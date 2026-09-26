HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vì sao nên đập dập một củ gừng vào nồi luộc trứng vịt lộn? Nhiều người tiếc vì không biết

Phác Thái Anh
|

Khi luộc trứng vịt lộn, bạn không nên bỏ qua bước thêm gừng vào nồi nước luộc.

Trứng vịt lộn là món ăn quen thuộc, có giá thành bình dân, hương vị đặc trưng và cách chế biến tại nhà cũng không quá cầu kỳ. Chỉ với vài quả trứng, một nồi nước và chút thời gian trên bếp, mọi người đã có thể chuẩn bị món ăn nóng hổi để thưởng thức. Cách luộc trứng vịt lộn nhìn qua cũng chẳng khác nhiều món luộc khác, tưởng như chỉ cần cho trứng vào nồi, đổ nước ngập rồi đun đến khi chín là xong. Thế nhưng, nhiều người nội trợ lại có thêm một bước nhỏ khi chế biến: cho vài lát gừng đập dập vào nồi ngay từ lúc luộc. Chỉ là một nguyên liệu quen thuộc, nhưng gừng lại có thể mang đến nhiều lợi ích, giúp món trứng thơm hơn, dễ thưởng thức hơn và hài hòa hơn về hương vị.

Gừng giúp giảm cảm giác tanh của trứng

Trứng vịt lộn có mùi đặc trưng khá rõ, đặc biệt khi vừa luộc chín. Với những người nhạy cảm với mùi trứng, đây có thể là một điểm khiến món ăn kém hấp dẫn. Cho thêm vài lát gừng đập dập vào nồi nước luộc là cách đơn giản để tạo thêm hương thơm cho món ăn. Mùi thơm cay nhẹ, đặc trưng của gừng giúp át bớt cảm giác tanh, khiến trứng sau khi luộc có mùi dễ chịu hơn. Gừng không thể loại bỏ hoàn toàn mùi đặc trưng của trứng, nhưng có thể giúp cân bằng hương vị. Đây cũng là lý do gừng thường được thái sợi để ăn cùng trứng vịt lộn sau khi luộc.

Gừng tạo mùi thơm ấm áp cho món ăn

Nếu chỉ luộc trứng với nước lọc, món ăn gần như giữ nguyên mùi đặc trưng của trứng. Thêm một chút gừng sẽ tạo thêm lớp hương thơm nhẹ, cay ấm, giúp món ăn hấp dẫn hơn ngay từ khi mở nắp nồi. Khi nước nóng lên, tinh dầu và các hợp chất tạo mùi trong gừng được giải phóng vào nước, tạo nên mùi thơm đặc trưng. Vì vậy, chỉ cần một lượng gừng vừa phải cũng đủ để nước luộc có hương thơm nhẹ nhàng mà không làm ảnh hưởng quá nhiều đến vị tự nhiên của trứng. Đây là một mẹo rất đơn giản, không cần thêm nhiều gia vị nhưng vẫn giúp món ăn có sự khác biệt.

Gừng là nguyên liệu quen thuộc khi ăn trứng vịt lộn

Gừng vốn đã là một phần quen thuộc trong cách thưởng thức trứng vịt lộn. Khi ăn, những sợi gừng thái mỏng thường được dùng cùng rau răm và muối tiêu, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa vị cay thơm, chút nồng ấm và vị đậm đà của gia vị. Vì thế, nhiều người có thói quen thả thêm vài lát gừng vào nồi ngay từ lúc luộc để món trứng có thêm hương thơm nhẹ nhàng. Khi trứng chín, bóc vỏ và thưởng thức cùng rau răm, muối tiêu và gừng tươi, các hương vị quen thuộc càng trở nên trọn vẹn. Nếu thích vị gừng rõ và cay thơm hơn, có thể chuẩn bị thêm một ít gừng thái sợi để ăn kèm sau khi luộc.

Luộc trứng vịt lộn với gừng như thế nào?

Cách làm rất đơn giản. Trước tiên, rửa nhẹ phần vỏ trứng để loại bỏ bụi bẩn, sau đó xếp trứng vào nồi và đổ nước ngập trứng. Tiếp theo, cho thêm vài lát gừng tươi đã rửa sạch vào nồi. Gừng có thể thái lát hoặc nên đập dập nhẹ rồi cho vào, tùy sở thích. Việc đập dập giúp gừng dễ tỏa hương trong nước nóng hơn. Không cần cho quá nhiều, bởi mùi gừng quá mạnh có thể lấn át hương vị của trứng. Đun đến khi nước sôi rồi tiếp tục luộc cho trứng chín hoàn toàn. Khi trứng chín, vớt ra và thưởng thức lúc còn nóng cùng gừng thái sợi, rau răm và muối tiêu.

Vung nồi bỗng dính chặt vào mặt bếp: Nhấc lên ngay là điều nên tránh
Tags

trứng vịt lộn

lát gừng

luộc trứng

lời khuyên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

01:32
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại