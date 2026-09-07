Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn xây bể nước bằng xi măng? 1 lựa chọn lắp nhanh, dễ vệ sinh đang được ưa chuộng hơn

Từng là lựa chọn quen thuộc để dự trữ nước sinh hoạt, bể xi măng nay đang có thêm một đối thủ gọn gàng và linh hoạt hơn.

Trong nhiều năm, bể nước xây bằng bê tông, gạch và hoàn thiện chống thấm là hình ảnh quen thuộc tại nhiều gia đình. Bể có thể được đặt ngầm dưới sân, dưới nền nhà hoặc bố trí ở một khu vực riêng, với ưu điểm lớn là kích thước linh hoạt và có thể chứa lượng nước khá lớn. Tuy nhiên, khi nhu cầu xây dựng nhà ở thay đổi, nhiều gia đình bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến khả năng lắp đặt nhanh, dễ kiểm tra và thuận tiện khi cần thay thế. Chính vì vậy, bên cạnh bể xây truyền thống, bồn nước sản xuất sẵn, phổ biến nhất là bồn inox và bồn nhựa, đang được nhiều gia đình lựa chọn cho hệ thống trữ nước sinh hoạt.

Vì sao nhiều gia đình cân nhắc không xây bể nước xi măng?

Không phải vì bể xi măng không còn tốt, mà bởi loại bể này có một số đặc điểm cần được tính toán kỹ ngay từ khi xây dựng.

1. Thi công mất nhiều công đoạn

Khác với bồn nước có thể mua về và lắp đặt, bể xi măng là một phần của công trình. Gia đình phải tính toán vị trí, kích thước, kết cấu, đường cấp - thoát nước, cửa thăm và đặc biệt là xử lý chống thấm. Nếu làm bể ngầm, cần chú ý đặc biệt đến yêu cầu thi công để hạn chế rò rỉ nước ra ngoài hoặc nước từ môi trường xung quanh xâm nhập vào bể. Bởi vậy, đây không phải hạng mục nên làm theo kinh nghiệm hoặc tận dụng một khoảng trống rồi xây bể tùy ý.

2. Khi xảy ra sự cố, việc sửa chữa có thể phức tạp

Một chiếc bồn đặt nổi thường có thể quan sát phần thân, chân đỡ và các đầu nối khá dễ dàng. Trong khi đó, với bể nước đã xây cố định, đặc biệt là bể nằm dưới nền, việc xác định và xử lý một vị trí nứt hoặc rò rỉ có thể phức tạp hơn. Sau thời gian dài sử dụng, lớp chống thấm, các mối nối đường ống hoặc bản thân kết cấu cũng cần được theo dõi. Nếu phải sửa chữa lớn, gia đình có thể phải tháo dỡ một phần khu vực xung quanh để tiếp cận.

3. Khâu kiểm tra, vệ sinh phụ thuộc nhiều vào thiết kế ban đầu

Bể chứa nước vẫn cần được kiểm tra và vệ sinh phù hợp trong quá trình sử dụng. Với bể xi măng, việc này sẽ thuận tiện hay bất tiện phụ thuộc khá nhiều vào vị trí bể, kích thước cửa thăm và khả năng tiếp cận bên trong. Đặc biệt, gia đình không nên tùy tiện chui xuống những bể ngầm sâu, kín hoặc thông gió kém để tự vệ sinh. Đây có thể là không gian hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ thiếu oxy hoặc khí nguy hiểm. Với những bể khó tiếp cận, việc kiểm tra và vệ sinh nên được giao cho người có chuyên môn và trang thiết bị phù hợp.

Bồn nước sản xuất sẵn - Lựa chọn linh hoạt hơn cho nhiều ngôi nhà

Thay vì xây một kết cấu cố định, hiện nay gia đình có thể lựa chọn bồn nước với dung tích phù hợp rồi kết nối vào hệ thống cấp nước của ngôi nhà. Hai loại thường gặp nhất là bồn inox và bồn nhựa. Điểm thuận tiện dễ nhận thấy là quá trình lắp đặt tương đối nhanh. Gia đình không phải xây thành bể rồi thực hiện nhiều công đoạn hoàn thiện và chống thấm như bể truyền thống. Nếu sau này cần thay bồn, thay đổi dung tích hoặc sửa các phụ kiện bên ngoài, việc tiếp cận cũng thường thuận tiện hơn. Bồn sản xuất sẵn còn có nhiều dung tích khác nhau, nhờ đó gia chủ có thể lựa chọn theo số người sử dụng, khả năng cấp nước tại khu vực và không gian thực tế thay vì phải xây một bể cố định ngay từ đầu.

Bồn inox

Bồn inox được nhiều gia đình lựa chọn nhờ kết cấu tương đối chắc chắn, bề mặt nhẵn và dễ quan sát, vệ sinh. Vật liệu không thấm nước như kết cấu xây nên gia đình cũng không phải xử lý chống thấm cho bản thân thành bồn. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng bồn inox phù hợp với mọi nguồn nước. Khả năng chống ăn mòn còn phụ thuộc vào loại inox, chất lượng sản phẩm và thành phần của nguồn nước. Với khu vực sử dụng nước có độ mặn hoặc tính ăn mòn cao, gia đình cần kiểm tra khuyến cáo của nhà sản xuất trước khi lựa chọn. Ngoài ra, bồn inox đặt ngoài trời có thể hấp thụ nhiệt và làm nhiệt độ nước bên trong tăng lên khi tiếp xúc với nắng trong thời gian dài. Vì vậy, vị trí lắp đặt cũng là yếu tố cần cân nhắc.

Bồn nhựa

Bồn nhựa lại có lợi thế về trọng lượng bản thân nhẹ, không gặp hiện tượng ăn mòn kim loại và thường có nhiều mức dung tích để lựa chọn. Một số sản phẩm còn được thiết kế nhiều lớp nhằm hạn chế ánh sáng xuyên vào bên trong. Tuy nhiên, với bồn dùng để chứa nước sinh hoạt, gia đình nên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và được nhà sản xuất xác định phù hợp cho mục đích chứa nước. Đồng thời, bồn cần được sử dụng đúng điều kiện và giới hạn mà nhà sản xuất đưa ra. Dù là bồn inox hay bồn nhựa, phần nắp vẫn phải đóng kín và các đầu nối cần được lắp đúng kỹ thuật nhằm hạn chế bụi bẩn, côn trùng hoặc nước từ bên ngoài lọt vào.

Lắp nhanh không có nghĩa là có thể đặt bồn ở đâu cũng được

Đây là điểm quan trọng nhất nếu gia đình muốn chuyển từ bể xây sang bồn nước. Nước rất nặng. 1.000 lít nước có khối lượng khoảng 1.000 kg, chưa tính trọng lượng của chiếc bồn, khung và các phụ kiện đi kèm. Vì vậy, một bồn nước dung tích lớn đặt trên mái hoặc sân thượng tạo ra tải trọng đáng kể lên công trình. Gia đình tuyệt đối không nên chỉ thấy một khoảng mái còn trống rồi tự kê bồn lên đó. Vị trí đặt cần chắc chắn, bằng phẳng, hệ đỡ phải phù hợp với loại bồn và khả năng chịu tải của kết cấu phải được xem xét. Với nhà cũ hoặc khi muốn lắp bồn dung tích lớn, nên để người có chuyên môn trực tiếp kiểm tra trước. Bên cạnh đó, bồn đặt ngoài trời còn chịu tác động của gió và thời tiết. Vì vậy, cách kê, neo giữ và khoảng không gian phục vụ kiểm tra, bảo dưỡng cũng cần tuân theo hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất.

Có nên thay hoàn toàn bể xi măng bằng bồn nước?

Thực tế, không có một phương án chứa nước phù hợp với mọi gia đình. Bể xi măng hoặc bê tông vẫn có lợi thế khi công trình cần dự trữ lượng nước lớn, muốn tận dụng không gian ngầm và đã được thiết kế bài bản ngay từ đầu. Nếu thi công đúng kỹ thuật, chống thấm tốt và có cửa tiếp cận hợp lý, loại bể này vẫn có thể sử dụng lâu dài. Trong khi đó, bồn inox hoặc bồn nhựa phù hợp với những gia đình ưu tiên lắp đặt nhanh, dung tích có sẵn và thuận tiện hơn khi cần kiểm tra hoặc thay thế. Đổi lại, gia chủ phải có vị trí lắp đặt phù hợp và đặc biệt chú ý tới tải trọng nếu đặt bồn trên cao.

Kết luận

Xu hướng sử dụng bồn nước sản xuất sẵn không có nghĩa bể xi măng đã trở thành một phương án lỗi thời. Sự thay đổi chủ yếu đến từ việc nhiều gia đình hiện nay muốn hệ thống trữ nước gọn hơn, lắp đặt nhanh và thuận tiện hơn trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡng. Bể xây vẫn có lợi thế riêng, còn bồn inox và bồn nhựa là lựa chọn đáng cân nhắc nếu phù hợp với nhu cầu và kết cấu của ngôi nhà. Quan trọng nhất vẫn là tính toán đúng dung tích, sử dụng vật liệu phù hợp với nguồn nước và thi công, lắp đặt đúng kỹ thuật.