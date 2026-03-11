Khi đến Nhật Bản, không ít du khách sẽ ngạc nhiên khi thấy người bản địa cúi chào mọi lúc, mọi nơi. Hành động này, được gọi là Ojigi, không chỉ đơn thuần là nghi thức xã giao thông thường mà còn là tấm gương phản chiếu lịch sử, văn hóa, triết lý sống, sự tôn trọng và cấu trúc xã hội đặc thù của Nhật Bản.

Vì sao người Nhật Bản cúi chào?

Trong dòng chảy hối hả của xã hội hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống dần bị mai một, người Nhật Bản vẫn giữ vững nét văn hóa cúi chào như bảo vật vô hình. Cúi chào như cách để cái "tôi" được hạ thấp xuống, tôn vinh mối quan hệ giữa người với người.

shutterstock_1061269235-e1526796818965.jpg

Ảnh hưởng của Phật giáo và Nho giáo

Vào khoảng thế kỷ thứ 6 đến thứ 9, khi Phật giáo du nhập mạnh mẽ vào Nhật Bản, nghi thức cúi chào bắt đầu hình thành rõ nét. Trong giáo lý nhà Phật, việc cúi đầu (đặc biệt là lễ bái) mang ý nghĩa tiêu trừ cái "ngã" (cái tôi) quá lớn. Khi một người cúi đầu trước người khác, họ không chỉ chào hỏi mà còn thể hiện sự chân thành.

Hành động này mang tính tâm linh nhắc nhở con người rằng mọi chúng sinh đều bình đẳng và việc hạ thấp cơ thể là cách để thể hiện lòng tôn kính đối phương. Qua thời gian, nghi thức tôn giáo này dần chuyển hóa thành nghi thức xã giao, nhưng tinh thần "hạ mình để tôn trọng người khác" vẫn còn vẹn nguyên trong cách người Nhật cúi chào ngày nay.

Dưới thời kỳ Edo (1603–1868), Mạc phủ Tokugawa đã đưa Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chính thống để quản lý xã hội. Nho giáo nhấn mạnh vào "Lễ" và tôn ti trật tự: Quân - Thần, Phụ - Tử, Phu - Phụ. Việc cúi chào lúc này được luật lệ hóa để phân biệt giai cấp.

Văn hóa cúi chào tại Nhật Bản đến từ sự ảnh hưởng của Phật giáo và Nho giáo.

Các quy định về việc ai phải cúi chào trước, cúi sâu bao nhiêu độ và trong bao lâu đã được quy định cực kỳ khắt khe trong tầng lớp Samurai và lan dần ra toàn dân chúng. Nó không còn là một lựa chọn cá nhân mà trở thành một nghĩa vụ đạo đức để duy trì sự ổn định của quốc gia. Chính giai đoạn lịch sử dài đằng đẵng này đã "lập trình" thói quen cúi người vào nếp sống của từng gia đình Nhật Bản qua nhiều thế hệ.

Tinh thần võ sĩ đạo

Trong thời kỳ phong kiến Nhật Bản, việc cúi chào có một ý nghĩa thực tế và sống còn liên quan đến an ninh. Khi một võ sĩ đạo (samurai) cúi đầu sâu trước một người khác, hành động này đồng nghĩa với việc họ tự nguyện để lộ vùng cổ – phần yếu hại nhất trên cơ thể cho đối phương.

Đây là một biểu tượng tuyệt đối của sự tin tưởng. Bằng cách cúi đầu, người Nhật xưa muốn truyền tải thông điệp: "Tôi không có ý định tấn công bạn và tôi tin rằng bạn cũng sẽ không làm hại tôi" .

Trong một xã hội mà các võ sĩ luôn mang theo kiếm bên mình, một cái cúi chào đúng mực là cách nhanh nhất để giải tỏa căng thẳng và thiết lập một hiệp ước hòa bình ngầm giữa hai bên.

Các võ sĩ để hở cổ như cách thể hiện thành ý. (Ảnh: JPTimes)

Tôn trọng ranh giới

Khác với văn hóa phương Tây thường bắt tay hoặc ôm hôn để thể hiện sự thân thiết, người Nhật giữ một khoảng cách nhất định trong giao tiếp để tôn trọng không gian riêng tư của mỗi cá nhân. Cúi chào là phương thức giao tiếp hoàn hảo để vừa thể hiện sự nồng hậu, vừa duy trì được sự lịch thiệp cần thiết mà không cần chạm vào cơ thể đối phương.

Điều này đặc biệt quan trọng trong một xã hội coi trọng sự tinh tế và nhạy cảm như Nhật Bản. Khái niệm "Wa" (Sự hòa hợp) là kim chỉ nam cho mọi hoạt động xã hội.

Người Nhật tin rằng việc cúi chào giúp làm "mềm" đi các tương tác xã hội, tạo ra một bầu không khí thân thiện và an toàn. Khi hai người cùng cúi chào nhau, họ đang tạo ra một nhịp điệu đồng nhất, một sự tương tác có tính chu kỳ giúp giảm bớt căng thẳng. Hành động này giống như một tín hiệu hòa bình, khẳng định rằng "tôi đến đây với thiện chí và mong muốn chúng ta có một cuộc đối thoại tốt đẹp".

Thay vì bắt tay hay ôm như phương Tây, người Nhật Bản chọn cách cúi chào để giữ khoảng cách.

Văn hóa hổ thẹn

Người Nhật không chỉ cúi đầu khi chào người khác mà cả khi mắc lỗi thì cũng thực hiện động tác này. Tại Nhật Bản, nền văn hóa "hổ thẹn" (shame culture) rất đặc trưng, nơi việc gây ảnh hưởng đến người khác được coi là một lỗi lầm nghiêm trọng. Khi một sai sót xảy ra, dù là cá nhân hay tập thể, cái cúi đầu chính là công cụ mạnh mẽ nhất để biểu đạt sự hối lỗi.

Thay vì dùng những lời giải thích dài dòng hay tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh, người Nhật chọn cách cúi đầu thật sâu và giữ tư thế đó trong một khoảng thời gian nhất định để minh chứng cho sự thành khẩn. Hành động này mang ý nghĩa rằng họ hoàn toàn chấp nhận sai lầm và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho hậu quả.

Trong những buổi họp báo của các tập đoàn lớn khi xảy ra sự cố, người ta thường thấy hình ảnh toàn bộ ban lãnh đạo đứng dàn hàng ngang và cúi người sát mặt bàn. Đó không chỉ là một màn trình diễn trước truyền thông mà là một lời cam kết danh dự với cộng đồng. Việc hạ thấp cơ thể thể hiện sự hối hận sâu sắc, mong muốn được tha thứ và khẳng định rằng họ coi trọng mối quan hệ với công chúng hơn là cái tôi của chính mình.

Ngoài lúc chào, người Nhật Bản còn cúi đầu để thể hiện sự hối lỗi.

Cách người Nhật Bản cúi người

Trong văn hóa Nhật Bản, việc cúi người là cách trực tiếp nhất để thể hiện sự công nhận vị thế của đối phương. Khi bạn cúi đầu, bạn đang tự nguyện đặt mình vào vị thế thấp hơn một cách tạm thời để đề cao người đối diện, cho dù đó là khách hàng, cấp trên hay một người lớn tuổi.

Hệ thống thứ bậc tại Nhật Bản rất khắt khe và được thể hiện rõ nét qua độ sâu của cái cúi chào. Một cái gật đầu nhẹ khoảng 15° (Eshaku) thường dành cho bạn bè hoặc người cùng cấp, trong khi cái cúi người 30° (Keirei) là tiêu chuẩn trong kinh doanh để chào đón khách hàng hoặc báo cáo với sếp. Đặc biệt nhất là Saikeirei, cúi sâu tới 45°, dành cho những dịp trọng đại hoặc khi thể hiện sự tôn kính cao nhất với những người có địa vị tối cao.

Cách cúi chào cũng được chia thành nhiều thứ bậc khác nhau. (Ảnh: Yabai)

Chính sự phân cấp rõ ràng này giúp duy trì trật tự xã hội, giúp mọi người hiểu rõ vị trí của mình và hành xử một cách mực thước, tránh những xung đột không đáng có trong giao tiếp hàng ngày.