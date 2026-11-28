Không chỉ có hoa đẹp, loài cây này còn được dùng nhuộm vải, làm đồ nội thất. Thậm chí, dịch chiết từ hoa còn được nghiên cứu để diệt sâu hại cà phê.

Sò đo cam, còn gọi là chuông đỏ, hồng kỳ hoặc tulip châu Phi, có tên khoa học Spathodea campanulata, thuộc họ Chùm ớt. Cây có nguồn gốc từ châu Phi, nổi bật với những chùm hoa hình chuông màu đỏ cam. Tại Việt Nam, loài cây này đã gắn với nhiều thế hệ người làm vườn, những hàng cây bóng mát và hoạt động kinh doanh cây giống.

Dù có giá trị cảnh quan, sò đo cam được đưa vào danh mục cây xanh cấm trồng trên đường phố và khu vực công cộng tại một số địa phương. Quyết định 70/2024/QĐ-UBND của Cao Bằng, có hiệu lực từ ngày 26/12/2024, ghi cây ở số thứ tự 26 của danh mục cấm trồng.

Sò đo cam bị cấm trồng tại một số đô thị vì là loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại - Ảnh: sandiegozoowildlifealliance



Quyết định 157/2026/QĐ-UBND của Cà Mau, ban hành ngày 13/7/2026, tiếp tục ghi sò đo cam ở vị trí số 13 trong phụ lục cây cấm trồng. Các quy định này áp dụng trong hoạt động quản lý cây xanh và cảnh quan thuộc phạm vi văn bản, không phải lệnh chặt bỏ mọi cây đã có trong vườn nhà.

Trước sáp nhập, Quảng Ngãi cũng ghi sò đo cam ở vị trí số 10 trong Quyết định 654/QĐ-UBND năm 2023, với lý do là loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại. Nguy cơ này gắn với khả năng sinh trưởng nhanh, phát tán hạt và ảnh hưởng đến các loài bản địa khi cây phát triển ngoài phạm vi trồng.

Từ ngày 15/1/2026, sò đo cam thuộc danh mục loài ngoại lai xâm hại theo Thông tư 69/2025/TT-BNNMT. Thông tư 47/2026/TT-BNNMT, có hiệu lực từ ngày 15/12/2026, tiếp tục liệt kê loài cây này tại số 8 nhóm thực vật, Phụ lục VI, đồng thời thay thế Thông tư 69/2025. Việc trồng hay xử lý cây tại mỗi địa phương cần đối chiếu quy định cây xanh đang áp dụng ở nơi đó.

Tư liệu lưu trên cổng thông tin Lâm Đồng kể về kỹ sư Lương Văn Sáu, người học tại Trường Canh nông Versailles, Pháp. Năm 1958, ông mang về Việt Nam nhiều giống hoa lạ, trong đó có sò đo cam mà ông gọi là chuông vàng. Ông còn chiết cành tặng chùa Quan Thế Âm ở Đà Lạt.

Ở Bảo Lộc, câu chuyện trồng cây gắn với những người làm nghề ươm giống. Trong bài tự thuật đăng năm 2018, thầy giáo Bùi Tho kể rằng năm 2002 ông lấy được quả sò đo cam tại khu vực Sở Trà Lê Minh Sanh cũ và ươm hạt thành công. Từ năm 2003 đến 2007, ông tiếp tục thu hái hạt, mỗi năm ươm được vài trăm cây, chủ yếu theo đơn đặt hàng của Công ty Công trình đô thị Bảo Lộc.

Sò đo cam bị hạn chế trồng do cành nhánh giòn, dễ gãy, quả chín phát tán hạt nhanh - Ảnh: sandiegozoowildlifealliance

Từ một quả thu được trong vườn, cây sò đo cam trở thành sản phẩm của nghề trồng hoa. Ông Tho còn nhận thấy hai dạng cây trồng xen kẽ: một dạng cao lớn, ra hoa muộn và dạng thấp hơn, sớm nở hoa. Theo quan sát của ông, chính sự kết hợp ấy góp phần làm những hàng chuông đỏ ở Bảo Lộc có hoa trong nhiều thời điểm của năm.

Cơ sở dữ liệu sinh vật ngoại lai xâm hại toàn cầu do nhóm chuyên gia của IUCN xây dựng đưa Spathodea campanulata vào danh sách 100 loài ngoại lai xâm hại nghiêm trọng được lựa chọn. Tại một số đảo Thái Bình Dương, cây phát tán bằng hạt theo gió và cạnh tranh không gian với thực vật bản địa. Dù vậy, trên thế giới, người dân còn sử dụng nhiều bộ phận của cây theo những cách khá bất ngờ.

Tại quốc đảo Fiji ở Nam Thái Bình Dương, sò đo cam đã được đưa đến làm cảnh từ thập niên 1930 rồi lan rộng ngoài nơi trồng. Theo thông tin Bộ Lâm nghiệp Fiji được FBC News công bố ngày 5/10/2026, gỗ cây đang được thu hoạch làm nhiên liệu cho cơ sở sinh khối Nabou Green. Một số khúc gỗ còn được thử bóc thành ván lạng và gia công ván ép. Tuy nhiên, thân cây không đồng đều, gỗ có độ ẩm cao và co ngót khi sấy là những trở ngại đối với sản xuất.

Trang phục Adewu của người Ewe ở Ghana được nhuộm bằng nước vỏ cây, trong đó có vỏ sò đo cam - Ảnh: Wikimedia Commons

Một doanh nghiệp tại Nadi cũng thử dùng gỗ sò đo cam để chế tạo mẫu thuyền bằng vật liệu composite. Hoạt động được FBC News ghi nhận năm 2025 và vẫn thuộc giai đoạn thử nghiệm, chưa có số liệu về sản lượng thương mại.

Tại Ghana, nghiên cứu đăng trên tạp chí Ethnobotany Research and Applications ngày 14/4/2023 khảo sát 193 người tại huyện Adaklu, vùng Volta. Các tác giả ghi nhận 25 công dụng từ 7 bộ phận của sò đo cam, thuộc 6 nhóm sử dụng. Gỗ được dùng làm đồ đạc, vật liệu xây dựng, củi và than; những bộ phận khác phục vụ nghề nhuộm vải hoặc y học dân gian.

Tại Ghana, nụ sò đo cam chưa nở chứa chất lỏng màu đỏ nhạt. Đại học Khoa học và Công nghệ Kwame Nkrumah ghi lại ký ức trẻ em bóp nụ để chất lỏng phun ra như súng nước. Cơ quan Công viên quốc gia Singapore cũng ghi nhận trò chơi tương tự, cùng việc trẻ dùng hai nửa quả khô làm thuyền nhỏ.

Nghệ nhân Ghana chế tác trống gỗ truyền thống - Ảnh: Ghana Goods

Cơ sở dữ liệu loài ngoại lai xâm hại toàn cầu ghi nhận tại Tây Phi, gỗ sò đo cam được dùng làm trống và bễ của thợ rèn; tại Singapore, gỗ được sử dụng làm giấy. Trung tâm Nông lâm kết hợp Thế giới còn đề cập công dụng làm đồ chạm khắc, hộp, diêm và một số chi tiết đồ nội thất. Đây là những cách tận dụng chất gỗ nhẹ, tương đối dễ gia công.

Tại Philippines, công trình của Viện Nghiên cứu Sản phẩm rừng công bố năm 1967 đưa sò đo cam vào tám loài cây lá rộng được thử nghiệm làm bột giấy. Hiệu suất bột giấy đạt 43,7% trong phương pháp thử của nhóm tác giả.

Gỗ sò đo cam là một trong những loại gỗ được ghi nhận dùng làm trống tại châu Phi - economia

Ở Việt Nam, tài liệu của nhà thực vật học Phạm Hoàng Hộ năm 1993 ghi nhận, vỏ sò đo cam được sắc uống để chữa loét dạ dày và viêm đường tiết niệu theo kinh nghiệm dân gian. Đây là công dụng được ghi chép trong tư liệu thực vật học, chưa phải phương pháp điều trị đã được xác nhận hiệu quả và độ an toàn bằng nghiên cứu lâm sàng. Người đọc cần phân biệt rõ bộ phận dùng là vỏ cây sò đo cam, không phải rễ khô của một vị thuốc cùng tên.

Vỏ sò đo cam được sắc uống để chữa loét dạ dày và viêm đường tiết niệu - Ảnh: sandiegozoowildlifealliance



Điều đáng chú ý là hồng kỳ không chỉ là tên gọi khác của cây sò đo cam. Trong dược liệu Đông y, hồng kỳ còn chỉ Hedysarum polybotrys, thuộc họ Đậu, sử dụng rễ đã phơi hoặc sấy khô. Còn hoàng kỳ là vị thuốc từ những loài Astragalus, cũng thuộc họ Đậu, với bộ phận dùng là rễ. Hai vị thuốc hồng kỳ, hoàng kỳ và cây sò đo cam là những đối tượng thực vật khác nhau, mặc dù tên tiếng Việt rất dễ gây nhầm lẫn.

Sự nhầm tên xuất hiện ngay trên một trang giới thiệu dược liệu: tiêu đề ghi "Hồng Kỳ (Sò Đo Cam)", nhưng phần tên khoa học bên dưới lại ghi Hedysarum polybotrys. Tạp chí Kiểm nghiệm Dược và Mỹ phẩm năm 2024 cũng đề cập việc dùng astragalosid IV làm chất đánh dấu để kiểm soát chất lượng hoàng kỳ và giúp phân biệt hoàng kỳ với hồng kỳ. Nghiên cứu tập trung thiết lập chất chuẩn từ rễ hoàng kỳ, không phải phân tích hoạt chất của sò đo cam. Vì thế, khi tra cứu cây thuốc, tên khoa học và bộ phận được sử dụng quan trọng hơn việc hai cây có một tên gọi gần giống nhau.