Vì sao nhà xưa thường trồng cây mít trong sân nhà?

Người xưa rất quý cây mít trong sân nhà, lý do không chỉ nằm ở những múi mít ngọt.

Trong nhiều ngôi nhà truyền thống, đặc biệt ở khu vực nông thôn, cây mít từng là một trong những loại cây xuất hiện phổ biến nhất trong sân vườn. Không ít gia đình có một cây mít lớn phía trước hoặc bên hông nhà, gắn bó suốt hàng chục năm mà hiếm khi nghĩ đến chuyện chặt bỏ. Dù ngày nay có nhiều loại cây cảnh đẹp mắt và giá trị kinh tế cao hơn, cây mít vẫn được nhiều người lớn tuổi yêu thích. Điều này không chỉ đến từ những lợi ích thực tế mà còn gắn với nhiều quan niệm dân gian đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

1. Dễ trồng, tuổi thọ cao

Một trong những lý do khiến cây mít được người xưa ưa chuộng là khả năng sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu Việt Nam. Cây mít không quá kén đất, chịu hạn tương đối tốt và ít cần chăm sóc cầu kỳ. Sau khi trồng vài năm, cây có thể phát triển thành cây thân gỗ lớn với tuổi thọ hàng chục năm, thậm chí lâu hơn nếu được chăm sóc đúng cách. Với người xưa, đây là loại cây có thể trồng một lần và hưởng lợi trong thời gian rất dài.

2. Vừa cho quả, vừa cho gỗ

Khác với nhiều loại cây ăn quả khác, mít gần như không có bộ phận nào bị lãng phí. Quả mít là nguồn thực phẩm quen thuộc trong nhiều gia đình. Mít chín có thể ăn trực tiếp, làm chè hoặc sấy khô. Mít non lại được dùng để chế biến nhiều món ăn dân dã. Không chỉ vậy, gỗ mít còn được đánh giá cao nhờ độ bền, ít cong vênh và có màu sắc đẹp. Từ xa xưa, nhiều gia đình sử dụng gỗ mít để làm đồ nội thất, tủ thờ, bàn ghế hoặc các vật dụng quan trọng trong nhà. Chính vì vậy, cây mít thường được xem như một tài sản có giá trị lâu dài.

3. Tạo bóng mát cho sân vườn

Khi phát triển trưởng thành, cây mít có tán rộng và xanh tốt quanh năm. Trong thời kỳ chưa có điều hòa hay các thiết bị làm mát hiện đại, những cây mít lớn đóng vai trò như một "máy điều hòa tự nhiên", giúp không gian quanh nhà mát mẻ hơn đáng kể vào mùa hè. Nhiều gia đình còn tận dụng khoảng bóng râm dưới gốc mít làm nơi nghỉ ngơi hoặc sinh hoạt vào buổi chiều.

4. Người xưa coi mít là biểu tượng của sự sung túc

Bên cạnh những giá trị thực tế, cây mít còn được gắn với nhiều ý nghĩa tốt đẹp trong quan niệm dân gian. Mít thường cho rất nhiều quả trên cùng một cây, thậm chí quả mọc từ thân cây và các cành lớn. Hình ảnh cây sai trĩu quả được nhiều người liên tưởng đến sự đủ đầy, đông đúc và cuộc sống no ấm. Ngoài ra, tên gọi "mít" trong dân gian còn được xem là gần gũi, dễ nhớ và mang cảm giác thân thuộc, khiến loại cây này xuất hiện trong rất nhiều khu vườn gia đình.

Vì sao nhiều gia đình vẫn giữ lại cây mít lâu năm?

Hiện nay, không ít ngôi nhà đã thay thế các loại cây truyền thống bằng cây cảnh hoặc tiểu cảnh hiện đại. Tuy nhiên, với những cây mít đã tồn tại hàng chục năm, nhiều gia chủ vẫn lựa chọn giữ lại. Lý do không chỉ nằm ở giá trị kinh tế hay bóng mát mà còn bởi cây mít thường gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ trong gia đình. Có những cây được trồng từ thời ông bà, chứng kiến quá trình lớn lên của con cháu và trở thành một phần quen thuộc của ngôi nhà.

Có nên tiếp tục trồng cây mít trong sân nhà?

Nếu có đủ diện tích, cây mít vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc. Loại cây này vừa cho quả, vừa tạo bóng mát, tuổi thọ cao và không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc. Quan trọng hơn, cây mít là một trong những hình ảnh quen thuộc của sân vườn Việt Nam suốt nhiều thế hệ. Dù cuộc sống hiện đại đã thay đổi rất nhiều, những giá trị mà loại cây này mang lại vẫn khiến không ít người muốn giữ gìn và tiếp nối.