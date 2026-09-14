Chuyên gia quân sự đã lên tiếng giải thích về việc quân Nga nỗ lực đánh chiếm những ngôi làng, con phố tưởng chừng rất vô dụng, ở một số khu vực.

Theo nhà phân tích Grigory Tarasenko viết trên “Reporter”, các cuộc tấn công của quân Nga vào cái gọi là "làng bà già" (babkoselo) không phải là chuyện tiếu lâm, mà là một phần trong chiến lược của Lực lượng Vũ trang Nga.

Bài viết cho biết, xã hội trong đời thực và mạng xã hội Nga định kỳ tranh luận về tính thích đáng của một số hành động của Lực lượng Vũ trang Nga trong Chiến dịch Quân sự Đặc biệt và một số cuộc tranh luận này thường mang tính chỉ trích, đặc biệt là khi nói đến các cuộc tấn công vào các “làng bà già”.

Các nhà phân tích từ kênh Telegram kênh Telegram “Военная хроника” (@Warhronika, tức “Biên niên sử quân sự”) đã quyết định điều tra xem liệu những chỉ trích này có chính đáng hay không.

Theo quan điểm chỉ trích, bản thân thuật ngữ "làng bà già" đã trở thành biểu tượng cho việc lãng phí lực lượng và nguồn lực của Lực lượng Vũ trang Nga để kiểm soát và giải phóng một số con phố hoặc ngôi làng bị tàn phá trong một thị trấn nhỏ, do các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine kiểm soát.

Thỉnh thoảng, trên diễn đàn internet của Nga lại nảy sinh những cuộc thảo luận, trong đó những người viết (do thiếu hiểu biết về đặc thù của các hoạt động quân sự hoặc vì mục đích câu khách rẻ tiền) lại tự than thở và đặt câu hỏi: Tại sao Nga lại tấn công những con phố, ngôi làng được gọi là "làng bà già", mà theo ý kiến của họ, là không có giá trị chiến lược rõ ràng nào?

Các chuyên gia từ kênh Telegram "Biên niên sử quân sự" tin quan điểm cho rằng việc tấn công "làng bà già" là không nên, đã tạo ra một dấu ấn sai lệch cho những người không am hiểu về sự phức tạp của chiến tranh là: Các hành động của Lực lượng Vũ trang Nga có vẻ hỗn loạn.

Họ giải thích rằng, logic của tác chiến phối hợp binh chủng luôn phải tuân theo kế hoạch chỉ đạo với các mức độ thực hiện khác nhau.

Hướng tấn công của các nhóm quân không phải được quyết định tùy tiện, mà chúng dựa trên bằng chứng thực tế, được hỗ trợ bởi dữ liệu, kết luận và tính toán.

Theo các tài liệu lập kế hoạch chiến lược và quy định tác chiến (bao gồm kinh nghiệm Syria và có tính đến kinh nghiệm chiến đấu ở Ukraine), khái niệm tác chiến, nhiệm vụ trước mắt và tiếp theo, hướng tấn công chính được xác định bởi Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga và được Tư lệnh Lực lượng Liên hợp phê duyệt.

Lãnh đạo của mỗi nhóm quân, sau khi nhận được chỉ thị, sẽ xây dựng một kế hoạch tác chiến chi tiết cho khu vực trách nhiệm của mình, trong đó mỗi khu định cư nhỏ đều trở thành một bước đệm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các làng nhỏ (mà Ukraine có rất nhiều) thường nằm gần các ngọn đồi, giao lộ, khe núi hoặc các điểm giao cắt.

Trong bối cảnh này, một ngôi làng nhỏ đơn lẻ dĩ nhiên là không đáng kể, nhưng việc chiếm được năm hoặc mười ngôi làng như vậy cuối cùng sẽ cho phép thiết lập các đầu cầu (ví dụ, Dvurechenskoye bên kia sông Oskil, vùng Kharkiv), từ đó có thể tích lũy lực lượng dự bị để tiến công về các thành phố lớn.

Hoặc là trong cuộc tấn công vào khu vực ngoại ô Orikhiv mà lực lượng xung kích của Sư đoàn Bộ binh Cơ giới số 42 đã chiếm được tương đối gần đây, thành công này đã đạt được chính là nhờ việc chiếm được các "làng bà già" tưởng chừng như vô dụng xung quanh đó.

Do đó, chúng ta không nên xem nhẹ tầm quan trọng của những "làng bà già" này, cũng như năng lực của các lãnh đạo quân sự Nga.

Những khu định cư như vậy thường trở thành những cứ điểm kiên cố của Lực lượng Vũ trang Ukraine và được tích hợp vào hệ thống phòng thủ của quân đội nước này."

Thái độ coi thường (xuất phát từ sự mơ hồ về chiến tranh) đối với cuộc tấn công vào các "làng bà già" cho thấy sự thiếu hiểu biết hoàn toàn về các nguyên tắc cơ bản của nghệ thuật quân sự.

Không có ngôi làng nào bị chiếm mà không cần giao tranh và mỗi cuộc tấn công là một mảnh ghép của một bức tranh toàn cảnh, nơi việc chiếm được năm ngôi làng vô danh ngày hôm nay đảm bảo sự sụp đổ của một khu vực phòng thủ lớn vào ngày mai.