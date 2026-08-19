Vì sao nhiều nhà bật điều hòa 16 độ mà phòng vẫn không lạnh? Thợ sửa chữa chỉ ra 1 nguyên nhân phổ biến

Điều hòa đã hạ xuống 16 độ C, máy vẫn chạy và có tiếng gió nhưng căn phòng mãi không đủ mát. Trong trường hợp này, một bộ phận rất dễ bị bỏ quên lại có thể là nguyên nhân khiến khả năng làm lạnh giảm rõ rệt.

Giữa những ngày nóng, phản ứng quen thuộc của nhiều người khi thấy điều hòa không đủ mát là tiếp tục hạ nhiệt độ. Từ 26 xuống 22 độ C, rồi 18 và cuối cùng là 16 độ C, nhưng căn phòng vẫn oi, luồng gió thổi ra yếu và phải chờ rất lâu mới cảm nhận được hơi lạnh. Không ít người lúc này nghĩ ngay đến những lỗi tương đối nghiêm trọng như thiếu gas, hỏng máy nén hoặc điều hòa đã xuống cấp. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm sửa chữa và cũng là hạng mục được các hãng điều hòa khuyến cáo vệ sinh định kỳ, có một nguyên nhân đơn giản hơn rất đáng kiểm tra trước: lưới lọc của dàn lạnh đã bám quá nhiều bụi.

Lưới lọc bám kín bụi, hơi lạnh khó lưu thông ra phòng

Lưới lọc nằm ngay tại đường không khí đi vào dàn lạnh. Trong quá trình sử dụng, bộ phận này giữ lại bụi, tóc và nhiều loại tạp chất lơ lửng trong không khí. Sau một thời gian dài không vệ sinh, lớp bụi có thể tích tụ ngày càng dày. Vấn đề nằm ở chỗ điều hòa muốn làm mát phòng phải liên tục hút không khí trong phòng qua dàn lạnh, làm giảm nhiệt độ rồi đưa luồng khí đã được làm mát trở lại không gian. Khi lưới lọc bị bụi bít kín, lượng không khí đi qua hệ thống bị hạn chế. Kết quả là người dùng có thể thấy máy vẫn hoạt động nhưng lượng gió thổi ra ít hơn trước, căn phòng hạ nhiệt chậm và điều hòa phải chạy lâu mới đạt được mức nhiệt mong muốn. Trong trường hợp bộ lọc quá bẩn, hiệu suất của hệ thống còn có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Đây cũng là lý do hạ nhiệt độ từ 24 xuống 16 độ C không giải quyết được vấn đề. Con số 16 độ C chỉ là mức nhiệt người dùng yêu cầu máy hướng tới; nó không thể làm biến mất lớp bụi đang cản trở luồng không khí qua dàn lạnh.

Có thể nhận biết lưới lọc bẩn bằng một số dấu hiệu

Dấu hiệu dễ nhận thấy là gió điều hòa yếu hơn rõ rệt so với trước, dù tốc độ quạt đã được tăng lên. Phòng cũng mất nhiều thời gian hơn để mát, trong khi máy phải hoạt động kéo dài. Người dùng có thể quan sát lưới lọc theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu bề mặt đã phủ một lớp bụi dày, đây là lúc bộ lọc cần được vệ sinh. Tần suất vệ sinh không có một con số phù hợp với tất cả các gia đình vì còn phụ thuộc môi trường sống, mức độ bụi và thời gian sử dụng máy. Những căn nhà sử dụng điều hòa nhiều giờ mỗi ngày, có thú cưng hoặc nằm tại khu vực nhiều bụi có thể cần kiểm tra thường xuyên hơn. Sau khi vệ sinh, lưới lọc phải được lắp lại đúng vị trí theo hướng dẫn của thiết bị. Người dùng cũng không nên tự tháo sâu các linh kiện bên trong nếu không có chuyên môn.

Lưới lọc sạch mà điều hòa vẫn không mát thì sao?

Lưới lọc bẩn là một nguyên nhân phổ biến khiến luồng gió bị cản và khả năng làm mát suy giảm, nhưng không phải trường hợp nào điều hòa kém mát cũng xuất phát từ bộ phận này. Nếu đã kiểm tra, vệ sinh lưới lọc mà tình trạng không cải thiện, gia đình nên tiếp tục loại trừ những nguyên nhân khác thay vì chỉ hạ nhiệt độ xuống 16 độ C. Trước tiên, có thể kiểm tra những yếu tố đơn giản mà người dùng tự quan sát được:

- Kiểm tra chế độ hoạt động: Đảm bảo máy đang ở chế độ Cool thay vì Fan hoặc Dry. Đồng thời có thể tăng tốc độ quạt nếu luồng gió đang được đặt quá thấp.

- Đóng cửa và hạn chế nguồn nhiệt đi vào phòng: Cửa ra vào, cửa sổ mở thường xuyên, nắng chiếu trực tiếp qua mảng kính lớn hoặc tường hướng Tây đều có thể khiến nhiệt liên tục xâm nhập. Kéo rèm, hạn chế mở cửa và giảm các nguồn tỏa nhiệt không cần thiết sẽ giúp điều hòa đỡ phải hoạt động quá tải.

- Xem lại công suất máy so với căn phòng: Điều hòa có công suất quá nhỏ so với diện tích, chiều cao trần và đặc điểm thực tế của không gian có thể vẫn chạy bình thường nhưng mất rất lâu để làm mát. Trường hợp phòng từng được cơi nới hoặc thông với một không gian khác cũng cần tính đến yếu tố này.

- Quan sát cục nóng bên ngoài: Dàn nóng cần có không gian thông thoáng để giải nhiệt. Nếu xung quanh bị che kín, chất nhiều đồ hoặc luồng gió ra bị cản, khả năng làm lạnh của hệ thống có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, không nên tự tháo hoặc can thiệp vào các bộ phận điện bên trong.

- Gọi thợ nếu máy có biểu hiện bất thường: Nếu trước đây điều hòa vẫn làm mát tốt trong chính căn phòng đó nhưng gần đây đột nhiên yếu đi, hơi thổi ra không đủ lạnh, xuất hiện đóng băng, rò nước, tiếng động lạ hoặc máy chạy liên tục mà nhiệt độ phòng gần như không giảm, vấn đề có thể liên quan đến dàn trao đổi nhiệt, quạt, môi chất lạnh hoặc các linh kiện khác. Khi đó, nên để kỹ thuật viên kiểm tra thay vì tự tháo máy hay tự nạp gas.

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo