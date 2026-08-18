Vì sao nhiều gia đình quay lại dùng rèm tắm thay vì làm vách kính kín?

Từng được xem là lựa chọn hiện đại, sang trọng và gần như “mặc định” trong phòng tắm mới, vách kính kín đang dần mất vị trí độc tôn. Không ít gia đình sau vài năm sử dụng lại quay về với một giải pháp tưởng như cũ kỹ: rèm tắm. Lý do không chỉ nằm ở chi phí, mà còn ở chuyện vệ sinh, diện tích, độ linh hoạt và cảm giác sử dụng mỗi ngày.

Trong nhiều năm, vách kính là một trong những chi tiết được ưu tiên khi hoàn thiện phòng tắm. Một tấm kính trong suốt giúp khu vực khô - ướt được phân chia rõ ràng, nước không bắn ra ngoài, không gian cũng trông gọn gàng và hiện đại hơn. Với những căn hộ mới hoặc nhà vừa cải tạo, vách kính gần như trở thành biểu tượng của một phòng tắm "được đầu tư".

Nhưng sau một thời gian sử dụng thực tế, ngày càng có nhiều người nhận ra rằng đẹp trên ảnh chưa chắc đã tiện trong đời sống hàng ngày. Đặc biệt với những phòng tắm nhỏ, gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc những người không muốn dành quá nhiều thời gian cho việc lau dọn, rèm tắm lại trở thành lựa chọn đáng cân nhắc.

1. Vách kính đẹp thật, nhưng việc vệ sinh không hề nhẹ nhàng

Nhược điểm khiến nhiều người "mệt" nhất với vách kính chính là các vệt nước, cặn xà phòng và mảng bám trên bề mặt. Nếu nguồn nước có nhiều khoáng chất, chỉ cần vài ngày không lau, kính đã dễ xuất hiện những đốm trắng mờ. Dầu gội, sữa tắm và nước bắn liên tục cũng khiến phần kính phía dưới nhanh mất độ trong.

Muốn vách kính luôn sáng bóng như lúc mới lắp, người dùng gần như phải gạt nước hoặc lau kính khá thường xuyên. Chưa kể các khe ray, gioăng cao su, chân kính và vị trí tiếp giáp với tường thường là nơi dễ tích tụ cặn bẩn nhất. Nếu phòng tắm thiếu thông gió, những vị trí này còn có nguy cơ xuất hiện nấm mốc, đặc biệt ở phần keo silicone.

Rèm tắm không hoàn toàn "miễn vệ sinh", nhưng cách xử lý đơn giản hơn nhiều. Phần lớn rèm hiện nay có thể tháo xuống giặt, lau sạch hoặc thay mới khi đã xuống cấp. Với một gia đình ưu tiên sự tiện dụng hơn cảm giác sang trọng, đây là điểm cộng rất lớn.

2. Phòng tắm nhỏ không phải lúc nào cũng hợp với vách kính

Trong những căn hộ có diện tích vừa và nhỏ, mỗi khoảng trống trong phòng tắm đều đáng giá. Vách kính dù trong suốt vẫn tạo ra một ranh giới vật lý cố định. Cánh cửa mở quay, cửa trượt hay phần kính cố định đều cần một khoảng không nhất định để sử dụng thuận tiện.

Nếu bố trí không hợp lý, người dùng có thể gặp cảnh mở cửa vách kính vướng bồn cầu, lavabo hoặc phải nghiêng người mới bước vào được khu tắm. Với phòng tắm chỉ vài mét vuông, một kết cấu cố định như vậy đôi khi khiến không gian trở nên chật hơn mức cần thiết.

Rèm tắm thì khác. Khi không sử dụng, chỉ cần kéo rèm sang một bên, gần như toàn bộ diện tích lại được "trả" về cho căn phòng. Cảm giác thị giác cũng thoáng hơn, đặc biệt nếu chọn rèm sáng màu hoặc loại vải mỏng chống nước.

Đây cũng là lý do nhiều căn hộ nhỏ hiện nay không còn cố ép một hệ vách kính kín vào phòng tắm chỉ để tạo cảm giác cao cấp.

3. Rèm tắm linh hoạt hơn với gia đình có trẻ nhỏ

Một khu tắm được quây bằng vách kính vừa đủ cho một người trưởng thành có thể trở nên khá bất tiện khi cha mẹ cần tắm cho trẻ nhỏ. Người lớn phải đứng cùng con trong một không gian hẹp, cúi xuống liên tục, trong khi cửa kính và các cạnh cố định hạn chế phạm vi di chuyển.

Với rèm tắm, khu vực tắm không bị "đóng khung" quá cứng. Khi cần, người dùng có thể kéo rèm rộng hơn hoặc gạt hẳn sang bên để tạo thêm diện tích. Việc đặt chậu tắm trẻ em, ghế nhỏ hoặc hỗ trợ một thành viên khác trong gia đình cũng dễ dàng hơn.

Sự khác biệt tưởng nhỏ này lại rất rõ khi phòng tắm được sử dụng bởi nhiều thế hệ chứ không chỉ một người trưởng thành khỏe mạnh.

4. Chi phí ban đầu và chi phí sửa chữa đều nhẹ hơn

Một hệ vách kính kín không chỉ có kính. Chi phí còn bao gồm phụ kiện, bản lề hoặc ray trượt, tay nắm, gioăng, keo silicone và công lắp đặt. Nếu muốn sử dụng kính cường lực dày, phụ kiện tốt và thi công chỉn chu, số tiền có thể tăng đáng kể.

Trong quá trình sử dụng, ray cửa có thể kém trơn, gioăng lão hóa, silicone bong hoặc mốc, phụ kiện kim loại bị xuống màu. Lúc đó việc sửa chữa không phải lúc nào cũng đơn giản.

Trong khi đó, một thanh treo rèm tốt kết hợp với rèm chống nước có chi phí thấp hơn đáng kể. Khi rèm cũ, việc thay mới cũng nhanh và không ảnh hưởng đến cấu trúc phòng tắm.

Điều này đặc biệt phù hợp với nhà thuê, căn hộ nhỏ hoặc những gia đình muốn dành ngân sách cho các hạng mục quan trọng hơn như chống thấm, hệ thống thoát nước, thiết bị vệ sinh và thông gió.

5. Nỗi lo về kính khiến một số gia đình muốn quay về giải pháp "mềm"

Kính cường lực dùng cho phòng tắm nhìn chung được thiết kế để đảm bảo an toàn khi sử dụng đúng tiêu chuẩn. Tuy nhiên, cảm giác có một tấm kính lớn ngay cạnh cơ thể trong môi trường thường xuyên ẩm ướt vẫn khiến một số người không thực sự thoải mái.

Gia đình có trẻ hiếu động hoặc người lớn tuổi càng dễ quan tâm đến vấn đề này. Trong quá trình tắm, việc trượt chân, va tay hoặc mất thăng bằng có thể xảy ra. Một bức rèm mềm vì thế tạo cảm giác ít áp lực hơn so với các vách kính cố định.

Tất nhiên, rèm tắm không thể thay thế các giải pháp an toàn quan trọng như sàn chống trượt, tay vịn hay bố trí thiết bị hợp lý. Nhưng với nhiều người, việc loại bỏ bớt các bề mặt cứng trong một căn phòng nhỏ vẫn tạo cảm giác dễ chịu hơn.

6. Không còn quan niệm rèm tắm đồng nghĩa với "rẻ tiền"

Một lý do khiến vách kính từng được ưa chuộng là rèm tắm trước đây thường bị gắn với hình ảnh phòng tắm tạm bợ: rèm nhựa mỏng, hoa văn cũ, dễ dính vào người và nhanh ố màu.

Các sản phẩm hiện nay đã khác khá nhiều. Rèm polyester chống nước, rèm vải hai lớp, rèm màu trơn hoặc họa tiết tối giản có thể hòa vào phong cách nội thất tốt hơn. Thanh treo cũng có nhiều loại gọn gàng, từ thanh thẳng, thanh chữ L đến ray âm trần.

Nếu lựa chọn đúng, rèm tắm không nhất thiết khiến căn phòng trông rẻ hơn. Ngược lại, một tấm rèm dài sát sàn, màu sắc đồng bộ với tường và khăn tắm còn có thể giúp phòng tắm mềm mại, giống không gian nghỉ dưỡng hơn.

Điểm quan trọng nằm ở chất liệu và cách phối hợp, chứ không phải cứ kính mới là cao cấp.

7. Rèm tắm cho phép thay đổi phòng tắm mà không phải sửa chữa

Vách kính là một quyết định tương đối lâu dài. Khi đã khoan tường, lắp ray, cố định kính và đi silicone, việc thay đổi bố cục sẽ tốn công hơn.

Rèm tắm thì gần giống một món nội thất mềm. Muốn phòng tắm sáng hơn, có thể đổi sang rèm trắng. Muốn không gian ấm áp, có thể chọn màu be. Khi trẻ lớn hoặc nhu cầu sử dụng thay đổi, chỉ cần tháo rèm hoặc thanh treo mà không phải đập sửa.

Đây chính là tư duy đang được nhiều gia đình áp dụng trong nội thất hiện đại: những hạng mục không cần thiết phải cố định thì càng linh hoạt càng tốt.

Nhưng rèm tắm không phải lúc nào cũng tốt hơn vách kính

Việc rèm tắm quay trở lại không có nghĩa vách kính đã lỗi thời. Với phòng tắm rộng, hệ thống thông gió tốt và gia chủ muốn phân khu khô - ướt thật rõ ràng, vách kính vẫn là lựa chọn rất hiệu quả. Nó giữ nước tốt, tạo cảm giác gọn gàng và nếu được vệ sinh thường xuyên, diện mạo cũng sang trọng hơn.

Rèm tắm lại có nhược điểm riêng: loại quá mỏng dễ bay hoặc dính vào người khi tắm; rèm không được phơi khô có thể xuất hiện mốc; thanh treo lắp yếu có nguy cơ xô lệch. Muốn dùng lâu dài, nên chọn rèm có độ nặng vừa phải, chất liệu dễ vệ sinh và đảm bảo khu vực phòng tắm được thông thoáng sau khi sử dụng.

Vì thế, câu hỏi không còn là "vách kính hay rèm tắm cái nào sang hơn?", mà nên là "cách nào phù hợp với cách gia đình mình sử dụng phòng tắm mỗi ngày?".

Một phòng tắm đẹp nhưng khiến chủ nhà phải liên tục lau kính, né cửa và loay hoay trong diện tích chật chưa chắc là một thiết kế tốt. Đôi khi, việc quay lại với một tấm rèm đơn giản không phải bước lùi trong nội thất, mà là dấu hiệu cho thấy người dùng bắt đầu ưu tiên sự thoải mái và tiện dụng thực sự hơn những gì đẹp trên ảnh.