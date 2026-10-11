Vì sao ông Trump khuyên Ukraine nên bầu tổng thống mới?

Ngày 10/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên ngoài Nhà Trắng, Ukraine nên bầu tổng thống mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Tôi nghĩ đã đến lúc Ukraine cần một tổng thống mới. Tổng thống Zelensky lẽ ra có thể giải quyết cuộc chiến này nhiều lần rồi. Rất nhiều lần, nhưng ông ấy lại chọn không làm vậy”, ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cáo buộc ông Zelensky phớt lờ những cảnh báo về việc tấn công các cơ sở lọc dầu của Nga.

“Chúng tôi đã nói, ông muốn làm gì với Nga cũng được, nhưng đừng tấn công các nhà máy lọc dầu, vì đó là vấn đề toàn cầu.

Và ông Zelensky lại muốn tạo thêm rắc rối cho thế giới, khi lại tiếp tục tấn công các nhà máy nhiên liệu diesel của Nga.

Tôi đề nghị Ukraine tìm một người lãnh đạo mới có khả năng đàm phán”, Tổng thống Trump nói.

Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky hết hạn vào năm 2024, nhưng ông vẫn nắm quyền kể từ đó, viện dẫn tình trạng thiết quân luật.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần nhấn mạnh, điều này có thể làm suy yếu thỏa thuận hòa bình cuối cùng được ký kết với Ukraine.

Những phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra một ngày sau cuộc điện đàm giữa ông với Tổng thống Putin, trong đó hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về một thỏa thuận nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu.

Bộ Tài chính Mỹ đã tạm thời bãi bỏ các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu diesel của Nga ngay sau cuộc điện đàm.

Theo ông Trump, Nga đã đồng ý cung cấp ngay 300.000 tấn dầu diesel, và sẽ tiếp tục cấp thêm 500.000 tấn nữa vào tháng tới.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã xác nhận, Nga sẵn sàng cung cấp nhiên liệu cho Mỹ và các khách hàng quốc tế khác, đồng thời cho biết, xuất khẩu có thể tăng lên 1 triệu tấn vào tháng 12.

Ông cho biết thêm, Nga sẽ bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu dầu diesel sớm hơn dự kiến.



