dầu của Nga.

“Chúng tôi đã nói, ông muốn làm gì với Nga cũng được, nhưng đừng tấn công các nhà máy lọc dầu, vì đó là vấn đề toàn cầu.

Và ông Zelensky lại muốn tạo thêm rắc rối cho thế giới, khi lại tiếp tục tấn công các nhà máy nhiên liệu diesel của Nga.

Tôi đề nghị Ukraine tìm một người lãnh đạo mới có khả năng đàm phán”, Tổng thống Trump nói.

Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky hết hạn vào năm 2024, nhưng ông vẫn nắm quyền kể từ đó, viện dẫn tình trạng thiết quân luật.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần nhấn mạnh, điều này có thể làm suy yếu thỏa thuận hòa bình cuối cùng được ký kết với Ukraine.

Những phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra một ngày sau cuộc điện đàm giữa ông với Tổng thống Putin, trong đó hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về một thỏa thuận nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu.

Bộ Tài chính Mỹ đã tạm thời bãi bỏ các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu diesel của Nga ngay sau cuộc điện đàm.

Theo ông Trump, Nga đã đồng ý cung cấp ngay 300.000 tấn dầu diesel, và sẽ tiếp tục cấp thêm 500.000 tấn nữa vào tháng tới.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã xác nhận, Nga sẵn sàng cung cấp nhiên liệu cho Mỹ và các khách hàng quốc tế khác, đồng thời cho biết, xuất khẩu có thể tăng lên 1 triệu tấn vào tháng 12.

Ông cho biết thêm, Nga sẽ bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu dầu diesel sớm hơn dự kiến.

EU bác bỏ yêu cầu gia nhập đặc biệt của Ukraine, tuyên bố mốc thời gian của ông Zelensky là "không thể"

Tags

Donald Trump

Ukraine

vladimir putin

dầu diesel

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Honda ra mắt xe tay ga giá 38 triệu đồng: Có ABS, giới hạn 1000 chiếc toàn cầu

Honda ra mắt xe tay ga giá 38 triệu đồng: Có ABS, giới hạn 1000 chiếc toàn cầu

01:55
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại