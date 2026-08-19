Vì sao nhiều nhà không còn lát gạch sỏi phòng tắm? 2 thiết kế lên ngôi vì đẹp và thiết thực hơn

Từng là xu hướng được yêu thích, sàn sỏi phòng tắm nay không còn được nhiều gia đình ưu ái chọn lựa.

Thiết kế lát sàn sỏi trong phòng tắm từng được nhiều gia đình ưa chuộng nhờ vẻ đẹp gần gũi với thiên nhiên, tạo cảm giác như đưa một góc spa, resort vào ngay trong nhà. Tuy nhiên, cùng với xu hướng thiết kế hiện nay ngày càng đề cao sự tối giản, gọn gàng và dễ chăm sóc, kiểu lát sỏi dần không còn là lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình. Tất nhiên, sàn sỏi vẫn có sức hút riêng và phù hợp với những ai yêu thích phong cách tự nhiên, nhưng bên cạnh vẻ đẹp độc đáo, thiết kế này cũng tồn tại không ít bất tiện trong quá trình sử dụng, khiến nhiều người dần không còn mặn mà như trước.

Vì sao một số gia đình không còn ưu tiên gạch sỏi?

Họa tiết sỏi dày đặc dễ tạo cảm giác rối mắt

Một trong những lý do khiến nhiều người dần không còn mặn mà với sàn sỏi nằm ở chính diện mạo của nó. Nếu chỉ sử dụng một mảng nhỏ để tạo điểm nhấn, những viên sỏi có thể mang đến vẻ tự nhiên khá bắt mắt. Nhưng khi phủ kín một khu vực lớn, đặc biệt là toàn bộ sàn phòng tắm, các chi tiết nhỏ xuất hiện dày đặc có thể khiến tổng thể trở nên rối. Các viên sỏi thường có hình dạng, kích thước và màu sắc không hoàn toàn giống nhau. Sự không đồng đều này có thể tạo nên nét tự nhiên đặc trưng nhưng đồng thời cũng khiến bề mặt trông lổn nhổn, thiếu cảm giác liền mạch so với những loại gạch phẳng, khổ lớn.

Nhiều khe ron khiến việc vệ sinh mất công hơn

Đây có lẽ là điểm khiến người sử dụng dễ “quay xe” nhất sau một thời gian. Sàn sỏi thường được tạo thành từ rất nhiều viên nhỏ, đồng nghĩa với việc giữa các viên sẽ có nhiều đường ron. Trong phòng tắm, những vị trí này thường xuyên tiếp xúc với nước, xà phòng, dầu từ cơ thể, tóc và các loại cặn bẩn. Nếu không được vệ sinh thường xuyên, các khe nhỏ rất dễ bám cặn, đổi màu hoặc xuất hiện những mảng bẩn khó xử lý. So với một mặt sàn gạch lớn, phẳng và ít ron, việc vệ sinh nền sỏi thường tốn nhiều thời gian hơn. Không chỉ lau bề mặt, người dùng còn phải chú ý đến các khe giữa từng viên đá để đảm bảo nền thực sự sạch.

Cảm giác khi đi chân trần không phải ai cũng thích

Một ưu điểm thường được nhắc đến của sàn sỏi là cảm giác massage chân khi bước lên. Những viên sỏi bo tròn, có độ gồ ghề nhất định có thể tạo cảm giác thú vị và gần gũi với thiên nhiên. Tuy nhiên, trải nghiệm này mang tính cá nhân. Có người thấy thư giãn, nhưng cũng có người cảm thấy không thoải mái khi phải đứng hoặc di chuyển trên bề mặt nhiều gồ ghề, đặc biệt trong thời gian dài. Nếu sỏi có kích thước không đồng đều hoặc được thi công với độ nhô khác nhau, cảm giác khi bước chân lên cũng không đồng nhất. Đây là một trong những lý do nhiều gia đình chuyển sang những loại gạch có bề mặt nhám nhẹ, vừa tạo độ bám vừa dễ đi lại và vệ sinh.

Dễ lỗi mốt khi không phối hợp khéo

Sàn sỏi mang phong cách khá đặc trưng, thường gắn với hình ảnh phòng tắm kiểu spa, resort hoặc không gian thiên nhiên. Chính vì vậy, nếu thiết kế không đồng bộ, kiểu sàn này có thể nhanh chóng khiến tổng thể trở nên lỗi thời khi xu hướng nội thất thay đổi. Trong khi đó, những mẫu gạch màu trung tính, bề mặt đơn giản hoặc gạch khổ lớn thường có tính ứng dụng cao hơn và dễ kết hợp với nhiều phong cách nội thất. Gia chủ cũng có thể thay đổi đồ nội thất, phụ kiện hay màu tường mà không phải lo nền nhà trở nên lệch tông.

2 thiết kế lát sàn phòng tắm được ưa chuộng

1. Gạch giả đá - Giữ vẻ tự nhiên theo cách gọn gàng hơn

Nếu điều khiến gia chủ từng thích gạch sỏi là cảm giác gần gũi với thiên nhiên, gạch giả đá có thể xem là một hướng thay thế khá dễ tiếp cận. Thay vì hàng trăm chi tiết nhỏ, bề mặt gạch mô phỏng vân đá tạo thành những mảng lớn hơn, nhờ đó phòng tắm vẫn giữ được vẻ tự nhiên nhưng tổng thể trông liền mạch và nhẹ mắt. Đặc biệt, những mẫu khổ lớn giúp giảm số lượng đường ron trên mặt sàn và tường. Đây là lợi thế đáng chú ý trong phòng tắm bởi ít đường ron hơn đồng nghĩa khu vực cần chà rửa cũng được giảm bớt. Những tông be, ghi, xám nhạt hoặc vân đá nhẹ cũng tương đối dễ kết hợp với tủ lavabo gỗ, kính và thiết bị vệ sinh màu trắng.

Tuy nhiên, không nên chọn gạch chỉ dựa vào việc bề mặt trông giống đá thật đến đâu. Với khu vực sàn thường xuyên ướt, yếu tố quan trọng hơn là sản phẩm phải phù hợp cho lát sàn phòng tắm và có đặc tính chống trượt thích hợp. Gạch quá bóng dù đẹp trên ảnh vẫn có thể không phải lựa chọn phù hợp cho khu vực này.

2. Gạch vân xi măng/bê tông

Một lựa chọn khác dễ xuất hiện trong những căn nhà của người trẻ là gạch mang hiệu ứng xi măng hoặc bê tông. Điểm mạnh của thiết kế này nằm ở bề mặt khá tiết chế: không có quá nhiều đường vân nổi bật, màu sắc thường xoay quanh xám, ghi, be hoặc greige nên khi lát trên diện tích lớn vẫn tạo cảm giác gọn. Chính sự đơn giản này lại giúp gạch vân xi măng dễ phối đồ. Phòng tắm có thể kết hợp với gỗ để ấm áp hơn, dùng kính và kim loại để tăng vẻ hiện đại hoặc thêm một vài chi tiết màu sắc mà không khiến tổng thể trở nên quá nhiều lớp. So với gạch sỏi, các viên gạch kích thước lớn cũng tạo ít đường ron hơn, từ đó giúp việc vệ sinh hằng ngày đơn giản hơn. Dù vậy, tương tự gạch giả đá, gia chủ vẫn cần chọn dòng gạch được thiết kế phù hợp với khu vực ẩm ướt, chú ý độ bám bề mặt và thi công đúng độ dốc để nước thoát tốt.

Không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn gạch sỏi

Gạch sỏi vẫn có một lợi thế mà những bề mặt tối giản khó thay thế hoàn toàn: cảm giác tự nhiên và hiệu ứng thị giác rất riêng. Vì vậy, nếu yêu thích chất liệu này, gia đình không nhất thiết phải từ bỏ mà có thể sử dụng ở phạm vi nhỏ hơn, chẳng hạn một mảng nhấn hoặc khu vực được thiết kế phù hợp thay vì phủ kín toàn bộ phòng tắm. Ngược lại, với những gia đình trẻ đang xây hoặc sửa nhà và ưu tiên tiêu chí dễ vệ sinh, ít chi tiết, sử dụng lâu dài mà vẫn dễ thay đổi phong cách, gạch giả đá và gạch vân xi măng là hai phương án đáng cân nhắc. Cuối cùng, không có loại gạch nào mặc định tốt hơn chỉ vì đang hợp xu hướng. Với phòng tắm, bên cạnh vẻ ngoài, gia chủ vẫn nên đặt những yếu tố thực tế như khả năng chống trượt, độ bền, số lượng đường ron, chống thấm và chất lượng thi công lên trước. Một mặt sàn đẹp trên ảnh chỉ thực sự đáng tiền khi sau vài năm sử dụng, gia đình vẫn thấy thuận tiện.