Vì sao Nga phải mua tên lửa vác vai QW-18A Trung Quốc khi có Verba 'vượt trội'?

Mặc dù Nga tự sản xuất tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) và chắc chắn có kho dự trữ từ thời Liên Xô, nên việc mua QW-18A đã gây ngạc nhiên lớn.

Tên lửa phòng không vác vai Iva đã xuất hiện trong tay các nhóm hỏa lực cơ động của Nga dùng để săn lùng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine, đáng chú ý ở chỗ vũ khí này được xác định chính là QW-18A của Trung Quốc.

Loại vũ khí tương ứng trong tay các chiến binh thuộc Tiểu Phòng không số 51 của Quân đội Nga đã được ghi lại trong các đoạn phim tuyên truyền. Cũng có những suy đoán rằng đây thực chất là hệ thống MANPADS Misagh-2 của Iran - một bản sao QW-18 được chế tạo theo giấy phép của Trung Quốc.

Tên lửa phòng không vác vai Iva đang được Quân đội Nga sử dụng.

Trang Defense Express lưu ý Iva khác biệt hoàn toàn về mặt hình ảnh so với hệ thống tên lửa phòng không vác vai Verba và các mẫu MANPAD khác đang phục vụ trong Quân đội Nga.

Các nhà phân tích suy luận rằng các hệ thống tên lửa phòng không vác vai này có thể đã được mua từ Iran, Trung Quốc hoặc các quốc gia thứ ba khác, nơi chúng đang được sử dụng.

Đồng thời câu hỏi đặt ra là tại sao người Nga lại phải mua loại vũ khí mà chính họ đang sản xuất, trong khi chắc chắn phải có kho dự trữ khổng lồ các hệ thống MANPADS cũ từ thời Liên Xô.

Ở đây chúng ta có thể giả định rằng năng lực sản xuất của họ hiện không đáp ứng được nhu cầu trong nước. Nga lại có lãnh thổ rộng lớn, vì vậy cần triển khai thêm nhiều vị trí phòng không và các nhóm hỏa lực cơ động để chống những cuộc tấn công tầm xa của Ukraine, vốn đang không ngừng gia tăng.

Mặt khác, có thể xuất hiện vấn đề với hệ thống dẫn đường của các tên lửa phòng không vác vai cũ, làm giảm hiệu quả của chúng trong điều kiện hiện đại, buộc phải mua thêm các phương tiện mới để bổ sung cho khả năng tự sản xuất.

Cũng không nên quên rằng việc tái biên chế các mẫu vũ khí cũ từ kho dự trữ là không đơn giản, khi cần phải trải qua quá trình phục hồi, điều mà Quân đội Nga hiện tại không có đủ thời gian để thực hiện, do việc triển khai quy mô lớn các đơn vị phòng không.

Cuối cùng, cần nhấn mạnh việc Iran cung cấp vũ khí cho Nga đã trở thành thông tin phổ biến. Bên cạnh đó Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cáo buộc việc Trung Quốc đang âm thầm bán vũ khí cho Nga, vì vậy việc nhập khẩu hệ thống phòng không từ hai đồng minh này có vẻ là một lựa chọn khá khả thi.