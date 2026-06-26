HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vì sao Mỹ dọa cắt nguồn cung khí đốt cho EU?

Hoàng Vân
|

Mỹ mới đây lên tiếng cảnh báo EU, khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của nước này có thể sẽ bị chuyển hướng sang nơi khác.

Đường ống dẫn khí chính tại nhà ga LNG ở Wilhelmshaven, Đức.

Sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022 và việc áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga, EU đã thay thế phần lớn lượng khí đốt qua đường ống của Nga bằng LNG của Mỹ.

Sự chuyển đổi này đã biến Mỹ trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất bên ngoài khối và được các nhà lãnh đạo EU ca ngợi là một bước tiến hướng tới an ninh năng lượng lớn hơn.

Kể từ đó, cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu đã trở nên tồi tệ hơn, với giá khí đốt và điện tăng vọt lên mức cao kỷ lục.

Trả lời phỏng vấn Bloomberg hôm 25/6, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết, xuất khẩu của nước này sẽ "chuyển hướng sang nơi khác" nếu EU không nới lỏng các quy định về phát thải khí metan theo kế hoạch, dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào năm 2027.

“Nếu không có sự cải cách thực chất đối với quy định đó, nó sẽ gây ra những tổn thất nghiêm trọng cho châu Âu và điều đó là không cần thiết”, ông Wright nói.

Theo quy định mới, khí đốt nhập khẩu sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn giám sát, báo cáo và xác minh khí metan nghiêm ngặt, tương đương với các tiêu chuẩn áp đặt cho các nhà sản xuất của EU.

EU lập luận, các biện pháp này là cần thiết để cắt giảm lượng khí thải của một trong những loại khí nhà kính mạnh nhất thế giới.

Mỹ đã cùng với Qatar, Algeria và Nigeria kêu gọi EU sửa đổi hoặc trì hoãn việc ban hành luật này.

Các nhà xuất khẩu lập luận, không có cách nào thực tế để tuân thủ vì mạng lưới các mỏ khí đốt, đường ống và cơ sở chế biến rộng lớn của Mỹ khiến việc đo lường lượng khí thải metan đối với từng lô hàng LNG trở nên khó khăn.

Ủy viên Năng lượng EU Dan Jorgensen đã bác bỏ những lời kêu gọi làm suy yếu luật này, khẳng định khối sẽ không thỏa hiệp các tiêu chuẩn môi trường của mình bất chấp áp lực từ các nhà cung cấp.

Các Bộ trưởng Năng lượng EU dự kiến ​​sẽ thảo luận vấn đề này tại một cuộc họp ở Luxembourg vào ngày hôm nay (26/6).

Việc Mỹ đe dọa cắt nguồn cung khí đốt cho EU cho thấy Mỹ ngày càng sẵn sàng tận dụng vị thế thống trị của mình trên thị trường năng lượng châu Âu.

Theo RT

Campuchia mở hành lang mới: Nông sản tăng tốc, từ 20 ngày xuống 1 tuần - Trung Quốc ở gần hơn bao giờ hết

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Mỹ

Tin nóng Thế Giới 24h

EU

khí đốt

năng lượng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại