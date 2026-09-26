Khi luộc trứng vịt lộn, bạn không nên bỏ qua bước thêm gừng vào nồi nước luộc.

Trứng vịt lộn là món ăn quen thuộc, có giá thành bình dân, hương vị đặc trưng và cách chế biến tại nhà cũng không quá cầu kỳ. Chỉ với vài quả trứng, một nồi nước và chút thời gian trên bếp, mọi người đã có thể chuẩn bị món ăn nóng hổi để thưởng thức. Cách luộc trứng vịt lộn nhìn qua cũng chẳng khác nhiều món luộc khác, tưởng như chỉ cần cho trứng vào nồi, đổ nước ngập rồi đun đến khi chín là xong. Thế nhưng, nhiều người nội trợ lại có thêm một bước nhỏ khi chế biến: cho vài lát gừng đập dập vào nồi ngay từ lúc luộc. Chỉ là một nguyên liệu quen thuộc, nhưng gừng lại có thể mang đến nhiều lợi ích, giúp món trứng thơm hơn, dễ thưởng thức hơn và hài hòa hơn về hương vị.

Gừng giúp giảm cảm giác tanh của trứng

Trứng vịt lộn có mùi đặc trưng khá rõ, đặc biệt khi vừa luộc chín. Với những người nhạy cảm với mùi trứng, đây có thể là một điểm khiến món ăn kém hấp dẫn. Cho thêm vài lát gừng đập dập vào nồi nước luộc là cách đơn giản để tạo thêm hương thơm cho món ăn. Mùi thơm cay nhẹ, đặc trưng của gừng giúp át bớt cảm giác tanh, khiến trứng sau khi luộc có mùi dễ chịu hơn. Gừng không thể loại bỏ hoàn toàn mùi đặc trưng của trứng, nhưng có thể giúp cân bằng hương vị. Đây cũng là lý do gừng thường được thái sợi để ăn cùng trứng vịt lộn sau khi luộc.

Gừng tạo mùi thơm ấm áp cho món ăn

Nếu chỉ luộc trứng với nước lọc, món ăn gần như giữ nguyên mùi đặc trưng của trứng. Thêm một chút gừng sẽ tạo thêm lớp hương thơm nhẹ, cay ấm, giúp món ăn hấp dẫn hơn ngay từ khi mở nắp nồi. Khi nước nóng lên, tinh dầu và các hợp chất tạo mùi trong gừng được giải phóng vào nước, tạo nên mùi thơm đặc trưng. Vì vậy, chỉ cần một lượng gừng vừa phải cũng đủ để nước luộc có hương thơm nhẹ nhàng mà không làm ảnh hưởng quá nhiều đến vị tự nhiên của trứng. Đây là một mẹo rất đơn giản, không cần thêm nhiều gia vị nhưng vẫn giúp món ăn có sự khác biệt.

Gừng là nguyên liệu quen thuộc khi ăn trứng vịt lộn

Gừng vốn đã là một phần quen thuộc trong cách thưởng thức trứng vịt lộn. Khi ăn, những sợi gừng thái mỏng thường được dùng cùng rau răm và muối tiêu, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa vị cay thơm, chút nồng ấm và vị đậm đà của gia vị. Vì thế, nhiều người có thói quen thả thêm vài lát gừng vào nồi ngay từ lúc luộc để món trứng có thêm hương thơm nhẹ nhàng. Khi trứng chín, bóc vỏ và thưởng thức cùng rau răm, muối tiêu và gừng tươi, các hương vị quen thuộc càng trở nên trọn vẹn. Nếu thích vị gừng rõ và cay thơm hơn, có thể chuẩn bị thêm một ít gừng thái sợi để ăn kèm sau khi luộc.

Luộc trứng vịt lộn với gừng như thế nào?

Cách làm rất đơn giản. Trước tiên, rửa nhẹ phần vỏ trứng để loại bỏ bụi bẩn, sau đó xếp trứng vào nồi và đổ nước ngập trứng. Tiếp theo, cho thêm vài lát gừng tươi đã rửa sạch vào nồi. Gừng có thể thái lát hoặc nên đập dập nhẹ rồi cho vào, tùy sở thích. Việc đập dập giúp gừng dễ tỏa hương trong nước nóng hơn. Không cần cho quá nhiều, bởi mùi gừng quá mạnh có thể lấn át hương vị của trứng. Đun đến khi nước sôi rồi tiếp tục luộc cho trứng chín hoàn toàn. Khi trứng chín, vớt ra và thưởng thức lúc còn nóng cùng gừng thái sợi, rau răm và muối tiêu.